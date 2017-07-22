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Тони Мартин: «В команде Jumbo-Visma у меня началась вторая жизнь в велоспорте»

Тони Мартин о роли доместика в команде Jumbo-Visma и целях на сезон 2020 года

 

  34-летний Тони Мартин завершил первый сезон в команде Jumbo-Visma. В этом году он одержал единственную победу, в девятый раз завоевав титул чемпиона Германии в разделке, а в команде Jumbo-Visma стал одним из ключевых доместиков. Но статус помощника Тони Мартина ничуть не расстраивает. В интервью Cyclingnews он признался, что чувствует огромное удовлетворение, помогая товарищам по команде одерживать победы.

 

 

  Тони Мартин: «Для меня в велоспорте как будто началась вторая жизнь, это правда. После многочисленных побед, которые одерживал в командах Quick Step и HTC, в команде Katusha (2017/18) я будто попал в пустыню. Сюда перешёл с большими надеждами и желаниями относительно карьеры. Переход к роли доместика стал для меня естественным шагом. Я осознал, что больше не тот парень, который может принести высокие результаты. Но со мной всё в порядке. Я нашёл для себя нишу, в которой чувствую себя на месте, где могу помогать сильным ребятам. Это даёт мне огромное удовлетворение. Даже без больших побед этот год был очень успешным. Велоспорт снова стал приносить мне радость».

 

  В ответ на вопрос, чего не хватало команде Katusha-Alpecin в отличие от Jumbo-Visma, Тони Мартин ответил:

 

  «Там всё было другим от структуры до мотивации и руководства. Не было направления, в котором надо двигаться, а это очень важно. Команда должна знать, где бороться и куда идти. Конечно, можно сказать, что я потерял два года, но там у меня были друзья, оставался интерес. С профессиональной точки зрения я потерял много, но зато смог увидеть разницу между успешной и неуспешной командами».

 

 Теперь я знаю, какую роль выполняю. Сначала, когда пришёл в Jumbo-Visma, никто не знал, как всё пойдёт. Команда хотела, чтобы я укрепил состав в командной гонке на время, но, глядя со стороны, я не был уверен, что они нуждались во мне для этой дисциплины. Меня очень впечатлила команда. Когда пришёл, увидел несколько вещей, которые можно было улучшить. Постепенно я перешёл к роли доместика, а также дорожного капитана. Я благодарен за этот шанс».

 

  Тони Мартин уже включён в состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2020, он также ставит целью чемпионат мира в Швейцарии, где будет бороться за пятый титул чемпиона мира в разделке:

 

  «Трасса Олимпиады для меня слишком трудная. Я смогу в это время восстановиться и потом дать полный газ на чемпионате. Если честно, я не так далеко, всего несколько молодых ребят сильнее. И дистанция чемпионата мне подходит. Я смогу выступить там наравне с лучшими. Так что, чемпионат мира для меня – большая цель. Я бы не стал говорить, еду туда за пятым титулом. Хочу бороться за медали».

 

  На вопрос Cyclingnews об ответственности, которая ложится на помощников из-за того, что команда Jumbo-Visma планирует стартовать на Тур де Франс-2020 с тремя капитанами, Тони Мартин ответил: «Посмотрим. Мы справимся. Можем учиться у Ineos, которые смогли решить эту задачу. В этом году мы показали, что умеем справляться, хотя у нас не было трёх лидеров на общий зачёт. Но у нас был Дилан Груневеген и Ваут ван Арт, которых мы тоже защищали как лидеров».

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Теги к статье: Тони Мартин Tony Martin Jumbo-Visma

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 23:09 | Регистрация: 15.04.2018

    Да,он реально внёс огромный вклад. Просто был лучший!!!

  2. close2you

    Сегодня, 01:29 | Регистрация: 22.07.2017

    Молодец что смирился с ролью помощника. Многие не могут. Тони молодец, может возьмёт ещё разок мир.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • close2you
    Тони Мартин: «В команде Jumbo- ... (2)
    close2you-Фото
    Молодец что смирился с ролью помощника. Многие не могут. Тони молодец, может возьмёт ещё разок мир.
  • Arciv
    Тони Мартин: «В команде Jumbo- ... (2)
    Arciv-Фото
    Да,он реально внёс огромный вклад. Просто был лучший!!!
  • Sezar
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (24)
    Sezar-Фото
    Знать бы еще какое:)..
  • error
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (24)
    error-Фото

    Мне его интрвью показался честным. За это респект

  • Student
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (24)
    Student-Фото

    Цитата: Sezar
    Ух ты как Эллингворт ставит на Ланду!

    Ну имеет основание на это)

  • Sezar
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (24)
    Sezar-Фото

    Ух ты как Эллингворт ставит на Ланду!

  • Earl57
    Том Дюмулин: «2019 год принёс ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    А что конкретно было травмировано в колене Т. Дюмулина?
    Писали о камешке в колене, не обнаруженном сразу после падения и вызвавшем воспаление.
    Вроде бы не сообщалось о травмах мениска, связок, которые могут значительно сказаться на спортивной карьере?
     

    Сухожилия у него были повреждены. Что было замечено далеко не сразу и соответственно никак не лечилось. Когда разрыв сухожилий наконец диагностировали, там было уже все настолько запущено, что потребовалось несколько операций. И намного больше времени для реабилитации.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    s75-Фото

    действующий чемпион Эстонии Ало Якин близок к завершению карьеры - нынешний клуб St Michel - Auber93 потерял одного из ключевых спонсоров и не предложил Якину новый контракт

  • Серафим
    Том Дюмулин: «2019 год принёс ... (6)
    Серафим-Фото

     Интересно, как состояние Сэма Оомена, оставшегося в Санвебе? Как прошла операция на артерии и как он восстанавливается? По идее, без Тома ему пришлось бы закрывать большую часть многодневок в ГК. 

      Только вот Ару тоже сделали эту операцию - но Ару не восстал аки Феникс.

  • veloster
    Микель Ланда и Ваут Пулс о пер ... (11)
    veloster-Фото
    Ничего, что он в Астане взял подиум ГТ?

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