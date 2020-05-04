Как велогонщики справлялись с изоляцией и выходят из неё

Петер Саган, Элиа Вивиани, Чезаре Бенедетти, Джулио Чикконе об изоляции и радости первой тренировки на дороге



После почти двух месяцев запрета на передвижение велогонщики, живущие в Италии, Испании, Монако и Андорре 4 мая получили возможность выезжать на тренировки. Велогонщики, проживающие во Франции, получат разрешение тренироваться на дорогах с 11 мая.

О том, как переживали период изоляции, рассказали Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Элиа Вивиани (Cofidis), Чезаре Бенедетти (Bora-hansgrohe).

Элиа Вивиани: «Когда я услышал, что ситуация наладится не скоро, неделю отдыхал, совсем не касался велосипеда. Морально было трудно, мне очень хотелось дать телу и мозгу время, чтобы силы вернулись. Мы с Еленой Чеккини вернулись к работе, но не на самом высоком уровне. Не имеет смысла убивать себя тренировками в помещении.

В нашем гараже есть тренажёрный зал с роллерами, турбо-тренажёром, где я могу работать очень интенсивно. Также я проводил два – три часа на Zwift, где смоделированы дороги и подъёмы.

iPad, телевизор и музыка облегчают такой тип тренировок. Когда всё время тренируешься дома, становится скучно. Так что я делал на роллерах две полуторачасовые сессии.

У нас также есть гимнастический мяч и штанга, чтобы делать приседания, а также коробки, на которых можно делать шаги (степ-ап). Мы также делали упражнения на брюшной пресс и мышцы спины. Обычно всё это делаем зимой, но эта остановка похожа на зимний перерыв за исключением нашей формы, которая сейчас на уровень выше.

Мой совет – не есть слишком много, здесь спортсменам надо быть осторожными. И ещё совет: когда встаёте утром, лучше сделать план того, что хочешь сделать, иначе дела с каждым днём будут идти всё хуже».

Джулио Чикконе: «Обычно я начиналтренироваться до завтрака, около часа без напряжения кручу педали роллера, затем завтрак, час упражнений на укрепление мышц, затем 1,5 – 2 часа на роллерах, работая над мощностью или силовая работа.

Оставаться мотивированным – самое тяжёлое. Мы не знаем, когда начнём снова выступать в гонках. Использование Zwift помогает занять время. Когда у меня лёгкая неделя, то проводил на Zwift несколько виртуальных гонок. Регистрировался и участвовал вместе с фанатами и велосипедистами-любителями. Такой тип соревнований помогает в мотивации».

Чезаре Бенедетти: «Когда гонки отменили, я находился в Италии, готовился к Страде Бьянке, мы как раз только начали разведку дистанции. Я провёл там одну ночь, вернулся домой в Трентино. Моя жена и дочь были в Польше, предполагалось, что мы встретимся после Тиррено-Адриатико, но их рейсы отменили. Мне пришлось поехать в Польшу на машине, а на следующий день уже закрыли границы, так что мне очень повезло.

Я всегда предпочитал тренироваться один, так что это немного помогло – я не страдал от изоляции. Нам повезло. Многие люди должны продолжать ходить на работу, рискуя заразиться. Я думаю о медсёстрах и врачах, которые работают сейчас, они очень рискуют. Мы же не можем жаловаться».

Радостью по поводу ослабления мер изоляции велогонщики поделились в соцсетях.

Элиа Вивиани (Cofidis): «Готовы выезжать на велосипеде? Велоспорт означает свободу, уникальная возможность, за которую мы должны держаться. Но нам нельзя терять голову, потому что борьба с вирусом не окончена».

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Сегодня первый день, когда я могу выезжать на велосипеде, но только в пределах Монако. Надеюсь, всё будет хорошо. Не могу дождаться, как в первый раз прокручу педали после семи недель. На улице… Ух ты! Будьте здоровы, и, надеюсь, скоро увидимся».

Николас Роч (Sunweb): «С сегодняшнего дня мы можем выезжать на дороги. К сожалению, только в пределах княжества Монако. Полагаю, мне придётся покрутить педали на эрго ещё неделю. Но семь недель выдержал, могу выдержать и восемь. Хотя можно выйти прогуляться, вдохнуть немного свежего воздуха, снова научиться нажимать на тормоза».