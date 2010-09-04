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Филипп Жильбер: «Даже в моём возрасте продолжаю узнавать новое в велоспорте»

Филипп Жильбер начинает сезон с Тура Прованса-2019

 

 

  36-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck – Quick-Step Филипп Жильбер начнёт сезон 2019 года со старта на Туре Прованса, который пройдёт с 14 по 17 февраля. Филиппу Жильберу, выигрывавшему Тур Фландрии, Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардию, не хватает побед на Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, чтобы присоединиться к трём соотечественникам – Рику Ван Лою, Эдди Мерксу, Роджеру Де Фламинку, сумевшим взять победы на всех пяти классиках, входящих в список Монументов велоспорта.

 

  Жильбер признаётся, что, несмотря на сложность задачи, он всё ещё не отказался от этой цели. В прошлом году, стартуя на Париж-Рубэ всего второй раз в карьере, бельгийский велогонщик финишировал 15-м. На Милан-Сан-Ремо он дважды был призёром. Но вне зависимости от того, покорятся ли ему оставшиеся два Монумента или эта цель так и не будет достигнута, Филипп Жильбер счастлив, что его профессия является его страстью.

 

 

 

Photo © Sigrid Eggers | Deceuninck - Quick-Step Cycling Team

 

 

  Филипп Жильбер: «Мне повезло жить своей страстью и ещё получать за это деньги. Многие люди проводят полвека, занимаясь работой, которую совсем не любят, и не всегда получают за это много денег. Так что если кто-то в моём положении будет говорить, как ему сложно, пусть посмотрит на работу с этой точки зрения. Не думаю, что у нас есть право так говорить.

 

  Моя мечта – побеждать на крупных гонках, снова выиграть те, где побеждал раньше, и, если возможно, выиграть те, на которых ещё не праздновал победы.

 

  Знаю, что победить на пяти Монументах сложно. Есть всего один шанс из множества, что это получится. Но эта цель всё ещё мотивирует меня.

 

  Наша команда делает ставку на нескольких лидеров, и это работает. Доказательством служит то, что другие команды начинают копировать нашу тактику. Например, LottoNl-Jumbo и Lotto Soudal несколько раз так делали. И, действительно, когда применяешь такую тактику, то рискуешь попасть в ловушку. Но это игра. В 2017 для меня всё сложилось отлично, в 2018 не настолько хорошо.

 

Милан-Сан-Ремо – моя цель, но у нас на эту гонку два очень сильных кандидата. И мне будет непросто.

 

  Даже в моём возрасте я продолжаю узнавать новое. В прошлом году на Париж-Рубэ я научился тому, что надо всегда брать бачки, даже если тебе они не нужны, потому что они выскакивают из флягодержателя на брусчатке, после чего ты не можешь пить столько, сколько необходимо».

 

  Контракт Филиппа Жильбера с командой Патрика Лефевра заканчивается в конце 2019 года. В интервью Cyclingnews бельгийский гонщик сказал, что хотел бы продолжить выступать в команде Deceuninck – Quick-Step, но открыт для других предложений и не собирается завершать карьеру.

 

  Филипп Жильбер: «Решать Патрику (Лефевру). Прежде всего надо посмотреть, какие результаты покажу в следующие месяцы. Патрик будет решать. Но было бы отлично прийти с ним к соглашению.

  Уже есть команды, которые спрашивают, просят поговорить с ними. Я ни перед кем не захлопываю дверь. Посмотрим. Мир велоспорта очень замкнутый, никогда не надо закрывать двери».

 

 

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Deceuninck – Quick-Step Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 04:59 | Регистрация: 4.09.2010

    резюме для работодателя-2020

    как Фил феерил - сложно забыть. будто так жмак кнопочку "турбо" и айда на финиш )

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Ближайшие старты

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

14 - 17 февраля 2019

Tour de la Provence

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Филипп Жильбер: «Даже в моём в ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    резюме для работодателя-2020

    как Фил феерил - сложно забыть. будто так жмак кнопочку "турбо" и айда на финиш )

  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Zhanzhak-Фото
    Возможно, не смотрела.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
    Ии надо учится у аргентинцев. На туре Сан Хуан все было в плане трансляции хорошо.
  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Zhanzhak-Фото
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Встречи то да.Но хотелось бы больше внимания гонки.Я тоже не много не понял,казалось что это Гавирия,а оказалось что человек который должен был в теории его развозить на финиш.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
    Не знаю ,мне нравится.
  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Astanaforever-Фото
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ого это и не Гавирия))))???? Или великами поменялись? Я и не узнал )) по поводу трансляции , да финал конечно был сильно смазан ,но ведущая за-то бомба!!! И встречи с туристами очень интересные были.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Ну да наверное Гавирия ошибся.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Альварито ,красавец , Гавирия ошибся сегодня ,я правильно понял? Севилья тряхнул так сединой сегодня что мама не горюй ))) Все таки команда местная , из этого региона, родина Эскобара ,если не ошибаюсь

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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