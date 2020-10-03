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Филипп Жильбер не примет участие в Туре Фландрии и Париж-Рубэ-2020

Филипп Жильбер пропускает брусчатые классики из-за травмы колена

 

  Филипп Жильбер не примет участие в Туре Фландрии и Париж-Рубэ-2020, перенесённых на осень. 38-летний бельгийский гонщик велокоманды Lotto Soudal стартовал на многодневной велогонке BinckBank Tour-2020, но боль в левом колене, травмированном во время падения на 1-м этапе Тур де Франс-2020, заставила его прекратить гонку.

 

  Победитель Тура Фландрии-2017 и Париж-Рубэ-2019 вернулся домой, в Монако, где с помощью врачей Lotto Soudal пройдёт интенсивную программу реабилитации,  так как надеется восстановиться к 20 октября, к старту Вуэльты Испании-2020.

 

Филипп Жильбер не примет участие в Туре Фландрии и Париж-Рубэ-2020   Филипп Жильбер: «После падения 29 августа я быстро вернулся на велосипед. Возможно, слишком поспешил. Но восстановление шло хорошо, я был мотивирован, настроен по-боевому, мне очень хотелось выступать.

 

  Вернулся в гонки с Тура Люксембурга, потом проехал две однодневных гонки, но боль не уходила. На 1-м этапе BinckBank Tour-2020 она усилилась. И тогда я понял, что на Туре Фландрии и Париж-Рубэ не смогу выступить в полную силу - они требуют слишком много сил, на них тело должно быть готово на 200%.

 

  Главная цель – полностью вылечиться. У меня ещё много задач в велоспорте, на следующий сезон точно, но очень возможно, что и на этот сезон. Надеюсь, что смогу принять участие в Вуэльте Испании-2020, но пока об этом рано говорить. Самое важное – полное восстановление».

 

  Джон Леланг, генеральный менеджер велокоманды Lotto Soudal: «Конечно, мы полностью поддерживаем Филиппа. Вчера вместе приняли это решение. Нам важно, чтобы он полностью восстановился, чтобы вернулся на 100%. Теперь цель – велогонки 2021 года, цели Фила – классики».

 

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура Париж-Рубэ

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Giant72
    BinckBank Tour-2020. Этап 3 (4)
    Giant72-Фото
    Цитата: GTX
    Цитата: motte
    Точно, раздели и он поехал-:)
    Победа на Туре Польши не в счёт?
    Ещё как в счёт) просто очень символично)
  • GTX
    BinckBank Tour-2020. Этап 3 (4)
    GTX-Фото
    Цитата: motte
    Точно, раздели и он поехал-:)
    Победа на Туре Польши не в счёт?
  • motte
    BinckBank Tour-2020. Этап 3 (4)
    motte-Фото
    Точно, раздели и он поехал-:)
  • Giant72
    BinckBank Tour-2020. Этап 3 (4)
    Giant72-Фото
    Проклятие майки ушло))
  • Konstantin41
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (25)
    Konstantin41-Фото
    А Соса тут откуда взялся? Он же не едет.
  • sashaney
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (18)
    sashaney-Фото
    Тамара, при всём уважении ... Ну при чём здесь государство ? Я - отец, пимерно в такой же ситуации не из СНГ. Я за 2-оих за всё вообще платил сам (начиная с велосипедов, и заканчивая сборами и поездками на соревнования). Где я живу, велоспорт никому не нужен на проф уровне. Но у меня нет претензий. Почему кто то должен оплачивать хобби моих детей? Чтобы они потом представляли страну? Бред, с моей точки зрения.Все спортсмены без исключения представляют СЕБЯ. Отсальное от лукавого. Псевдо патриотизм.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (25)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я бы поставил фаворитов немного иначе:
    1) Томас, Крейсвик, Нибали, Йейтс и кто-то из пары
    Фульсанг - Власов.
    2) Тоже самое.
    3) Тоже самое , плюс может быть Кельдерман и Майка.

    Против Лопеса два немаловажных фактора;
    1- Он после тура
    2- Астана заявила что он едет как грегори.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: velodoctor
    Я бы поставил так фаворитов:
     
    ***** Томас
    **** Крейсвик
    *** Нибали, Йетс, Майка
    ** Кельдерман, Лопес, Фульсанг, Власов
    *  Маснада, Закарин, Кнокс, Оомен, Менчис, Альмейда, Домбровски, Чичионе

    Буки тоже ставят на Томаса (оно и понятно). На подиуме видят также Йейтса и Фульсанга

    Giro d’Italia 2020 odds (Winner – Oddschecker)
    1. Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers – 5/4
    2. Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott – 3/1
    3. Jakob Fuglsang (Den) Astana – 6/1
    4. Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma – 15/2
    5. Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo – 8/1
    6. Aleksandr Vlasov (Rus) Astana – 11/1
    7. Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe – 22/1
    8. Miguel Ángel López (Col) Astana – 33/1
    9. Wilco Kelderman (Ned) Sunweb – 40/1
    10. Ivan Sosa (Col) Ineos Grenadiers – 40/1

  • Ернат
    Предварительные составы команд ... (65)
    Ернат-Фото
    Фульсанг запросто потянет, если не будут рвать в горах, а будет ровный изнурительные горные этапы, он сможет тогда, если будут постояные отаки, он ждестко провалится
  • Ернат
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (18)
    Ернат-Фото
    да это проблема, у нашего мегаполиса ( Алмата) единственная команда и то на ладан дышит, и финансируется по остаточному принципу

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