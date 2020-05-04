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Как велогонщики справлялись с изоляцией и выходят из неё

Петер Саган, Элиа Вивиани, Чезаре Бенедетти, Джулио Чикконе об изоляции и радости первой тренировки на дороге

 

 

  После почти двух месяцев запрета на передвижение велогонщики, живущие в Италии, Испании, Монако и Андорре 4 мая получили возможность выезжать на тренировки. Велогонщики, проживающие во Франции, получат разрешение тренироваться на дорогах с 11 мая.

 

О том, как переживали период изоляции, рассказали Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Элиа Вивиани (Cofidis), Чезаре Бенедетти (Bora-hansgrohe).

 

 

 

  Элиа Вивиани: «Когда я услышал, что ситуация наладится не скоро, неделю отдыхал, совсем не касался велосипеда. Морально было трудно, мне очень хотелось дать телу и мозгу время, чтобы силы вернулись. Мы с Еленой Чеккини вернулись к работе, но не на самом высоком уровне. Не имеет смысла убивать себя тренировками в помещении.

 

  В нашем гараже есть тренажёрный зал с роллерами, турбо-тренажёром, где я могу работать очень интенсивно. Также я проводил два – три часа на Zwift, где смоделированы дороги и подъёмы.

 

  iPad, телевизор и музыка облегчают такой тип тренировок. Когда всё время тренируешься дома, становится скучно. Так что я делал на роллерах две полуторачасовые сессии.

 

  У нас также есть гимнастический мяч и штанга, чтобы делать приседания, а также коробки, на которых можно делать шаги (степ-ап). Мы также делали упражнения на брюшной пресс и мышцы спины. Обычно всё это делаем зимой, но эта остановка похожа на зимний перерыв за исключением нашей формы, которая сейчас на уровень выше.

 

  Мой совет – не есть слишком много, здесь спортсменам надо быть осторожными. И ещё совет: когда встаёте утром, лучше сделать план того, что хочешь сделать, иначе дела с каждым днём будут идти всё хуже».

 

  Джулио Чикконе: «Обычно я начиналтренироваться до завтрака, около часа без напряжения кручу педали роллера, затем завтрак, час упражнений на укрепление мышц, затем 1,5 – 2 часа на роллерах, работая над мощностью или силовая работа.

 

  Оставаться мотивированным – самое тяжёлое. Мы не знаем, когда начнём снова выступать в гонках. Использование Zwift помогает занять время. Когда у меня лёгкая неделя, то проводил на Zwift несколько виртуальных гонок. Регистрировался и участвовал вместе с фанатами и велосипедистами-любителями. Такой тип соревнований помогает в мотивации».

 

     Чезаре Бенедетти: «Когда гонки отменили, я находился в Италии, готовился к Страде Бьянке, мы как раз только начали разведку дистанции. Я провёл там одну ночь, вернулся домой в Трентино. Моя жена и дочь были в Польше, предполагалось, что мы встретимся после Тиррено-Адриатико, но их рейсы отменили. Мне пришлось поехать в Польшу на машине, а на следующий день уже закрыли границы, так что мне очень повезло.

 

Я всегда предпочитал тренироваться один, так что это немного помогло – я не страдал от изоляции. Нам повезло. Многие люди должны продолжать ходить на работу, рискуя заразиться. Я думаю о медсёстрах и врачах, которые работают сейчас, они очень рискуют. Мы же не можем жаловаться».

 

 

Радостью по поводу ослабления мер изоляции велогонщики поделились в соцсетях.

 

 

    Элиа Вивиани (Cofidis): «Готовы выезжать на велосипеде? Велоспорт означает свободу, уникальная возможность, за которую мы должны держаться. Но нам нельзя терять голову, потому что борьба с вирусом не окончена».

 

 

 

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Сегодня первый день, когда я могу выезжать на велосипеде, но только в пределах Монако. Надеюсь, всё будет хорошо. Не могу дождаться, как в первый раз прокручу педали после семи недель. На улице… Ух ты! Будьте здоровы, и, надеюсь, скоро увидимся».

 

  Николас Роч (Sunweb): «С сегодняшнего дня мы можем выезжать на дороги. К сожалению, только в пределах княжества Монако. Полагаю, мне придётся покрутить педали на эрго ещё неделю. Но семь недель выдержал, могу выдержать и восемь. Хотя можно выйти прогуляться, вдохнуть немного свежего воздуха, снова научиться нажимать на тормоза».

 

 

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Теги к статье: Элиа Вивиани Петер Саган Джулио Чикконе

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Комментарии

  • Ice
    Велогонщики команды CCC выступ ... (8)
    Ice-Фото

    Деталей мы не знаем, поэтому что-то обсуждать глупо. Хотя, тут целые страны не могут потянуть велокоманду, жалуются на нехватку денег) А мы хотим, чтобы простой тапкодел все вытянул))) Кстати, кроссовки у них недорогие, но вполне себе пристойные, Спранди или как там спортивная линия обзывается. Я как-то взял по случаю в Польше, за марафон всего два мозоля натер, с учетом того, что стояла жара за 30, а бежали по раскаленному асфальту, очень даже неплохо)))

  • Alya
    Велогонщики команды CCC выступ ... (8)
    Alya-Фото

    Прям взяли и обкакали CCC. Они поддерживают детский велоспорт, женский велоспорт. Поддерживали сборную польши, пока федерация велоспорта Польши не оказалась в центре  коррупционного и педофильского скандала.

    У человека мечта была о своей команде в про туре. Он к ней долго шел. 
    Если сейчас от мечты отказывается - это значит ситуация реально ппц. 


    Вчера магазины открыли.
    Поляки не рванули за обувью. В икею рванули. А за обувью - нет.
    CCC смс прислал. При покупке трех пар обуви скидосы на все три. 20% на первую пару, 30% на вторую, 50% на третью) Пытаются стимулировать продажи как могут.

  • Серафим
    Велогонщики команды CCC выступ ... (8)
    Серафим-Фото

     Можно ли обсуждать чужие финансовые проблемы не видя контрактов? А мы их не увидим в любом случае.

     У меня тоже, к примеру, провал в минус в бизнесе ниже всякого дна. И со всеми контрагентами разные договора, у всех разные условия. Ничего, выживем и поднимемся, а партнеров надо беречь - это перспективный фонд. Не дашь ему утонуть, и тебе воздастся.

      Думаю, и в компании ССС это понимают, свое лицо потерять легко, вернуть трудно.

  • uran
    Велогонщики команды CCC выступ ... (8)
    uran-Фото
    Цитата: paziz
    ССС давно показал что спонсор он так себе
    Конкретно Вам сколько не до платили?

    Негативные высказывания не имеют ничего общего с реальностью. Компании дают работу многим велосипедистам. И не всегда (сколько за последние годы ушло спонсоров) это окупается, вернее редко, вернее окупается у единиц. А когда у компании дела идут худо, откуда деньги брать? Когда даже госкорпорации сокращают спонсорство, чего хотеть от частных фирм, да ещё и работающих на рынке сбыта, когда он сократился в разы? Люди реально не видят очевидного.
  • paziz
    Велогонщики команды CCC выступ ... (8)
    paziz-Фото
    ССС давно показал что спонсор он так себе
  • sashaney
    Велогонщики команды CCC выступ ... (8)
    sashaney-Фото
    Осподя! Ну откуда столько агрессии? Дрючить по полной ... Они что тебя хлеба лешили? Или они чьё то есто забрали? ССС давно и долго поддерживает (отдаёт не сильно получая что то в замен) вело. Если им надо будет, не будут платить вообще. Таких примеров в вело тьма. Кому будет хуже, если они пошлют всё это лесом. "По поводу соблюдения контракта" не плохо было бы его почитать для НАЧАЛА и узнать какие там есть оговорки. Инет-бойцы диванные они такие бойкие. Но только в инете.
  • RVL
    UCI отложил объявление пересмо ... (11)
    RVL-Фото

    Зачем рубить, если шанс есть. А мистер Фикс держит план. И у испанцев есть план гонок. Пусть так, чем отрубленные хвост. Я думаю к концу лета ,что то поедет!



    Рубэ в ноябре- это не то что мясушко, это феерия насилия будет!

  • RVL
    Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (4)
    RVL-Фото

    Журналист бы ещё нефтяникам посоветовал как решать проблемы )))

  • RVL
    Велогонщики команды CCC выступ ... (8)
    RVL-Фото
    Все ужимаются. И не просто потому, что Грег много хочет. И тот же Грег должен понимать ситуацию, а не с адвокатами крутить руку дающего.
  • Adriano
    Велогонщики команды CCC выступ ... (8)
    Adriano-Фото

    Так-как такие спонсоры типа ССС это ниочем,аля Geox то и дрючить их по поводу соблюдения контракта нужно по полной. Написана сумма вот и выплачивайте, в противном случае как в поговорке "не можешь срать,не мучай жопу". По сути для польских тапкоделов это небольшое снижение рассходов,сейчас откроют магазины и пойдет пипл покупать тапки ССC как и прежде,а может и больше из-за отложенного спроса. Чай не туристическая контора. 

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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