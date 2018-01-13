Эган Берналь: "Моя первая задача в команде Sky - учиться"

Эгана Берналя (Egan Bernal) генеральный менеджер команды Androni Giocattoli Джанни Савио заметил на юниорском чемпионате мира по маунтинбайку. Савио взял колумбийского гонщика в свою команду, но через два года позволил Берналю перейти в британскую команду Sky, хотя его контракт с Androni Giocattoli должен был закончиться лишь в конце следующего сезона.

В этом году 20-летний колумбийский велогонщик принёс команде Джанни Савио 6 побед, в том числе в общем зачёте недельных гонок Sibiu Cycling Tour и Le Tour de Savoie Mont Blanc. Также Эган Берналь стал призёром классик Giro dell'Appennino и Мемориал Марко Пантани, занял 16-е место на классике Милан-Турин и 13-е на классике Монументе Ломбардии-2017.

Эган Берналь родился и жил в городе Сипакира (Zipaquira), в 50 км от столицы Колумбии Боготы. Его город расположен на высоте 2650 м над уровнем моря. Колумбийский гонщик начинал с маунтинбайка, а также рассказывал, что мечтал стать журналистом до того, как полностью переключился на велоспорт.

Джанни Савио убеждён, что Эган Берналь сможет со временем развиться в генеральщика на Гран-туры.

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Джанни Савио: «Когда ему было 19 лет, его VO2max составлял 88,8 мл/кг. Для сравнения, у Фрума в 22 года этот показатель был 84,6, а в 2016 году – 88,2. Эган очень талантлив, он мыслит как профессионал. Убеждён, мы увидим, как он станет звездой в крупных гонках.

Я подписал Берналя, когда его мало кто знал, и он мало гонялся на шоссе. В прошлом и в этом сезоне мы помогли ему постепенно равзиваться. Думаю, справедливо, что наша работа финансово оценена».

Эган Берналь: «Слова Джанни Савио помогают мне оставаться спокойным. За эти два года я чувствовал огромное уважение со стороны всей команды и очень благодарен за всю поддержку, которую они мне оказали. Сейчас подождём, что принесёт будущее. Для меня команда Sky – это новая огромная задача. Думаю, в моей жизни предстоят большие перемены, но я спокоен.

В Твиттере легко писать, что Берналь – это следующий Кинтана, а воплощать это в жизнь – совсем другое. Но я верю в свои способности, что я смогу стать хорошим гонщиком. Моя первая цель в команде Sky – учиться. Хочу использовать преимущество работы в такой команде, перенимать знания у опытных товарищей по команде.

Я разговаривал с колумбийскими гонщиками команды Sky, они не инопланетяне, не делают ничего необычного. Я видел, как в команде помогали постепенно развиваться Джанни Москону. Надеюсь, что буду совершенствоваться во всех областях. Я приехал в Европу и живу вдали от дома, что трудно как в культурном плане, так и в плане расстояния. Нужна большая решимость, чтобы приспособиться к жизни в Европе, но, думаю, она у меня есть».

По материалам azzurridigloria.com, cyclingnews.com, La Gazzetta dello Sport