Филипп Жильбер: «Впервые за 16 лет у меня нет побед в сезоне»

Филипп Жильбер о сезоне 2020 года и планах на будущее

Впервые за свою карьеру Филипп Жильбер закончил сезон, не одержав ни одной победы. 38-летний бельгийский велогонщик, который в этом году начал выступать в команде Lotto Soudal, упал на 1-м этапе Тур де Франс-2020 и сошёл с гонки с переломом коленной чашечки. Он вернулся в гонки в середине сентября на Туре Люксембурга, выступил также на классике Gooikse Pijl и чемпионате Бельгии, но вторая многодневная гонка BinckBank Tour показала, что восстановление оказалось неполным. Боль в колене не позволила Филиппу Жильберу продолжать и он завершил сезон 29 сентября, набрав всего 34 гоночных дня.

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В интервью бельгийскому изданию L'Avenir Филипп Жильбер подвёл итоги сезона:

«Этот год надо быстро забыть. Именно тогда, когда я подошёл к пику формы, упал на Тур де Франс. Расстроился, потому что в этом году так и не смог достичь своего лучшего уровня. После 16 лет подряд, когда у меня была хотя бы одна победа, вдруг я оказался без побед. Не то, чтобы я всегда придавал значение количеству побед, но статистика такая статистика всегда наполняла меня гордостью.

Первый этап Тур де Франс всегда опасен. Организаторы знали, что если пойдёт дождь, то на дороге будет ледяной каток. А этап всё равно продолжился. А на Милан-Сан-Ремо нам пришлось проехать через неосвещённые туннели.

Но не стоит во всём винить организаторов. В случае падения Ремко на Ломбардии организаторов тоже обвинял, но там была ошибка Ремко (Эвенепула). Он слишком рисковал и ошибся в управлении велосипедом. Когда я упал на Тур де Франс в 2018 году, виноват в этом был только я сам».

В разговоре с изданием L'Avenir Филипп Жильбер коснулся выступления и поведения двух молодых звёзд, своих соотечественников Ремко Эвенепула и Ваута ван Арта:

«Комментарии Ремко могут быть несколько показными, и я могу понять, почему они раздражают некоторых. Но ему это нужно, ему нравится, что люди о нём говорят. У него свой стиль ведения гонок, так же, как у Тадея Погачара, поэтому так приятно наблюдать за ними в гонке.

Если бы я был на месте Ван Арта, то попробовал бы сначала выиграть все Монументы. Ломбардия, возможно, слишком трудная, но он сможет побеждать везде, хотя, чтобы выиграть Гранд-тур, ему надо сбросить несколько килограмм».

В списке побед Филиппа Жильбера из Монументов велоспорта не хватает одного - Милан-Сан-Ремо, но он подчёркивает, что победа на этой классике не является для него навязчивой идеей: «Да, я думаю об этой гонке, но есть и другие в моём списке желаний, например, E3 BinckBank Classic, Гент-Вевельгем».