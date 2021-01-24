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Филипп Жильбер не уверен в своей форме после травмы колена

Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Ремо – это мечта, которая придаёт сил»

 

 

  Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) на пороге, возможно, предпоследнего сезона своей карьеры  - его контракт с командой Lotto Soudal заканчивается в конце 2022 года. 38-летнему бельгийскому велогонщику не хватает победы на Милан-Сан-Ремо, чтобы войти в число победителей всех классик - Монументов велоспорта.

 

Филипп Жильбер не уверен в своей форме после травмы колена

 

 

  Филипп Жильбер не уверен, сможет ли в этом сезоне достичь этой цели, так как восстановление после перелома колена, полученного при падении на 1-м этапе Тур де Франс-2020, шло гораздо тяжелее, чем после аналогичной травмы, которую он получил на Тур де Франс в 2018.

 

  О своей форме и надеждах на следующий сезон Филипп Жильбер рассказал во время пресс-конференции по Zoom. Сейчас Жильбер находится в январском тренировочном лагере команды Lotto Soudal в Испании.

 

 

  Филипп Жильбер: «Трудно что-то сказать о моей форме. До сих пор я в основном тренировался в одиночку, сегодня впервые выехал с сильной группой гонщиков. Чувствовал себя хорошо, так что это положительный знак. Но настоящая велогонка – это совсем другое. Поэтому я очень осторожно смотрю вперёд.

 

  Позже подумаем, поеду ли я Париж-Рубэ или нет. На данный момент хочу в гонке проверить, как отреагирует колено. Для меня Париж-Рубэ не так важна, поэтому подумаю о ней потом.

 

  Сначала хочу проехать гонку, посмотреть, смогу ли добраться до финала с лучшими. Если это получится, тогда буду ставить более серьёзные цели. Но сейчас мне о них трудно рассуждать.

 

  Сейчас я тренируюсь, почти не чувствуя боли, но на этот раз травма оказалась намного хуже, чем думал. Это был второй перелом одной и той же кости, второй раз возвращаться гораздо тяжелее. У меня возникла масса проблем не только с коленом, а со всей ногой. На левой ноге  потерял много мышечной массы. Когда зимой возобновил тренировки, чувствовал себя на уровне начинающего. Такого со мной прежде не было, поэтому сегодня мне сложно говорить об уровне своей формы.

 

  Начинаю возвращаться издалека, впереди ещё две – три недели работы, когда смогу добавить нагрузку и скорость. Я не выступал после схода с Binck Bank Tour, с тех пор ни разу не ездил на высокой скорости. В данный момент все проблемы решены, я снова могу продавливать педали как раньше, до начала сезона ещё есть время.  

 

  Милан-Сан-Ремо  - это мечта. Не знаю, сбудется ли она в этом году, но она придаёт мне сил. Если я и прилагаю все силы, то ради этой мечты. Поэтому выхожу каждый день на тренировки и становлюсь сильнее. Всегда думаю о Милан-Сан-Ремо. Победа на ней очень важна. Знаю, что если смогу выиграть, это изменит мою карьеру и мой список достижений».

 

  В прошлом году Филипп Жильбер занял на Милан-Сан-Ремо 9-е место, а его лучшими результатом была третья ступень подиума, на которую он поднимался дважды – в 2008 и 2011 годах. Если всё пойдёт по плану, он выйдет на старт Классичиссимы в 17-й раз.

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal

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