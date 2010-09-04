Филипп Жильбер: «Даже в моём возрасте продолжаю узнавать новое в велоспорте»

Филипп Жильбер начинает сезон с Тура Прованса-2019

36-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck – Quick-Step Филипп Жильбер начнёт сезон 2019 года со старта на Туре Прованса, который пройдёт с 14 по 17 февраля. Филиппу Жильберу, выигрывавшему Тур Фландрии, Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардию, не хватает побед на Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, чтобы присоединиться к трём соотечественникам – Рику Ван Лою, Эдди Мерксу, Роджеру Де Фламинку, сумевшим взять победы на всех пяти классиках, входящих в список Монументов велоспорта.

Жильбер признаётся, что, несмотря на сложность задачи, он всё ещё не отказался от этой цели. В прошлом году, стартуя на Париж-Рубэ всего второй раз в карьере, бельгийский велогонщик финишировал 15-м. На Милан-Сан-Ремо он дважды был призёром. Но вне зависимости от того, покорятся ли ему оставшиеся два Монумента или эта цель так и не будет достигнута, Филипп Жильбер счастлив, что его профессия является его страстью.

Photo © Sigrid Eggers | Deceuninck - Quick-Step Cycling Team

Филипп Жильбер: «Мне повезло жить своей страстью и ещё получать за это деньги. Многие люди проводят полвека, занимаясь работой, которую совсем не любят, и не всегда получают за это много денег. Так что если кто-то в моём положении будет говорить, как ему сложно, пусть посмотрит на работу с этой точки зрения. Не думаю, что у нас есть право так говорить.

Моя мечта – побеждать на крупных гонках, снова выиграть те, где побеждал раньше, и, если возможно, выиграть те, на которых ещё не праздновал победы.

Знаю, что победить на пяти Монументах сложно. Есть всего один шанс из множества, что это получится. Но эта цель всё ещё мотивирует меня.

Наша команда делает ставку на нескольких лидеров, и это работает. Доказательством служит то, что другие команды начинают копировать нашу тактику. Например, LottoNl-Jumbo и Lotto Soudal несколько раз так делали. И, действительно, когда применяешь такую тактику, то рискуешь попасть в ловушку. Но это игра. В 2017 для меня всё сложилось отлично, в 2018 не настолько хорошо.

Милан-Сан-Ремо – моя цель, но у нас на эту гонку два очень сильных кандидата. И мне будет непросто.

Даже в моём возрасте я продолжаю узнавать новое. В прошлом году на Париж-Рубэ я научился тому, что надо всегда брать бачки, даже если тебе они не нужны, потому что они выскакивают из флягодержателя на брусчатке, после чего ты не можешь пить столько, сколько необходимо».

Контракт Филиппа Жильбера с командой Патрика Лефевра заканчивается в конце 2019 года. В интервью Cyclingnews бельгийский гонщик сказал, что хотел бы продолжить выступать в команде Deceuninck – Quick-Step, но открыт для других предложений и не собирается завершать карьеру.

Филипп Жильбер: «Решать Патрику (Лефевру). Прежде всего надо посмотреть, какие результаты покажу в следующие месяцы. Патрик будет решать. Но было бы отлично прийти с ним к соглашению.

Уже есть команды, которые спрашивают, просят поговорить с ними. Я ни перед кем не захлопываю дверь. Посмотрим. Мир велоспорта очень замкнутый, никогда не надо закрывать двери».