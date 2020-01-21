Хайнрих Хаусслер о молодых звёздах пелотона, возрасте и своей роли в команде Bahrain McLaren

Хайнрих Хаусслер: «Выступление Матье ван дер Пула – это взрыв мозга»

35-летний Хайнрих Хаусслер (Heinrich Haussler) – один из ветеранов пелотона. Первую победу в карьере он одержал в 2005 году, в21 год выиграв этап Вуэльты Испании. С 2017 года Хайнрих Хаусслер выступает в команде Bahrain-Merida, где одна из его главных задач – быть наставником молодых гонщиков. Он также с большим интересом следит за успехами молодых звёзд других команд: 19-летнего Ремко Эвенепула, 22-летнего Эгана Берналя, 24-летнего Матье ван дер Пула. В интервью VeloNews Хайнрих Хаусслер рассказал, что успехи молодых гонщиков мотивируют его продолжать выступать и делиться знаниями.

- Ты выиграл этап Вуэльты Испании в 2005, в 21 год. Что чувствуешь, оглядываясь на ту победу сейчас, в 2019?

- Кажется, что от той победы отделяет целая жизнь. Когда смотрю на некоторых молодых ребят пелотона, говорю им: «Когда я выиграл этап Вуэльты, ты ещё носил подгузники». Действительно, кажется, что это было очень давно.

- Теперь ты один из ветеранов пелотона…

- Не чувствую себя старым. Помню, когда начинал и смотрел на ветеранов, думал, что им уже 35-36. А теперь я такой же, но не чувствую себя на этот возраст. Пока любишь своё дело, возраст не ощущается.

- Ты всё же моложе Вальверде…

- И он всё ещё летает. Вот это гонщик. Он до сих пор гонщик высшего класса.

- Такое впечатление, что сейчас у гонщиков карьера длится дольше. Думаешь, несмотря на бум молодых, для старших гонщиков остаётся место в пелотоне?

- Они очень сильные, но у них нет мозгов. Вы видите, что в каждой команде есть два или три ветерана, которые, особенно на Гранд-турах, удерживают парней от неприятностей. Мы умеем читать гонку. Можем давать ребятам советы – где находиться в пелотоне, когда надо выйти вперёд. Важно, чтобы в команде был гонщик постарше, который может поделиться знаниями.

- Ты примерял на себя роль наставника в Bahrain-Merida?

- Да. Когда был моложе, выступал в Cervelo, такие ребята как Роджер Хэммонд и Андреас Клир научили меня всему, что знаю. За это всегда останусь им благодарен. Не часто старшие делятся опытом. Я признателен им за это, и вижу, что теперь и сам двигаюсь в этом направлении – передавать знания новому поколению. С этими знаниями не рождаются. Процесс обучения занимает много, очень много лет.

Ремко Эвенепул выходит и добивается результатов, потому что очень силён. Ему не надо думать. Но если сложить эти две составляющих, получится непобедимый гонщик.

- Может, Матье ван дер Пул?

- Меня сильно впечатляет его выступление. Он абсолютный фрик. Он выдающийся. Мне нравится, как он переключается с маунтинбайка на шоссе. Я сам много раз ездил на маунтинбайке и знаю, как тяжело переходить от одного вида к другому. Мотор и ватты, которые нужны для полуторачасовой гонки совершенно отличаются от тех, которые требуются на шоссе. А он в один уик-энд на маунтинбайке, а потом перескакивает на шоссе и выигрывает этап. Это взрыв мозга.

- Ты выступал с ним на весенних классиках. Какой он?

- О, он превращает в золото всё, к чему прикасается. Он потрясающий. Например, то, что он вытворял на Туре Фландрии. Он упал на Кваремонте. Там была такая высокая скорость, никаких держаний за бачки или езды за техничкой, потому что в той ситуации не было никаких машин. И я помню, как он прошёл меня на Коппенберге. Я даже не знал тогда, что он падал. Для большинства ребят игра уже была бы закончена. При том, что он вернулся не сразу, а догонял, он финишировал четвёртым. Просто невероятно. Он один из величайших талантов из всех, которые когда-либо появлялись в велоспорте.

- Твой контракт действует ещё год. Ты снова здоров, сезон классик провёл хорошо. Как долго собираешься выступать?

- Как можно дольше. Даётся всего один шанс, чтобы стать профессионалом. Я собираюсь использовать каждую возможность. До тех пор, пока мне нравится то, чем я занимаюсь, почему бы нет?

- Ты продолжишь развиваться в роли дорожного капитана?

- Конечно. На классиках у нас есть Матей Мохорич, растёт Иван Кортина. В следующем году собираюсь больше работать на них. Моя главная цель – помогать им в спринтах и на классиках.