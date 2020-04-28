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Эган Берналь получил разрешение выезжать на тренировки

Эган Берналь может вернуться к тренировкам на дороге

 

 

Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь с 27 апреля  получил специальное разрешение выезжать на тренировки. , 23-летний гонщик команды Ineos вернулся из Европы в Колумбию 16 марта и с тех пор соблюдает  режим изоляции. Агентство Efe сообщило, что  разрешение было выдано мэром города Сипакира (Zipaquira), где живёт Эган Берналь.

 

Photo Instagram @eganbernal

 

 

 Вместе с Эганом Берналем тренироваться на дороге смогут ещё три колумбийских гонщика – его товарищ по команде Ineos Брэндон Ривера, Камило Кастибланко (Illuminate), Диего Васкес (Colnago CM) и Дайер Ринкон (Focus Team VTT).

 

  Правительство Колумбии немного ослабило режим карантина, разрешив людям час в день посвящать физическим упражнениям на свежем воздухе. Велогонщикам же было выдано особое разрешение – они могут выезжать тренироваться на дороге с 5 до 8 утра. А в случае совместных тренировок они должны держать дистанцию минимум в 5 метров.

 

  Эган Берналь 25 апреля в Твиттере написал сообщение в защиту велосипеда как вида транспорта во время изоляции:

 

  «У меня есть вопрос. Во время коронавируса лучше передвигаться на велосипеде, чем пользоваться другими видами транспорта? Если большинство из нас, даже ВОЗ, согласны, что велосипед – один из самых безопасных видов транспорта во время коронавируса, должны ли мы найти способ, как дать это понять людям? Не пора ли вернуться к двум колёсам?»

 

Остальные колумбийские велогонщики, проживающие в других областях Колумбии, пока не могут выезжать тренироваться на дорогах.

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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