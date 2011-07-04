VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Etoile de Besseges - Tour du Gard-2021. Превью

Велогонка «Этуаль де Бессеж»-2021:  маршрут и участники

 

 Etoile de Besseges - Tour du Gard-2021. Превью

 

 

  51-й выпуск французской велогонки категории 2.1 Etoile de Bessèges - Tour du Gard в этом году из-за отмены других велогонок соберёт звёздный состав участников.

 

  В ней примут участие  три победителя Тур де Франс – Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Герант Томас и Эган Берналь (Ineos Grenadiers). Также на старт выйдут Бауке Моллема и Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), Ригоберто Уран и Альберто Беттиоль (EF Education-Nippo), Грег Ван Авермат, Оливер Насен (AG2R Citroen), Эдвальд Боассон Хаген и Пьер Латур (Total Direct Energie ), Джон Дегенкольб и Филипп Жильбер (Lotto Soudal), Паскаль Акерманн, Феликс Гроссшартнер и Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), Джакомо Ниццоло (Qhubeka-ASSOS), Насэр Буанни (Arkea-Samsic), Кристоф Лапорт (Cofidis) и другие.

 

Победитель  гонки прошлого года Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen) не будет защищать свой титул, так как восстанавливается после травмы колена.

 

 

Маршрут велогонки «Этуаль де Бессеж»-2021

 

 

 

 

  Велогонка «Этуаль де Бессеж» или «Звезда Бессежа» состоит из 5 этапов, общий набор высоты на которых составит 7809 м. Потенциально три из них могут завершиться спринтом, победителя определит 10,7-км индивидуальная гонка на время с финишем в подъём.

 

  На 1-м этапе общий набор высоты составит 803 м. После двух промежуточных спринтов через 100 км после старта участники преодолеют один подъём 2-й категории, финальные 30 км – равнина.

 

  На 2-м этапе общий набор высоты составит 1610 м, первый подъём 2-й категории находится  через 20 км после старта, на 50-м километре дистанции будет пройдена вершина подъёма 1-й категории, после спуска с которой будет разыгран промежуточный спринт. Финальный подъём дня, подъём 2-й категории участники преодолеют за 40 км до финиша. За 10 км до финиша сложности добавит некатегорийный «торчок».

 

  3-й этап – этап со стартом и финишем в Бессеже пройдёт по Севеннам, платообразному хребту, входящему в состав Центрального горного массива Франции. Организаторы этим этапом отдают дань уважения легенде французского велоспорта, ушедшему из жизни в 2019 году Раймону Пулидору, который не пропустил ни одного выпуска гонки, сначала в качестве гонщика, потом в качестве почётного гостя и посла гонки.

 

  Маршрут 3-го этапа с максимальным из пяти этапов велогонки набором высоты - 3053 м. С самого старта дорога пойдёт в некатегорийный подъём, после чего участники преодолеют два подъёма 2-й категории и один подъём 1-й категории, ещё два некатегорийных подъёма будут на второй половине дистанции, последний – за 14 км до финиша.

 

4-й этап с набором высоты 2107 м, в котором два категорийных подъёма будут проходиться на первой части дистанции, но некатегорийные подъёмы продолжатся до финиша.

 

  5-й этап – индивидуальная гонка на время с финишем в подъём с общим набором высоты 236 м. Первые 8 км дистанции – равнинные, финальные два – двухступенчатый подъём, где самые крутые участки расположены на отрезке между девятым и десятым километром после старта.

 

 

Этапы Etoile de Bessèges - Tour du Gard-2021:

 

Этап 1. 3 февраля. Bellegarde – Bellegarde, 143.5 км

 

Etoile de Bess&egrave;ges - Tour du Gard-2021. ПревьюEtoile de Bess&egrave;ges - Tour du Gard-2021. Превью

 

Этап 2. 4 февраля. Saint Geniès de Malgoirès  - La Calmette, 154,12 км

 

Etoile de Bess&egrave;ges - Tour du Gard-2021. ПревьюEtoile de Bess&egrave;ges - Tour du Gard-2021. Превью

 

Этап 3. 5 февраля. Bessèges – Bessèges, 154.81 км

 

Etoile de Bess&egrave;ges - Tour du Gard-2021. ПревьюEtoile de Bess&egrave;ges - Tour du Gard-2021. Превью

 

Этап 4. 6 февраля. Rousson - Saint Siffret, 151,6 км

Etoile de Bess&egrave;ges - Tour du Gard-2021. ПревьюEtoile de Bess&egrave;ges - Tour du Gard-2021. Превью

 

Этап 5. 7 февраля. Alès – Alès, 10,71 км, ITT

 

Etoile de Bess&egrave;ges - Tour du Gard-2021. ПревьюEtoile de Bess&egrave;ges - Tour du Gard-2021. Превью

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 4.07.2011

    Не отменят?

    Сегодня дочь  обратно в Ниццу не смогла улететь.

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:47 | Регистрация: 17.05.2015

    Нет Jumbo, UAE, Movistar, Астаны, Quick Step ...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

14 февраля 2021

Clasica de Almeria

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали: «Для меня буд ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: арлекин
    ну в общем логично, при нынешней непредсказуемости календаря любая из гонок может стать последней или вообще единственной в сезоне.

    +++

    да и просто пришло время успевать жить! )

  • арлекин
    Винченцо Нибали: «Для меня буд ... (2)
    арлекин-Фото

    ну в общем логично, при нынешней непредсказуемости календаря любая из гонок может стать последней или вообще единственной в сезоне.

  • Shalam s Urala
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    вы так и не ответили, что думаете относительно отказа борьбы за генерал на грантурах.
    кратко: хозяин - барин )

    на словах то всё выглядит неплохо. какой нормальный зритель будет против такого подхода к гонкам (азартно, агрессивно и беззаботно)? уж это точно лучше обычного "тут мне ваще рано, тут пока не еду на все, тут тоже тренируюсь, тут вообще сойду". самая потеха после этого, когда приходит, наконец, ОН - тот самый момент - ехать!!! - и вместо ехать - "хз я чёт приуныл, но мы это обязательно проанализируем!" ))

    ps

    Цитата: Earl57
    Вы не допускаете, что мне может быть безразлично ваше мнение?
    извините, не ко мне вопрос. но именно эта ваша реплика и не даёт это допустить )

  • Адриен
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Адриен-Фото

    Нет Jumbo, UAE, Movistar, Астаны, Quick Step ...

  • motte
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    motte-Фото

    Не отменят?

    Сегодня дочь  обратно в Ниццу не смогла улететь.

  • shain
    Grand Prix Cycliste la Marseil ... (3)
    shain-Фото

    Ндя, репортёры вконец охренели...Видимо, скоро начнут требовать финиш повторить.



    А финиш Кокара зто последствие построения тех самых фотографёров, наверное.

  • RVL
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (14)
    RVL-Фото
    Аргументированное мнение бьёт по самолюбию.
    Ченцо своими сервантами почетателям карму слегка подпортил. Зря он так, но понять можно- пограничные состояния проявляют глубины.
  • Earl57
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (14)
    Earl57-Фото
    Вы не допускаете, что мне может быть безразлично ваше мнение?
  • AvA
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (14)
    AvA-Фото

    Можете, конечно, закидать меня проколотыми трубками и кривыми ободами, но ИМХО с обожателями и боготворителями любой будет охотно и беспроблемно общаться. Кмк, уровень человека познаётся в противоположной ситуации, например, когда на тебя во время гонки экскременты вылили и как ты на это отреагировал.
    з.ы. К Нибали не питаю никаких плохих чувств, наоборот, он мне как велогонщик очень симпатичен. Но ваши постоянные попытки его "выгородить" (когда не совсем или совсем не нужно) маленько напрягают! Оно ему нужно?prankster

  • RVL
    Майкл Мэттьюс: «Продолжу борот ... (1)
    RVL-Фото

    Гарри Поттер современного велоспорта

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 февраля

Edward Planckaert (Alpecin-Fenix)

Nicolas Prodhomme (Ag2r - Citroen)

2 февраля

Shane Archbold (Deceuninck - Quick Step)

Carlos Rodriguez Cano (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2021 (3)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)