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Президент MPCC и команда Jumbo-Visma о выходе Тома Дюмулина из «Движения за заслуживающий доверие велоспорт»

Президент MPCC Роже Леже: «Аргументы Тома Дюмулина никуда не годятся»

 

  Роже Леже (Roger Legeay), президент «Движения за заслуживающий доверие велоспорт»/ Movement for Credible Cycling (MPCC) считает, что Том Дюмулин, объявивший о выходе из движения, не должен был называть в качестве причины позицию MPCC в отношении использования кетонов.

 

  В письме Cyclingnews Роже Леже отметил, что Том Дюмулин заявил о выходе из MPCC в марте, заявив, что не согласен с реакцией «Движения» на проведение велогонки Париж-Ницца. Но, по словам Леже, в мартовском письме Дюмулина не было ни слова о несогласии с MPCC по поводу использования кетонов.

 

 

Президент MPCC и команда Jumbo-Visma о выходе Тома Дюмулина из из «Движения за заслуживающий доверие велоспорт»

 

  Роже Леже: «Я уважаю выбор каждого, но выдвинутые Томом Дюмулином аргументы просто никуда не годятся.

 

  MPCC никаким образом не имела отношения к тому, должна ли была проводиться гонка Париж-Ницца. Мы сделали заявление о пандемии после Париж-Ниццы, когда сказали, что велогонщики должны уважать правила, установленные правительством их стран, и не тренироваться на улице, если так рекомендовано. Это наша позиция, она разумна, заслуживает доверия, и она не изменилась.  

 

  В то время, когда проводилась гонка Париж-Ницца, во Франции не был объявлен режим карантина, не было запретов, выдвинутых правительством, поэтому организаторы имели право проводить велогонку.

 

  Том Дюмулин сказал, что уважает правила MPCC относительно кортикоидов, что очень хорошо.

 

  Он сказал, что MPCC предположило, что кетоны – вредное вещество. Но на самом деле это сказали не мы, а бельгийский научный журнал, который сделал вывод, что кетоны улучшают выступление на 15%. Это вывод не MPCC. Движение не запрещало кетоны до появления этой публикации в журнале.

 

  После статьи мы написали в ВАДА, процитировав это исследование, и спросили, что по поводу использования кетонов думает Всемирное антидопинговое агентство. ВАДА ответили, что они знают о применении кетонов в спорте, но пока рано говорить о том, действительно ли кетоны улучшают выступление. Но тогда какой смысл использовать кетоны? А если они влияют на качество выступления, то почему их можно применять?

 

  И возможный эффект на выступление, и риск будущих проблем со здоровьем – спорные вопросы, имеющие негативную составляющую. Многие врачи команд, являющихся членами MPCC, сказали, что не используют кетоны, потому что о них слишком мало известно. Поэтому мы решили не допускать использования кетонов, пока о них не появится больше данных.

 

  Если он (Том Дюмулин) в команде, где применяются кетоны, и я не знаю, использует ли он их, то выход – его право. Но что касается MPCC, считаю, что в этом деле доверие к нам никоим образом не подрывается.

 

  Он совсем не упоминал кетоны (в письме MPCC в марте), он говорил только о Париж-Ницца и о роли MPCC во время проведения гонки. Я ответил ему 19 марта.

 

  Почему он придерживается правил MPCC, выступая в команде Sunweb, а потом отказывается придерживаться, когда переходит в Jumbo-Visma? Нет причин так поступать. Сначала он принимал правила MPCC, а потом ушёл. Он мог бы позвонить мне и объяснить, но он этого не сделал. Велогонщики, входящие в MPCC, всегда могут высказать своё мнение по вопросам, которые их волнуют.

 

  О чём я сожалею, так это о том, что нашему спорту всё ещё необходимо возвращать к себе доверие. А кто может вернуть его? Велогонщики, крупные велокоманды, все менеджеры. Они ответственны за это, они создают имидж велоспорта. Такова реальность.

 

  Лидеры должны не просто выигрывать крупные гонки, на них лежит ответственность за то, чтобы к велоспорту вернулось доверие. А лучший способ это сделать – придерживаться философии MPCC, а не спорить, что неразумно».

 

 

 Команда Jumbo-Visma поддержала решение Тома Дюмулина о выходе из MPCC.

 

  Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман в интервью Cyclingnews сказал:

 

  «Идея о выходе из MPCC целиком принадлежала Тому. Это его мнение, он должен поступать так, как считает нужным. Мы не делали секрета из того, что кетоны – пищевая добавка, которую мы используем в некоторых случаях. MPCC не советует их применять, и у Тома было два варианта. Он мог бы молчать, но он не хочет быть лицемерным, потому что собирается применять кетоны. Думаю, он привёл честный аргумент».

 

Команда Jumbo-Visma испольует кетоны как один из элементов в сложной программе питания гонщиков и оптимизации выступления.

 

  «Люди думают, что в кетонах разница между победой и поражением, используют это как оправдание в случае поражения. Но это неверно, если прочитать все международные исследования.

 

  Мы стараемся быть открытой командой, не держим в секрете использование кетонов. Если люди хотят верить, что эта добавка является решающей в случае успеха, то это их дело. Но есть и люди, которые знают больше.

 

  У нас очень строгая внутренняя политика. Мы придерживаемся рекомендаций MPCC по всем медицинским вопросам за исключением кетонов. Мы полностью поддерживаем идею о чистоте велоспорта. Думаю, в нашей команде одни из самых строгих антидопинговых правил в пелотоне. Можете спросить, насколько строгие у нас правила, у новых гонщиков команды. Мы гордимся тем, что Олимпийский комитет Нидерландов процитировал наши антидопинговые правила как пример представителям других видов спорта в стране.

 

  Мы не хотим вступать в дискуссию по поводу позиции MPCC в вопросе проведения Париж-Ниццы и их послания гонщикам через неделю после гонки, в котором они говорили, что велогонщики не должны слишком много тренироваться ради сокращения риска инфицирования Covid-19.  Когда неделю назад шла гонка, был риск заражения, и Том высказал своё мнение. Думаю, он имел право так сказать, я понимаю его точку зрения.

 

  Мы с самого начала не поддерживали проведение гонки. У нас были большие сомнения по поводу безопасности всех на Париж-Ницце и много вопросов. Здоровье наших гонщиков и персонала для нас – приоритет».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma MPCC

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 12:01 | Регистрация: 4.09.2010

    помню скепсис ещё при создании MPCC. есть ВАДА и все прилагающиеся к тому законы и процедуры. зачем этот странный кружок святых идиотов?

    однако, дети могут быть не только у лейтенанта Шмидта, но и у самого Остапа нашего Бендера. ну придумал кто-то себе непыльную работу и бог с ним

    в этом смысле (послать MPCC.. лесом) поддерживаю Тома на все 146%. ещё-б без громких (увы, глупых) заявлений обошёлся

    посмею предположить - с кетонами будет как с мельдонием. - можно, можно, ррраз - и нельзя. это всё-таки не витаминки. и не диета, как тут считают

    хочется кетоза - добейся его сам - на колёсах, но без "колёс"

    впрочем, повторяюсь - >

    https://velolive.com/velo_name/19306-tom-dumoulin-vyshel-iz-dvizheniya-za-zaslu
    zhivayuschiy-doverie-velosport.html#comment

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Президент MPCC и команда Jumbo ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    помню скепсис ещё при создании MPCC. есть ВАДА и все прилагающиеся к тому законы и процедуры. зачем этот странный кружок святых идиотов?

    однако, дети могут быть не только у лейтенанта Шмидта, но и у самого Остапа нашего Бендера. ну придумал кто-то себе непыльную работу и бог с ним

    в этом смысле (послать MPCC.. лесом) поддерживаю Тома на все 146%. ещё-б без громких (увы, глупых) заявлений обошёлся

    посмею предположить - с кетонами будет как с мельдонием. - можно, можно, ррраз - и нельзя. это всё-таки не витаминки. и не диета, как тут считают

    хочется кетоза - добейся его сам - на колёсах, но без "колёс"

    впрочем, повторяюсь - >

    https://velolive.com/velo_name/19306-tom-dumoulin-vyshel-iz-dvizheniya-za-zaslu
    zhivayuschiy-doverie-velosport.html#comment

  • Camel
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Camel-Фото

    Значит я правильно помню...  boredom

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото
    Саймон до пандемии собирался ехать Джиро, но в изменившейся ситуации сказал, что скорее всего поедет Тур вместе с братом. Но это пока не окончательно решено.
  • rude_rider
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    rude_rider-Фото

    кароче все карты в руки Нибали .. если и тут не шмогла то остается натаскивать молодешь

    а куда Йетцы нацелились?

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    ...Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Кстати, я правильно помню, что Эвенпул тоже нацелился на Джиро?

    Эвенпул молодой ишшо, трехнедельные гонки ни разу не ездил. И сам не уверен, что Джиро будет до конца доезжать. Просто хочет попробовать, испытать себя. Это Лефевр говорит и сам Ремко. Соломку подстилают на тот случай, если не пойдет. А все пойдет хорошо, тогда до конца поедет.

  • Camel
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Кстати, я правильно помню, что Эвенпул тоже нацелился на Джиро?

  • дрокер
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    дрокер-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.
    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

    Да ладно, бесхозная. Наоборот, наиредчайший шанс для молодых показать себя. А болельщикам увидить и оценить по заслугам не только тех, кого пиарят.
    Паше Сивакову надо пробиваться в состав на Джиро и там бороться за подиум. Карапас не Индурайн и не Эдди Меркс, а кроме них в современности никому 2 года подряд взять Джиро не удавалось. Поэтому Паше надо заботиться о себе любимом. Как и Власову. Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Еще прихватить Закарина и Конышева и показать свой максимум на Джиро

  • AvA
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (27)
    AvA-Фото
    а напомните мне, пожалуйста, сколько капитанов в прошлом году было у Инеоса и кто выиграл Тур?
  • Sezar
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Sezar-Фото

    Ну я об этом и говорю :). Турнир надежд.

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.
    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

    Да ладно, бесхозная. Наоборот, наиредчайший шанс для молодых показать себя. А болельщикам увидить и оценить по заслугам не только тех, кого пиарят.

    Паше Сивакову надо пробиваться в состав на Джиро и там бороться за подиум. Карапас не Индурайн и не Эдди Меркс, а кроме них в современности никому 2 года подряд взять Джиро не удавалось. Поэтому Паше надо заботиться о себе любимом. Как и Власову. Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

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