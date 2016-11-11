Винченцо Нибали и Джулио Чикконе – двойное интервью товарищей по команде Trek-Segafredo

Винченцо Нибали и Джулио Чикконе о себе и велоспорте

С этого сезона 25-летний Джулио Чикконе и 35-летний Винченцо Нибали будут выступать в одной команде - Trek-Segafredo и смогут составить один из самых интересных дуэтов итальянских велогонщиков. Винченцо Нибали намерен бороться за третью победу на Джиро д’Италия, а Джулио Чикконе – за вторую синюю майку лучшего в горной классификации итальянского Гранд-тура.

25-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) в прошлом сезоне совершил прорыв в карьере – выиграл горную майку и этап Джиро д’Италия, на два дня примерил жёлтую майку лидера Тур де Франс-2019. С этого сезона он будет выступать на Джиро д’Италия вместе со своим соотечественником, победителем всех трёх Гранд-туров Винченцо Нибали, который перешёл из команды Bahrain-Merida.

Как отмечает журналист TuttoBici Джулия Де Майо (Giulia De Maio), Нибали и Чикконе, «Акула из Стретто» (Lo Squalo dello Stretto) и «Тарантул из Абруццо» (Geco d’Abruzzo) во многом схожи, а в чём-то отличаются как чёрное и белое. Дело не только в 10-летней разнице в возрасте, но и в том, как они ответили на вопросы TuttoBici во время первого тренировочного сбора команды Trek-Segafredo.

- Опишите друг друга тремя словами…

Чикконе: «В отличие от меня он аккуратный. Мы делим одну комнату – у него всё разложено по полочкам, а я живу с неразобранным чемоданом. Он легко загорается. И ещё он профессионал".

Нибали: «Джулио – парень экспансивный. Нервничает в гонках, но в остальном он лёгкий и весёлый".

- Чему можно научиться у него?

Чикконе: «Винченцо многому может меня научить, начиная с того, как стать сильнее в гонках, как на отлично делать свою работу, заботиться о деталях. Как справляться с давлением во время Гранд-туров, как улучшить разделку".

Нибали: «Он парень молодой и темпераментный. Надеюсь, ты меня атакуешь». (Смеются).

- Чему можешь его научить?

Чикконе: «Я?! Песням, которые мы поём в Абруццо. А если серьёзно, могу просто передать ему спокойствие, дать возможность отвлечься после гонок».

Нибали: «Надеюсь, смогу научить чему-то полезному. Не считаю себя хорошим учителем, но, думаю, наблюдая за моей работой он сможет вынести для себя что-то, что ему поможет».

- Первое воспоминание, связанное с велосипедом?

Чикконе: «Я чуть не врезался в фонарный столб во время самой первой гонки, спасся, выпрыгнув на тротуар».

Нибали: «Папа Сальваторе, который выступал в любительской команде и дома часами садился на велосипед и слезал с него под моим любопытным взглядом».

- Что случилось с вашим первым велосипедом?

Чикконе: «К сожалению, не знаю. Но недавно обнаружил, что второй велосипед, на котором катался ребёнком, всё ещё используется в детьми в команде, где я начинал - Teate di Chieti».

Нибали: «Понятия не имею. Помню только, что он был очень маленьким и катался я на нём совсем недолго. Было бы любопытно найти его, но я даже не знаю, с чего начинать поиски».

- Если бы сейчас были детьми, гордились бы вы тем, кем стали сейчас?

Чикконе: «Думаю, да. Я смог исполнить детскую мечту. Маленький Джулио любил велоспорт, смотрел по телевизору каждую гонку, знал всех велогонщиков, а теперь живётс в этом мире и продолжает благодарить за это велосипед. Разве можно просить от жизни большего?»

Нибали: «В детстве я даже не представлял, что могу всё это выиграть».

- Кто помог вам достичь этого?

Чикконе: «Прежде всего, мама Сильвана и папа Роберто, а также мой лучший друг и первый спортивный директор Роберто Маррачино и моя девушка Кьяра. Очень благодарен Луке Гуэрчилене, который поверил в меня как никто в мире, в отличие от других. Он инвестировал в меня, вместе в первый сезон мы уже добились результатов, которые принесли удовлетворение».

Нибали: «Очень много людей, начиная с моей семьи, которая много раз приезжала из Сицилии, чтобы позволить мне реализовать мою мечту, а также те, кто сделали Мастромарко моим вторым домом. Моя жена Ракель и наша Эмма. Мои менеджеры Алекс и Джонни Каррера, которые сопровождают меня с тех пор, как мне исполнилось 17 лет. За это время мы, бывало, ссорились, но это часть отношений, в итоге все дискуссии оказывались конструктивными. Моя группа – врач Эмилио Маньи (Emilio Magni), массажист Микеле Паллини (Michele Pallini), тренер Паоло Слонго. И, конечно, все, кто меня поддерживает».

- Любите лично заниматься велосипедом?

Чикконе: «Очень. Механики говорят, что из-за этого они постоянно чувствуют напряжение. Эта черта у нас с Винченцо общая. Я очень зациклен на деталях, знаю, что от них многое зависит, поэтому максимально забочусь об этом. Кажется, Винченцо такой же».

Нибали: «Несколько дней назад я сидел на диване в номере и заметил, что у него в чемодане лежит измерительная рулетка. Я спросил: «Зачем она тебе сдалась?» Он ответил: «Я привёз седло, хочу проверить, всё ли правильно». Я подумал: «Отлично, вот ещё один такой же, как я, который хочет, чтобы его велосипед был идеальным».

- Кто пьёт больше кофе?

Чикконе: «Он пьёт намного больше».

Нибали: «3 – 4 раза в день. Первый выпиваю сразу, как только проснусь. Ещё один – во время тренировки, третий – днём. Если не выпью, засну. И ещё один – вечером».

- Любимое блюдо?

Чикконе: «Арростичини» из Абруцци (прим. VeloLIVE – блюдо кухни региона Абруцци, вид шашлыка из мяса ягнёнка, готовится на особой вытянутой жаровне). Я бы рекомендовал именно его вместо протеинов после велосипеда. Вместе с пиццей – для меня это высший класс».

Нибали: «Бесконечное число блюд. На арростичини отвечу «гранитой» (прим. VeloLIVE – сицилийский десерт, разновидность щербета, фруктовый лёд с сахаром), сладостью своего родного города. Каждый сицилиец очень любит полакомиться. Я съел много».

- Кто больше спит?

Чикконе: «Конечно, он. Может, вечером я и засыпаю первым, но если в течение дня появляется спокойная минутка, он может где-нибудь прикорнуть, а я так не могу».

Нибали: «В этом я настоящий чемпион. Встаю по будильнику быстро, но потом днём по части сна я непобедим».

- Цели на этот год?

Чикконе: «Выиграть Джиро д’Италия вместе с Винченцо, попасть в сборную на Олимпиаду, а также что-то выиграть лично. Прежде всего хочу продолжать развиваться, сделать качественный скачок».

Нибали: «Сезон будет сложным. Мы решили сфокусироваться на Джиро, а потом на Олимпиаде в Токио. Затем по ситуации составим план на вторую часть».

- Если бы не стали велогонщиком?

Чикконе: «Знаю, что вы улыбнётесь, но я думал, что стану водителем грузовика, потому что мне нравится сидеть за рулём больших машин. В моём ящике лежит диплом геодезиста-землеустроителя, землемера, но, возможно, однажды я буду водителем командного автобуса…»

Нибали: «Ну, не знаю. В юности ходил в институт, изучал бухгалтерию и рекламу, но я всегда любил механику. Помимо дипломов, думаю, нашёл бы способ зарабатывать на том, чтобы что-то собирать и разбирать. Это моя настоящая страсть».

- Чем бы хотели заняться после завершения карьеры?

Чикконе: «Водитель грузовика? (Смеётся). Если честно, пока об этом не думал. Конечно, хотел бы остаться в велоспорте».

Нибали: «Заняться всем, что не мог делать раньше. Я много путешествовал, но было бы приятно снова путешествовать, но уже более спокойно. В остальном, не знаю».

- Ваша страсть помимо велоспорта.

Чикконе: «Всё, что связано с моторами, меня восхищает, - автомобили, мотоциклы».

Нибали: «Меня тоже. Очень нравятся гоночные автомобили».

- Что больше всего нравится в велоспорте, а ради чего пришлось принести самые большие жертвы?

Чикконе: «Мне очень нравится адреналин велогонок. Когда борешься, играешь важную роль в гонке – ощущения фантастические. Не нравится, когда нога не идёт, когда упорно работаешь, делаешь всё, что можешь, но нет прогресса. И когда не понимаешь, почему не получается, приходит разочарование. На этот вопрос не могу дать быстрого ответа».

Нибали: «Самая большая жертва – находиться вдали от дома. Находиться на диете для меня не тяжело, потому что могу потерять вес без того, чтобы от чего-то отказываться, не знаю, как это происходит.

А что я люблю больше всего – пусть звучит банально, но это сам велоспорт. Велоспорт дарит хорошие ощущения, помогает расслабиться психологически, пробуждает физически. Без него не смог бы».

- Если бы у вас появилась волшебная палочка, какие проблемы в мире вы бы решили?

Чикконе: «Проблемы со здоровьем. Я бы убрал все опухоли и болезни, которые каждый год приносят бесконечную боль. Как чувствует себя моя мама? Не могу сказать, что хорошо, но ей лучше. Она проходит химиотерапию, лечение, которое предписано. Она всё выносит как настоящий велогонщик».

Нибали: «Я бы убрал проклятую спешку. Сегодня слишком много нервных людей, которым надо успеть многое сделать. Это влияет на всю жизнь. К сожалению, это приводит к невнимательности, что фатально на дорогах, особенно для тех, кто на дорогах слабее – таких, как велосипедисты».

- Самые важные цели, которые уже достигнуты?

Чикконе: «Неожиданные и сильные эмоции принесла жёлтая майка лидера Тур де Франс-2019».

Нибали: «Кроме тройной короны победителя Гранд-туров сложно выбрать между победой на Милан-Сан-Ремо, которую очень хотел одержать, и Ломбардией. Наряду с Льеж эти гонки восхищают меня так же, как это было в первый раз».

- На какой гонке хотели бы вскинуть руки в победном жесте?

Чикконе: «Мне бы хотелось надеть розовую майку лидера, испытать эти эмоции…»

Нибали: «Это просто – я хотел бы выиграть на Олимпиаде».

По материалам tuttobiciweb.it