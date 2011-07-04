 Etoile de Besseges - Tour du Gard-2021. Превью

Велогонка «Этуаль де Бессеж»-2021: маршрут и участники

51-й выпуск французской велогонки категории 2.1 Etoile de Bessèges - Tour du Gard в этом году из-за отмены других велогонок соберёт звёздный состав участников.

В ней примут участие три победителя Тур де Франс – Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Герант Томас и Эган Берналь (Ineos Grenadiers). Также на старт выйдут Бауке Моллема и Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), Ригоберто Уран и Альберто Беттиоль (EF Education-Nippo), Грег Ван Авермат, Оливер Насен (AG2R Citroen), Эдвальд Боассон Хаген и Пьер Латур (Total Direct Energie ), Джон Дегенкольб и Филипп Жильбер (Lotto Soudal), Паскаль Акерманн, Феликс Гроссшартнер и Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), Джакомо Ниццоло (Qhubeka-ASSOS), Насэр Буанни (Arkea-Samsic), Кристоф Лапорт (Cofidis) и другие.

Победитель гонки прошлого года Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen) не будет защищать свой титул, так как восстанавливается после травмы колена.

Маршрут велогонки «Этуаль де Бессеж»-2021

Велогонка «Этуаль де Бессеж» или «Звезда Бессежа» состоит из 5 этапов, общий набор высоты на которых составит 7809 м. Потенциально три из них могут завершиться спринтом, победителя определит 10,7-км индивидуальная гонка на время с финишем в подъём.

На 1-м этапе общий набор высоты составит 803 м. После двух промежуточных спринтов через 100 км после старта участники преодолеют один подъём 2-й категории, финальные 30 км – равнина.

На 2-м этапе общий набор высоты составит 1610 м, первый подъём 2-й категории находится через 20 км после старта, на 50-м километре дистанции будет пройдена вершина подъёма 1-й категории, после спуска с которой будет разыгран промежуточный спринт. Финальный подъём дня, подъём 2-й категории участники преодолеют за 40 км до финиша. За 10 км до финиша сложности добавит некатегорийный «торчок».

3-й этап – этап со стартом и финишем в Бессеже пройдёт по Севеннам, платообразному хребту, входящему в состав Центрального горного массива Франции. Организаторы этим этапом отдают дань уважения легенде французского велоспорта, ушедшему из жизни в 2019 году Раймону Пулидору, который не пропустил ни одного выпуска гонки, сначала в качестве гонщика, потом в качестве почётного гостя и посла гонки.

Маршрут 3-го этапа с максимальным из пяти этапов велогонки набором высоты - 3053 м. С самого старта дорога пойдёт в некатегорийный подъём, после чего участники преодолеют два подъёма 2-й категории и один подъём 1-й категории, ещё два некатегорийных подъёма будут на второй половине дистанции, последний – за 14 км до финиша.

4-й этап с набором высоты 2107 м, в котором два категорийных подъёма будут проходиться на первой части дистанции, но некатегорийные подъёмы продолжатся до финиша.

5-й этап – индивидуальная гонка на время с финишем в подъём с общим набором высоты 236 м. Первые 8 км дистанции – равнинные, финальные два – двухступенчатый подъём, где самые крутые участки расположены на отрезке между девятым и десятым километром после старта.

Этапы Etoile de Bessèges - Tour du Gard-2021:

Этап 1. 3 февраля. Bellegarde – Bellegarde, 143.5 км

Etoile de Bessèges - Tour du Gard-2021. Превью

Этап 2. 4 февраля. Saint Geniès de Malgoirès - La Calmette, 154,12 км

Etoile de Bessèges - Tour du Gard-2021. Превью

Этап 3. 5 февраля. Bessèges – Bessèges, 154.81 км

Etoile de Bessèges - Tour du Gard-2021. Превью

Этап 4. 6 февраля. Rousson - Saint Siffret, 151,6 км

Etoile de Bessèges - Tour du Gard-2021. Превью

Этап 5. 7 февраля. Alès – Alès, 10,71 км, ITT

Etoile de Bessèges - Tour du Gard-2021. Превью