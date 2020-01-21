VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Майкл Мэттьюс об ошибках сезона 2019 года и надеждах на сезон 2020

Майкл Мэттьюс: «Цель – вернуться к радости выступления в гонках, что приведёт к результатам»

 

 

  Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) с уходом Тома Дюмулина становится лидером команды Sunweb. Сезон 2019 года у 29-летнего австралийского гонщика сложился не идеально, так как был омрачён падением. О том, как чувствует себя в роли капитана команды и об ошибках сезона 2019 года Майкл Мэттьюс рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Майкл Мэттьюс об ошибках сезона 2019 года и надеждах на сезон 2020

Photo (c) Team Sunweb

 

 

  Майкл Мэттьюс: «Я довольно тихий парень. А чтобы быть настоящим лидером, капитаном, необходимо открыто говорить о том, что тебе необходимо, что требуется от остальных, чтобы команда выдала максимум. Последние два года я был слишком немногословным, многое держал в себе, зато теперь у меня большой опыт. Я не из тех, кто залезает на камень и требует от всех следовать своим приказам. Но всем надо работать вместе. И я также не тот, кто всё знает. Сам постоянно учусь, набираю опыт. Могу поделиться тем, что знаю. Надеюсь, это поможет.

 

  Хорошее начало – это победы в гонках. Конечно, чтобы выигрывать, нужна команда. А то, как наша команда сработалась после трудного 2019 года, это очень хорошая стартовая точка для 2020. К сожалению, в сезоне 2019 года мы довольно рано потеряли Тома (Дюмулина), но поэтому мы уже тогда начали думать, как каждому из нас выдать лучшее в следующем году. И шаги в этом направлении мы уже сделали.

 

  На Тур де Франс-2019 было тяжело, но каждый день мы старались и боролись. Результаты были, но не те, которых мы хотели. В итоге мне пришлось стать ядром команды, которое помогает остальным двигаться дальше, мы выходили за пределы своих возможностей. Я должен был оставаться сильным психологически. Тур был трудным, но, думаю, мы хорошо на нём отработали, учитывая всё, через что пришлось пройти во время гонки.

 

  Победа на Гран-при Квебека в какой-то степени спасла сезон. Я люблю эти канадские гонки, и маршрут мне полностью подходит. Ради них я очень упорно работал, было важно показать, что я могу сделать, пусть и в конце сезона.

 

  Сезон 2019 года был ещё одним трудным сезоном. Я упал на Париж-Ницце и весь год пытался поймать свою форму. Принять это было сложно, потому что перед началом сезона моя форма была лучшей за все годы. А после падения я просто не смог вернуть те показатели, которые были зимой. И морально, и физически я продолжал восстанавливаться до самого Тур де Франс-2019. Это очень давило.

 

  Этой зимой у меня было пять недель отдыха без велосипеда. Я снова начал наслаждаться жизнью, занимался тем, что делало меня счастливым. У меня появилось время перенастроить фокус и снова начать улыбаться.

 

  Я понял, что после такого плохого падения, какое случилось у меня, нужно время для восстановления. А продолжая гонки, делаешь только хуже. Тогда я вернулся всего через две недели, поехал Милан-Сан-Ремо. К счастью, там показал хороший результат (прим. VeloLIVe – Майкл Мэттьюс финишировал 12-м на Милан-Сан-Ремо-2019), учитывая падения, и это привело к мысли, что я восстановился быстрее, чем ожидал. Но было просто глупо вернуться в гонки так быстро. Команда, вообще-то, говорила мне подождать, это я настоял. Подумал, что готов, но готов не был. Я убедил себя, что в порядке, но сейчас, оглядываясь назад, думаю, что мне надо было в 2019 забыть о классиках и найти новые цели. Хотя от гонщику-классику сложно такое сказать.

 

  В 2020 году планирую избежать неудач. Постараюсь сделать так, чтобы всё шло правильно. Буду проводить специальные тренировки к тем гонкам, где делал ошибки.  Если смогу вернуть радость от гонок и просто выступать, как привык….

 

 Цель – получать удовольствие и не поддаваться стрессу. Хочу вернуться к радости, что в свою очередь приведёт к результатам.

 

  Вспоминаю 2017 год, когда наша команда провела потрясающий сезон. Лично мне необходимо притормозить и посмотреть, что делал тогда. Это работало. Мы постарались многое поменять в 2018 и 2019, но мы знаем, что работало. У нас прекрасная команда, ничто не длится вечно, поэтому нам надо радоваться».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • tds
    Новый сезон, новый этап в исто ... (7)
    tds-Фото
    Газпрому не до глубинки, он уже давно под другую дудку поют! Тем более сейчас, кода новую ветку запустили.
  • AvA
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (10)
    AvA-Фото

    Фрумми ещё и троллит "доброжелателей")))

    "В тренировочном лагере... или может быть нет. Нет, правда, я здесь"

    шутник, однако! acute

  • Mima
    Чемпион мира Мадс Педерсен о р ... (3)
    Mima-Фото
    Умница и молодец, вперёд, удачи, сил, ума и разума, здоровья!
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Австралии-2020, груп ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мичельтонцы рулят, что в разделке, что в "групповухе"; что парни, что женщины bb

    Прошу админов добавыить флаг Австралии в коллекцию смайлов (а вот Бразилию можно и убрать)

  • SportSpirit
    Джордж Беннетт – капитан коман ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Интересно также, кто будет помогать Беннету и Груневегену? Молодежь? Вряд ли рискнуть основной поезд 2 раза катать на ГТ. 

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул ставит целью Ол ... (9)
    SportSpirit-Фото

    После мощного окончания сезона с прицелом на ЧМ и выступления там в ITT, с учетом фокуса и запредельного спортивного максимализма, Ремко - мой фаворит №2 на разделке ОИ. Деннис - №1

     

    Ну а Джиро: если проедет больше половины, уже хорошо. Понюхать пороху, немного хайпануть) Концептуально не вижу в Ремко генеральщика.   

  • rude_rider
    Джордж Беннетт – капитан коман ... (3)
    rude_rider-Фото

    ну так как по идеи у джамбо на туре будут два "колесника" Том и Роглич так что им поезд не нужен)))))

  • jerzyk
    Чемпионат Австралии-2020, груп ... (5)
    jerzyk-Фото

    А где Ричи Порт? И Юэна тоже нет?

     

  • Адриен
    Новый сезон, новый этап в исто ... (7)
    Адриен-Фото

    Вообще на подобных мероприятиях должны быть озвучены основные ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ на предстоящий сезон. А если судить по словам Хамидулина,   RusVelo исповедует единственный принцип - олимпийский. То есть - главное не победы, а участие. Тогда непонятна позиция главного спонсора проекта. Зачем им это надо ? Что велокоманда дает "Главному достоянию России"? Интерес то должен быть ОБОЮДНЫМ - спонсоры дают деньги, а команда - победы, рекламируя этим спонсора, следовательно - ОКУПАЯ вложенное. А иначе ИМИДЖЕВЫЕ потери, плюс - деньги на ветер. Так лучше бы на них газифицировали российскую глубинку...

  • velodoctor
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (12)
    velodoctor-Фото

    Да это особенности его организма, можно начать гонку за весом и как итог потерять мощь на классиках и на туре ничего не показать.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 января

Jose Goncalves (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation)

Kris Boeckmans (BB Hotels - Vital Concept)

Steff Cras (Lotto Soudal)

14 января

Jan Bakelants (Circus - Wanty-Gobert)

Cyril Barthe (BB Hotels - Vital Concept)

Guillaume Van Keirsbulck (CCC Team)

Jokin Aranburu Arruti (Equipo Euskadi - Orbea)

Peio Goikoetxea Goiogana (Equipo Euskadi - Orbea)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2020 (35)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)