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Филипп Жильбер получил штраф за выезд на тренировку

Филипп Жильбер оштрафован за нарушение режима карантина

 

 

  Филипп Жильбер, проживающий в Монако, был оштрафован за нарушение карантина, когда выехал на тренировку на велосипеде. 37-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal собирался проехать несколько 11-км кругов, и это стоило ему 100 евро.

 

 

  Сейчас власти Монако и Франции запретили выезд на велосипеде в попытке замедлить распространение коронавируса. Многим профессиональным велогонщикам, которые живут в Монако, придётся выбирать другой способ тренировки.

 

  Филипп Жильбер в интервью Monaco info объяснил ситуацию и сказал, что согласен со штрафом:

 

  «Мы нашли 11-км круг, который проезжали три или четыре раза подряд, что позволяло нам час подышать свежим воздухом. Нас остановили, я был оштрафован на 100 евро. Мой статус не даёт права на пропуск. Каждый гражданин равен перед законом.

 

  То, что я выиграл в прошлом году Париж-Рубэ, не означает, что у меня есть больше прав, чем у других. Как публичные люди, мы должны подавать пример. Я отставлю велосипед и теперь буду тренироваться только на турбо-тренажёре».

 

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:45 | Регистрация: 4.09.2010

    (с)

    Сознаю свою вину.

    Меру. Степень. Глубину.

    И прошу меня направить

    На текущую войну.

    Нет войны — я все приму -

    Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

    Но желательно — в июле,

    И желательно — в Крыму.

     

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    (с)

    Сознаю свою вину.

    Меру. Степень. Глубину.

    И прошу меня направить

    На текущую войну.

    Нет войны — я все приму -

    Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

    Но желательно — в июле,

    И желательно — в Крыму.

     

  • Rokka
    Крис Фрум надеется проехать дв ... (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: Sm1T
    Не самый положительный? Это когда он в один год Тур+Вуэльту выиграл?:-)И вправду
    вуэльту на которую никто кроме него и щеглов не поехал? Ну да, гениальное сравнение. Другое дело это когда он после джиро тур отдал. А учитывая что он только входит в норму и меньшие промежутки между гранд турами в этом году шансов повторить мой пример куда больше.
  • SportSpirit
    Роман Барде и Пьер Латур – два ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Барде вообще становится мастером адаптации к любым сценариям по ходу пьесы) и это здорово)

  • SportSpirit
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Оптимистиечские планы лучше, чем никакие! У гонщиков и команд теперь есть адекватные точки отсчета. 

     

    Я вот не уверена на счет трех ГТ (желание и реальные возможности организаторов в Испании и Италии; возможности команд выставлять команды нонстоп, хотя тут если будут гонки и трансляции, ради рекламы спонсоров поедут даже уцелевшие в штате механики и повара), но чуйка подсказывает, что TDF-2020 быть!  

  • EL-Fenomeno
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: sashaney
    Вуэльа в ноябре. 3 месяца ГТ гонок нон-стоп? Гениально. Все детали "плана" гениальны.

    Нас ждёт просто убойная вело-осень. Как говорится "выживет сильнейший ,а умрет старейшийdiablo

    Цитата: close2you
    Что за бред ....

    А вот такой:

     - ТдФ в приоритете №1 (преВыше всего) + в тоже время и ЧЕ в Италии

     - заканчивается Тур, сразу начинается ЧМ...забойно)

     - Джиро в октябре (вот вам и классика ГТ опавших листьев)

     - Вуэльта в ноябре (вообще анриал)

     - классические монументальтные однодневки в декабре !? (будет не только дождь, но и снег)

    Когда же тогда спортсменам (с)делать отдых после такой осени и начинать сборы к сезону 2021 году, который очевидно при таких раскладах 2020 начнётся аж в марте.

  • Sm1T
    Крис Фрум надеется проехать дв ... (4)
    Sm1T-Фото
    Не самый положительный? Это когда он в один год Тур+Вуэльту выиграл?:-) И вправду
  • sashaney
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (7)
    sashaney-Фото

    Вуэльа в ноябре. 3 месяца ГТ гонок нон-стоп? Гениально. Все детали "плана" гениальны.

  • Rokka
    Крис Фрум надеется проехать дв ... (4)
    Rokka-Фото
    Стоит ли? По мне так главной задачей Криса должен быть тур, уже ведь был такой опыт, и не самый положительный
  • kwwk
    Крис Фрум надеется проехать дв ... (4)
    kwwk-Фото

    Шкипер стучит копытами, видно действительно считает что готов и это радует, что он еще попылит и поудивляет.

  • rude_rider
    Тур де Франс-2020 может старто ... (13)
    rude_rider-Фото
    зачем тут ваши личные страхи и фобии?
    видать карантин действует ..

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