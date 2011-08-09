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Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Ремо остаётся важной целью»

Филипп Жильбер о жизни в период изоляции

 

 

   Филипп Жильбер  за свою карьеру одержал победу на 14 классиках. Он не единожды первым пересекал финишную черту на классиках-Монументах, но лишь на одной из них ему пока не удалось поднять руки в победном жесте. Милан-Сан-Ремо – классика, которая пока не покорилась 37-летнему бельгийскому гонщику команды Lotto Soudal. Если у Филиппа Жильбера получится одержать победу на Милан-Сан-Ремо, он войдёт в историю наряду с Эдди Мерксом, Роджером Де Фламинком и Риком Ван Лооем как победитель всех пяти Монументов. Однако сейчас пандемия коронавируса остановила сезон.  Филипп Жильбер, который живёт в Монако, в 9 ответах на вопросы VeloNews рассказал о том, как справляется с ситуацией.

 

Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Ремо остаётся важной целью»

Photo @PhilippeGilbert

 

 

- Какие правила в отношении возможности выходить на улицу действуют там, где ты сейчас живёшь?

 

- Я в Монако, у нас те же правила, что и во Франции, но на самом деле многие люди выходят. В Монако очень спортивное население. Люди здесь занимаются разными видами спорта. Но бег – единственное, что на данный момент позволяется, так что все люди бегают! Я весь день вижу около своего дома людей, занимающихся бегом. И вообще-то я благодарен за это, потому что это единственное, что сейчас видно из моего окна.

 

- Какие гонки из отложенных планируешь проехать?

 

- До тех пор, пока у нас нет календаря, ответить невозможно. Но Милан-Сан-Ремо, конечно, важная для меня цель. Я планирую участвовать во всех больших классиках кроме Льеж-Бастонь-Льеж.

 

- Чем занимаешься сейчас?

 

- Тренируюсь, чищу террасу, разбираю велоодежду. Просто использую время дома для уборки, реорганизации всего, потому что люблю, чтобы всё было идеально.

 

- Как остаёшься в форме? Какие упражнения делаешь?

 

- Каждый день или каждую неделю от тренера получаю программу тренировок и просто её выполняю. В основном мы фокусируемся на интенсивности нагрузок, потому что невозможно на домашнем тренажёре набирать длинные дистанции.

 

- Какой велотренажёр используешь?

 

- У меня Tacx, который связывается со Zwift.

 

- Как сейчас мотивируешь себя тренироваться?

 

- Единственная мотивация – не набрать вес и удержать минимальную форму. Это всё, что мы можем сделать.

 

- Тебе давали какие-то полезные советы?

 

- Нет, не совсем. Мы так много информации получаем из телевизора – и хорошее, и плохое, и просто глупости, что трудно сказать.

 

- Общаешься с друзьями и семьёй?

 

- Конечно, разговариваю с ними каждый день.

 

- Как думаешь, когда снова начнутся велогонки?

 

- Надеюсь, что в июне. Очень на это надеюсь. Я оптимист, будем на это надеяться!

 

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  1. Имя: Сергей

    serghi

    Сегодня, 00:45 | Регистрация: 9.08.2011

    Надеюсь что МС все таки состоится в этом году и ФилЖил наконец-то напоит своих друзей вином, которое уже залежалось в его погребе в ожидании победного финиша на Виа Рома.

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Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Вице-президент UCI назвал три ... (2)
    Адриен-Фото

    Мечты, мечты...

  • serghi
    Вице-президент UCI назвал три ... (2)
    serghi-Фото

    Если получится провести все три ГТ, монументы и ЧМ уже хорошо, а если Страде Бьянки, Северные и Арденские классики, то вообще супер. Без всего остального можно и обойтись.

  • serghi
    Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Рем ... (1)
    serghi-Фото

    Надеюсь что МС все таки состоится в этом году и ФилЖил наконец-то напоит своих друзей вином, которое уже залежалось в его погребе в ожидании победного финиша на Виа Рома.

  • Walther
    Джулио Чикконе помогает собрат ... (1)
    Walther-Фото
    Молодец!
  • Earl57
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    Earl57-Фото

    Короновирус уйдет рано или поздно, маниловщина останется. Она вечна.

    У половины пелотона в этом году заканчиваются контракты. Трансферный рынок встал. Если, по оценкам аналитиков, топовые гонщики вроде Пино, Барде, Квятковского или Молемы за счет прошлых заслуг получат новые контракты, то большинство рядовых гощиков будут в очень тяжелой ситуации. Особенно тяжело молодым гонщикам, которые надеялись показать себя в гонках. Которых в большинстве своем в этом году не будет. В UCI говорят, что сейчас первоочередная задача - спасти грантуры и монументы. Всем остальным гонкам придется ждать лучших времен...

    Особенно тяжелая ситуация с андерами. Показать себя в гонках они в этом году не смогут, давать им контракты авансом в условиях максимально обострившейся конкуренции никто не собирается...

    Что касается спонсоров. Если телекомунникационные компании вроде Мовистара рынок не потеряют, то с ремонтом или покупками новых кухонь все не так радужно. И опытный Лефевр совсем не зря беспокоится...

    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    Sezar-Фото

    Саша, зачем мне отвечать в 10 уже раз на эти вопросы, если вы все равно меня не слышите?
    Резюмирую, если это так важно. Хотя и понимаю, что без толку.
    Мои близкие из группы риска хорошо изолированы. В том числе от меня. Я их берегу - почему их мне должно быть жалко?
    Я не боюсь короны, поскольку знаю свои шансы, делаю все для того, чтобы они были еще больше, тем более что я прививался от туберкулеза.
    Вирус закончится быстрее чем вы думаете. Жертв будет меньше чем вы думаете. Велосезон начнется раньше, чем вы думаете.
    Предлагаю больше не тратить друг на друга время. Жизнь рассудит.

  • Adriano
    Герант Томас о перспективе про ... (1)
    Adriano-Фото

    В любом случае очень много людей останутся безработными после такого экономического кризиса и глубокой рецессии. Уж точно бюджеты команд на следующий год будут кардинально порезаны и будет не до хлеба и зрелищъ. Тут как говорится "не до жиру быть бы живу".

  • paindoc
    Томас Де Гендт о привычках, тр ... (2)
    paindoc-Фото

    "- Ты когда-нибудь ездил на тандеме с женой или детьми?

     

    - Нет. Пробовал с товарищем по команде во время тимбилдинга. И тогда мы сбросили гида, который рассказывал нам перед стартом, что нам будет тяжело за ним усидеть, потому что у него электрический велосипед. Мы сбросили его через километр."

     

    Я так смеялся, чуть со стула не упал. Уверен, они могут и мотороллер сбросить!

  • litxaa
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    litxaa-Фото
    Золотые слова, абсолютно согласен.
  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    sashaney-Фото

    И жизнь тех, кто нам дорог. !!!!
    У Вас есть престарелые родители, дети/родственники с хроническими заболеваниями, родные - медики?
    Их Вам не жалко?
    Ковид - это рулетка, т.к. 1) нет 100% изоляции всех от всех 2) нет поголовного тестирования 3) инкубационный период и симптомы не совпадают у всех

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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