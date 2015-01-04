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Филипп Жильбер: «Впервые за 16 лет у меня нет побед в сезоне»

Филипп Жильбер о сезоне 2020 года и планах на будущее

 

  Впервые за свою карьеру Филипп Жильбер закончил сезон, не одержав ни одной победы. 38-летний бельгийский велогонщик, который в этом году начал выступать в команде Lotto Soudal, упал на 1-м этапе Тур де Франс-2020 и сошёл с гонки с переломом коленной чашечки. Он вернулся в гонки в середине сентября на Туре Люксембурга, выступил также на классике Gooikse Pijl и чемпионате Бельгии, но вторая многодневная гонка BinckBank Tour показала, что восстановление оказалось неполным. Боль в колене не позволила Филиппу Жильберу продолжать и он завершил сезон 29 сентября, набрав всего 34 гоночных дня.

Филипп Жильбер: «Впервые за 16 лет у меня нет побед в сезоне»

 

 

Photo © Team Lotto Soudal

 

В интервью бельгийскому изданию L'Avenir Филипп Жильбер подвёл итоги сезона:

 

  «Этот год надо быстро забыть. Именно тогда, когда я подошёл к пику формы, упал на Тур де Франс. Расстроился, потому что в этом году так и не смог достичь своего лучшего уровня. После 16 лет подряд, когда у меня была хотя бы одна победа, вдруг я оказался без побед. Не то, чтобы я всегда придавал значение количеству побед, но статистика такая статистика всегда наполняла меня гордостью.

 

  Первый этап Тур де Франс всегда опасен. Организаторы знали, что если пойдёт дождь, то на дороге будет ледяной каток. А этап всё равно продолжился. А на Милан-Сан-Ремо нам пришлось проехать через неосвещённые туннели.

 

  Но не стоит во всём винить организаторов. В случае падения Ремко на Ломбардии организаторов тоже обвинял, но там была ошибка Ремко (Эвенепула). Он слишком рисковал и ошибся в управлении велосипедом. Когда я упал на Тур де Франс в 2018 году, виноват в этом был только я сам».

 

  В разговоре с изданием L'Avenir Филипп Жильбер коснулся выступления и поведения двух молодых звёзд, своих соотечественников Ремко Эвенепула и Ваута ван Арта:

 

  «Комментарии Ремко могут быть несколько показными, и я могу понять, почему они раздражают некоторых. Но ему это нужно, ему нравится, что люди о нём говорят. У него свой стиль ведения гонок, так же, как у Тадея Погачара, поэтому так приятно наблюдать за ними в гонке.

 

  Если бы я был на месте Ван Арта, то попробовал бы сначала выиграть все Монументы. Ломбардия, возможно, слишком трудная, но он сможет побеждать везде, хотя, чтобы выиграть Гранд-тур, ему надо сбросить несколько килограмм».

 

  В списке побед Филиппа Жильбера из Монументов велоспорта не хватает одного - Милан-Сан-Ремо, но он подчёркивает, что победа на этой классике не является для него навязчивой идеей: «Да, я думаю об этой гонке, но есть и другие в моём списке желаний, например, E3 BinckBank Classic, Гент-Вевельгем».

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 10:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Гонцы в знак уважения и заслуг отдали бы ему Милан-Сан Ремо в след. сезоне. Достоин как никто другой.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 13:09 | Регистрация: 17.05.2015

      Что-то я сомневаюсь, что он бы был рад подобной "победе"... Если "достоин как никто другой" - победи в ЧЕСТНОЙ борьбе.

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 11:54 | Регистрация: 4.01.2015

    К сожалению, травмы в спортсменов никто не отменял, увы(

    С другой стороны да уж, КОВИДниый сезон внёс свои жёсткие коррективы в гоночный и соревновательный процес ведь не только Фил Жил без побед в этом году, но к примеру и другой великий гонец А.Вальверде тоже остался без побед в сезоне.

    Цитата: Astanaforever
    Гонцы в знак уважения и заслуг отдали бы ему Милан-Сан Ремо в след. сезоне. Достоин как никто другой.

    Да достоин, и желает выиграть МСР очень ибо это станет тогда его последней покоренной монументалкой которой ему недостает в коллекцию классических СУПЕР побед. Но уж точно бельгиец хояет выиграть итальянскую однодневку в чесной борьбе без всяких поддавков и "подарков".  

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Tour de la Provence

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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (3)
    Адриен-Фото
    Что-то я сомневаюсь, что он бы был рад подобной "победе"... Если "достоин как никто другой" - победи в ЧЕСТНОЙ борьбе.
  • levonardo
    «Газпром-РусВело» и Ак Барс Ба ... (1)
    levonardo-Фото

    Интересно, пришли всед за Закариным, или вместе?

  • sixpack
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (8)
    sixpack-Фото

    да вполне хорошую команду можно составить по Фрума. Но за что будет бороться Фрум, не знает ни руководство команды, ни он сам

  • EL-Fenomeno
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    К сожалению, травмы в спортсменов никто не отменял, увы(

    С другой стороны да уж, КОВИДниый сезон внёс свои жёсткие коррективы в гоночный и соревновательный процес ведь не только Фил Жил без побед в этом году, но к примеру и другой великий гонец А.Вальверде тоже остался без побед в сезоне.

    Цитата: Astanaforever
    Гонцы в знак уважения и заслуг отдали бы ему Милан-Сан Ремо в след. сезоне. Достоин как никто другой.

    Да достоин, и желает выиграть МСР очень ибо это станет тогда его последней покоренной монументалкой которой ему недостает в коллекцию классических СУПЕР побед. Но уж точно бельгиец хояет выиграть итальянскую однодневку в чесной борьбе без всяких поддавков и "подарков".  

  • Ice
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (8)
    Ice-Фото

    Ну, не скажу, что на ГТ Фрум сам будет бороться, помощь просматривается, можно укомплектоваться как минимум на один ГТ. И вы таки недооцениваете евреев))) Они что-нибудь да придумают, да и разрешенная фармакология у Израиля лучшая в мире, поэтому будем посмотреть)

  • sixpack
    Стейн Ванденберг объявил о зав ... (1)
    sixpack-Фото

    Вот и Ванденберг завязал. А был весьма узнаваемой фигурой, за Квиков на булыге всегда выполнял адов объем работы в решающей фазе.

  • levonardo
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (8)
    levonardo-Фото
    Перешёл в Бору
  • Astanaforever
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Гонцы в знак уважения и заслуг отдали бы ему Милан-Сан Ремо в след. сезоне. Достоин как никто другой.
  • Ернат
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (8)
    Ернат-Фото
    Полностью поддерживаю, Фруми придется на ГТ, выкручиваться самому, как делал это Погачар в этом году, посмотрим в какой он форме подойдет к ТДФ
  • VeloVelo
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (8)
    VeloVelo-Фото

    А куда делся призер Рубэ?

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