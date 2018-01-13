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Эган Берналь: "Моя первая задача в команде Sky - учиться"

Эган Берналь: "Моя первая задача в команде Sky - учиться"

 

 

  Эгана Берналя (Egan Bernal) генеральный менеджер команды Androni Giocattoli Джанни Савио заметил на юниорском чемпионате мира по маунтинбайку. Савио взял колумбийского гонщика в свою команду, но через два года позволил Берналю перейти в британскую команду Sky, хотя его контракт с Androni Giocattoli должен был закончиться лишь в конце следующего сезона.

 

  В этом году 20-летний колумбийский велогонщик принёс команде Джанни Савио 6 побед, в том числе в общем зачёте недельных гонок Sibiu Cycling Tour и Le Tour de Savoie Mont Blanc. Также Эган Берналь стал призёром классик Giro dell'Appennino и Мемориал Марко Пантани,  занял 16-е место на классике Милан-Турин и 13-е на классике Монументе Ломбардии-2017.

 

  Эган  Берналь родился и жил в городе Сипакира (Zipaquira), в 50 км от столицы Колумбии Боготы. Его город расположен на высоте 2650 м над уровнем моря. Колумбийский гонщик начинал с маунтинбайка, а также рассказывал, что мечтал стать журналистом до того, как полностью переключился на велоспорт.

 

 Джанни Савио убеждён, что Эган Берналь сможет со временем развиться в генеральщика на Гран-туры.  

 

 

Эган Берналь: "Моя первая задача в команде Sky - учиться"

 

Photo © @Eganbernal

 

 

  Джанни Савио: «Когда ему было 19 лет, его VO2max составлял 88,8 мл/кг. Для сравнения, у Фрума в 22 года этот показатель был 84,6, а в 2016 году – 88,2. Эган очень талантлив, он мыслит как профессионал. Убеждён, мы увидим, как он станет звездой в крупных гонках.

 

  Я подписал Берналя, когда его мало кто знал, и он мало гонялся на шоссе. В прошлом и в этом сезоне мы помогли ему постепенно равзиваться. Думаю, справедливо, что наша работа финансово оценена».

 

  Эган Берналь: «Слова Джанни Савио помогают мне оставаться спокойным. За эти два года я чувствовал огромное уважение со стороны всей команды и очень благодарен за всю поддержку, которую они мне оказали. Сейчас подождём, что принесёт будущее. Для меня команда Sky – это новая огромная задача. Думаю, в моей жизни предстоят большие перемены, но я спокоен.

 

  В Твиттере легко писать, что Берналь – это следующий Кинтана, а воплощать это в жизнь – совсем другое. Но я верю в свои способности, что я смогу стать хорошим гонщиком. Моя первая цель в команде Sky – учиться. Хочу использовать преимущество работы в такой команде, перенимать знания у опытных товарищей по команде.  

 

  Я разговаривал с колумбийскими гонщиками команды Sky, они не инопланетяне, не делают ничего необычного. Я видел, как в команде помогали постепенно развиваться Джанни Москону. Надеюсь, что буду совершенствоваться во всех областях. Я приехал в Европу и живу вдали от дома, что трудно как в культурном плане, так и в плане расстояния. Нужна большая решимость, чтобы приспособиться к жизни в Европе, но, думаю, она у меня есть».

 

 

По материалам azzurridigloria.com, cyclingnews.com, La Gazzetta dello Sport

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Sky

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Комментарии

  • uran
    Крис Фрум – победитель критери ... (8)
    uran-Фото

    Да у Кэва c Кенахом сезон уже начался трековыми соревнованиями, считай круглый год.

  • Semen057
    Марк Падун подписал контракт с ... (1)
    Semen057-Фото

    Рады за Марка !!! Блестящий украинский гонщик ! Жаль что в Украине велоспорт умирает...(((

  • VeloCourier
    Трансферные новости пелотона-2 ... (84)
    VeloCourier-Фото
    вполне ожидаемо, но тем не менее приятно
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (84)
    Earl57-Фото

    Марк Падун подписал первый профессиональный контракт с Бахрейн-Мерида на 2018/2019.

    http://teambahrainmerida.com/bahrain-merida-team-signs-the-trainee-mark-padun/

     

  • Zhanzhak
    Трансферные новости пелотона-2 ... (84)
    Zhanzhak-Фото
    ИМХО. Лучше отпустить его с миром. Он свой контракт впринципе отработал, может и не так красиво ушёл, как, например Нибали, но Фабио , кмк, неуверенный в себе молодой человек (об этом говорит его привычка грызть ногти), долго видать советовался, не мог вовремя принять решение, может даже и не подумал, что команду подводит этим самым. Ну, а наши что? Хотели же своих растить генеральщиков вот пусть и ростят. Заодно и убедятся в том, что наши ребята конечно стараются, результаты будут, но ещё ой как долго расти до них, а у легионеров в странах которых 100-летние ГТ проводят , любовь и мотивацию уже в утробе матери получают. А для этого бюджет надо увеличивать, а не сокращать. Нужны спонсоры. Да и аудитория болельщиков растёт не так быстро, как например в боксе или футболе. Хотя Саше надо отдать должное, он старается. Так что, спасибо, Фабио!
  • Адриен
    Трансферные новости пелотона-2 ... (84)
    Адриен-Фото

    Астана вроде как собирается судится с Ару, требовать компенсацию за то, что он слишком поздно известил команду о своем уходе. Время было упущено и другого генеральщика на его место просто не успели подписать...

  • Meilleur
    Крис Фрум – победитель критери ... (8)
    Meilleur-Фото

    Непростостой график у этих ребят. Первый сборы по подготовке к сезону уже через 3 недели.

  • Gonza Golanov
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (7)
    Gonza Golanov-Фото
    А как же критериум Сайтамы?
  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум – победитель критери ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: rude_rider
    символично..Фрум до сих пор в формеmoil

    ещё бы brit dirol

  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    В гонке он, как всегда, атаковал несколько раз, занял 4-е место, получив майку самого агрессивного гонщика критериума.

    Тот самый настоящий Альберто! В этих словах вся сущность Контадора-велогонщика. На шагу назад, только вперёд, только в агрисвно-аткующим стиле, танцуя на педалях

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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