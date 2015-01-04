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Эган Берналь: «В велоспорте не солжёшь, потому что видно, кто сильнее»

Эган Берналь готовится к рестарту сезона

 

 

Эган Берналь: «В велоспорте не солжёшь, потому что видно, кто сильнее»   Эган Берналь, который будет одним из капитанов команды Ineos на Тур де Франс-2020, возобновит сезон с велогонки “La Route d’Occitanie” (1 -4 августа), после чего проедет “Tour de l’Ain” и Критериум Дофине.

 

 23-летний колумбийский гонщик, выигравший Тур де Франс в прошлом году, на пресс-конференции, которую цитирует El Tiempo говорит, что хорошо подготовлен к рестарту и не обращает внимание на спекуляции в прессе по поводу иерархии в команде Ineos.

 

 

  Эган Берналь: «Я хорошо поработал. Старался тренироваться так же, как в прошлом году, набрать приличную базу по количеству километров. Пока всё хорошо, я в отличной форме. Сложности начнутся, когда мы вернёмся в гонки. Многие велогонщики отреагируют на соревнования не так, как всегда. Кто-то крутил станок, удерживая форму. Я отдохнул, после перерыва трудно выйти на пик формы к Тур де Франс.

 

  Уровень гонок будет очень высоким. Из-за всего, что случилось, год будет странным и важным. Под давлением гонщики и команды, которые могут закрыться, у каких-то гонщиков заканчиваются контракты.

 

  Я изолировался от всего. Многие мне не верят, но я не слушаю, что говорят. Надо говорить своим выступлением на велосипеде. Все эти разговоры можно интерпретировать как психологическую войну,  но я просто изолировался, хорошо тренировался, подготовка к гонкам в Европе была самой лучшей. Я не любитель смотреть новости, это может быть непродуктивно.

 

 Не обещаю выиграть Тур де Франс, но даю обещание сделать всё, что в моих силах.

 

 Мне платят, чтобы я работал на команду Ineos, а не на Эгана Берналя. Мы понимаем, что главное – победа команды, что накладывает большую ответственность. Мы не собираемся делать что-то, что приведёт к потере Тура. Мы трое – профессионалы, знаем, что надо выиграть Тур де Франс. Мы друзья, хорошо общаемся и отлично понимаем друг друга.

 

  Всё решается очень просто. С первой гонки будет понятно, кто как себя чувствует. Команда по результатам решит, будут ли на старте один, два лидера или защищённый лидер. У этой команды есть большой опыт в том, как справляться с подобной ситуацией. Если я буду должен помогать Фруму или Томасу, я буду это делать. Уверен, они поступят так же. В велоспорте не солжёшь, потому что видно, кто сильнее.

 

  Думаю, вопрос лидерства в команде Ineos будет решён во время гонки. Надо проявлять терпение и твёрдо стоять на земле.

 

  Крис Фрум – чемпион. Он хочет побеждать, быть лидером, приехать на гонку и взорвать её. Это достойно восхищения. В следующем году он станет соперником, будет сложно бороться с гонщиком такого высокого уровня. Но сейчас он всё ещё мой товарищ по команде, друг, на этом Туре он всё ещё с нами».

 

  Эган Берналь из Колумбии приедет на базу команды Ineos в Андорру: «Присоединюсь к моим коллегам, чего очень жду».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Слишком он себя выдает. И, что-то много его стало. Шкипер проклинает тот день когда он появился на базе. Без балды.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:17 | Регистрация: 4.01.2015

    Мне кажется, что Берналь невольно станет (или уже стал) заложником ситуации, что сложилась в команде ИНЭОС. И я даже не знаю разрулит ли эту всю "командную кашу" будущий Тур де Франс.., а может наоборот (?) только усугубит на будущее.

    Если я буду должен помогать Фруму или Томасу, я буду это делать. Уверен, они поступят так же. В велоспорте не солжёшь, потому что видно, кто сильнее.

    В 200% идеале: Томасу - желтую, Берналю - белую, Фруму - гороховую + 1 место в командном зачетё; ну и ладно Сагану тогда уж оставить зелёную майку))

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  3. Имя: Юлия

    Salamandra

    Сегодня, 00:25 | Регистрация: 21.05.2017

    Мне нравится Берналь, очень умный парень. Молодежь рулит :)

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:57 | Регистрация: 17.05.2015

    Говорит то, что надо говорить в подобной ситуации - ни больше, ни меньше. Не принижает собственные возможности, лоялен  Фруму и Томасу, предан команде. Всё как всегда. Всё как надо. Скромный, корректный мальчик. Но информации и новостей - НОЛЬ... 

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Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Эган Берналь: «В велоспорте не ... (4)
    Адриен-Фото

    Говорит то, что надо говорить в подобной ситуации - ни больше, ни меньше. Не принижает собственные возможности, лоялен  Фруму и Томасу, предан команде. Всё как всегда. Всё как надо. Скромный, корректный мальчик. Но информации и новостей - НОЛЬ... 

  • Salamandra
    Эган Берналь: «В велоспорте не ... (4)
    Salamandra-Фото

    Мне нравится Берналь, очень умный парень. Молодежь рулит :)

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь: «В велоспорте не ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется, что Берналь невольно станет (или уже стал) заложником ситуации, что сложилась в команде ИНЭОС. И я даже не знаю разрулит ли эту всю "командную кашу" будущий Тур де Франс.., а может наоборот (?) только усугубит на будущее.

    Если я буду должен помогать Фруму или Томасу, я буду это делать. Уверен, они поступят так же. В велоспорте не солжёшь, потому что видно, кто сильнее.

    В 200% идеале: Томасу - желтую, Берналю - белую, Фруму - гороховую + 1 место в командном зачетё; ну и ладно Сагану тогда уж оставить зелёную майку))

  • Astanaforever
    Эган Берналь: «В велоспорте не ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Слишком он себя выдает. И, что-то много его стало. Шкипер проклинает тот день когда он появился на базе. Без балды.
  • Astanaforever
    Стефан Кюнг сойдёт с Тур де Фр ... (3)
    Astanaforever-Фото
    А, че.. Кюнг претендует на медаль в разделке? Да не может быть.
  • Astanaforever
    Владелец команды Mitchelton-SC ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Все прекрасно все понимали. Просто все было дело в сумме.. Не договорились.
  • Гонщик
    Стефан Кюнг сойдёт с Тур де Фр ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Ice
    Через одно место календарь делали, уже можно было увязать ЧМ с туром нормально. ЮСиАй в своем репертуаре)
    Уже нужно было Тур начинать , а не в сентябре , бред бредовый , а не календарь .

  • Ice
    Стефан Кюнг сойдёт с Тур де Фр ... (3)
    Ice-Фото

    Через одно место календарь делали, уже можно было увязать ЧМ с туром нормально. ЮСиАй в своем репертуаре)

  • Cyrill
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (17)
    Cyrill-Фото

    Сколько шума !!! biggrinbiggrinbiggrin

    Про "Берналь -я сказал, я - капитан и точка." Что-то я таких выражений в его интервью не припомню. "Бла, бла, бла...", французы однако... negative

    Поскорей бы Тур, но опять же Томаса даже не рассматривают, как что-то серьёзное...

  • Earl57
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Это здорово, но не напоминает Скаевский поезд ничем вообще. Тур будет очень открытым. Вообще не вижу команды на которую можно повесить контроль за гонкой.

    Сильно подозреваю, что Тур не оправдает ожиданий болельщиков. Генеральщики будут осторожничать и оглядываться друг на друга, боясь сделать ошибку. Во второй половине Тура охотники за этапами будут толпами по 30-40 человек уезжать в отрывы. И опять Джиро и Вуэльта будут интереснее Тура.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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