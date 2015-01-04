Эган Берналь: «В велоспорте не солжёшь, потому что видно, кто сильнее»

Эган Берналь готовится к рестарту сезона

Эган Берналь, который будет одним из капитанов команды Ineos на Тур де Франс-2020, возобновит сезон с велогонки “La Route d’Occitanie” (1 -4 августа), после чего проедет “Tour de l’Ain” и Критериум Дофине.

23-летний колумбийский гонщик, выигравший Тур де Франс в прошлом году, на пресс-конференции, которую цитирует El Tiempo говорит, что хорошо подготовлен к рестарту и не обращает внимание на спекуляции в прессе по поводу иерархии в команде Ineos.

Эган Берналь: «Я хорошо поработал. Старался тренироваться так же, как в прошлом году, набрать приличную базу по количеству километров. Пока всё хорошо, я в отличной форме. Сложности начнутся, когда мы вернёмся в гонки. Многие велогонщики отреагируют на соревнования не так, как всегда. Кто-то крутил станок, удерживая форму. Я отдохнул, после перерыва трудно выйти на пик формы к Тур де Франс.

Уровень гонок будет очень высоким. Из-за всего, что случилось, год будет странным и важным. Под давлением гонщики и команды, которые могут закрыться, у каких-то гонщиков заканчиваются контракты.

Я изолировался от всего. Многие мне не верят, но я не слушаю, что говорят. Надо говорить своим выступлением на велосипеде. Все эти разговоры можно интерпретировать как психологическую войну, но я просто изолировался, хорошо тренировался, подготовка к гонкам в Европе была самой лучшей. Я не любитель смотреть новости, это может быть непродуктивно.

Не обещаю выиграть Тур де Франс, но даю обещание сделать всё, что в моих силах.

Мне платят, чтобы я работал на команду Ineos, а не на Эгана Берналя. Мы понимаем, что главное – победа команды, что накладывает большую ответственность. Мы не собираемся делать что-то, что приведёт к потере Тура. Мы трое – профессионалы, знаем, что надо выиграть Тур де Франс. Мы друзья, хорошо общаемся и отлично понимаем друг друга.

Всё решается очень просто. С первой гонки будет понятно, кто как себя чувствует. Команда по результатам решит, будут ли на старте один, два лидера или защищённый лидер. У этой команды есть большой опыт в том, как справляться с подобной ситуацией. Если я буду должен помогать Фруму или Томасу, я буду это делать. Уверен, они поступят так же. В велоспорте не солжёшь, потому что видно, кто сильнее.

Думаю, вопрос лидерства в команде Ineos будет решён во время гонки. Надо проявлять терпение и твёрдо стоять на земле.

Крис Фрум – чемпион. Он хочет побеждать, быть лидером, приехать на гонку и взорвать её. Это достойно восхищения. В следующем году он станет соперником, будет сложно бороться с гонщиком такого высокого уровня. Но сейчас он всё ещё мой товарищ по команде, друг, на этом Туре он всё ещё с нами».

Эган Берналь из Колумбии приедет на базу команды Ineos в Андорру: «Присоединюсь к моим коллегам, чего очень жду».