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Майкл Вудс о восстановлении после перелома бедра

Майкл Вудс: “Я восстановился почти на 100%”

 

  Для Майкла Вудса сезон остановился на 5-м этапе Париж-Ницца-2020, где 33-летний канадский велогонщик команды EF Pro Cycling упал на спуске и сломал правое бедро. Сложная травма требовала нескольких месяцев реабилитации.

 

  Выздоровление шло по плану, и когда в Испании сняли ограничение на передвижение, Майкл Вудс как раз подошёл к той стадии реабилитации, когда ему можно было начинать тренироваться на дороге. В интервью сайту команды EF Pro Cycling канадский велогонщик рассказал, как шёл процесс выздоровления.

 

 

Photo (c) Instagram @ rusty_woods

 

 

- Как проходит восстановление?

 

- Отлично. Я восстановился почти на 100%. Ещё не могу бегать, но всё остальное мне по силам. Могу гулять с дочкой, могу ездить на велосипеде. В седле чувствую себя совершенно нормально, как если бы ничего не случилось. Очень рад прогрессу.

 

- Значит, можно сказать, что выздоровление шло быстрее, чем предполагалось?

 

- Да. Думаю, по нескольким причинам. Первая, мне повезло получить помощь Ричарда Спинка (Richard Spink), физиотерапевта, который живёт по соседству. Он приходил ко мне домой по пять – шесть раз в неделю.

 

  Первые несколько недель он очень много работал со мной – сгибал меня во все стороны, что было ужасно некомфортно. Он следил, чтобы я каждый день мог двигаться всё больше. Некоторые из этих лечебных сессий были зверскими, но с их помощью произошёл сдвиг в моём состоянии. Благодаря его работе уже через две недели после падения я был в состоянии сесть в седло велосипеда, а это намного ускорило выздоровление. Внезапно я смог двигаться, это очень помогло мне психологически, потому что я смог что-то делать, а не просто сидеть на диване.

 

  Всё могло пойти совсем по-другому в условиях карантина. Но врачи команды приложили все силы, чтобы у властей достать для Ричи (физиотерапевта) разрешение приходить ко мне домой. А сам Ричи был так добр, что согласился рисковать. Если бы не его помощь, я бы продолжал сидеть и деревенеть, и, думаю, возвращение на велосипед заняло бы в этом случае много месяцев.

 

Photo (c) EF Pro Cycling

 

- Как ты справлялся с подъёмами и спадами во время выздоровления? Наверное, были резкие скачки настроения от мысли, что сезон, возможно, закончен, до успехов в восстановлении и надежды на возвращение в конце сезона?

 

- Да. Было очень странно. Мне одновременно безумно повезло и не повезло. Перелом бедра, конечно, не отнести к удаче. Это больно. Возможно, самая болезненная травма из всех, через которые я проходил. Мучительно по многим причинам – было больно лежать на обочине дороги, когда сломал бедро, и ждать, когда кто-нибудь подойдёт. Когда рядом оказался Чарли Вегелиус, я сразу подумал об Олимпиаде, Туре, всех гонках, участие в которых оказалось под вопросом.

 

  Было больно думать о больших мечтах и целях, которые внезапно оказались перечёркнуты. Тот момент, наверное, был худшим. Потом я оказался в госпитале, увидел, что все медсёстры и врачи в масках, и осознал, насколько незначительна моя травма по сравнению с тем, что происходит и предстоит.

 

  С тех пор много раз то радовался, то падал духом, но в основном настроение было хорошим. Думал так: «Ладно, я не смогу поехать на Олимпиаду. Но постой-ка, а ведь Олимпиады не будет в этом году». Гранд-туры тоже отложили. А в первый же день, когда мне разрешили выезжать тренироваться, правительство Испании сняло карантин. Хотя мне было тяжело не иметь возможности выходить из дома или выезжать, я смог провести массу времени с моей дочкой. Если бы не эта травма, то это было бы невозможно.

 

- Что нового ты узнал о себе или о взаимоотношениях, или о своей дочке за это время, то, что, возможно, не узнал бы в другой ситуации?

 

- Думаю, на многое стал смотреть по-другому. Осознал, как важно быть рядом с Макс (дочкой Max (Maxine) Jacquelyn Woods). Понял, что для меня самое главное.

 

- Ты доволен своими физическими показателями на данный момент, учитывая восстановление? Или до твоих обычных показателей всё ещё далеко?

 

- Да, показатели такие же, как  в конце октября – начале ноября, как если бы я собирался стартовать на Туре Даун Андер в январе. Ощущения на велосипеде те же, вес не изменился. Есть разница в силе правой и левой ноги, но сейчас они почти сравнялись. Учитывая запас времени, что у меня есть, я смогу набрать форму за два месяца. Я контролирую ситуацию. Могу быть худшим спортсменом, если возьму перерыв, но потом могу стать лучшим в мире, если два месяца буду много работать.

 

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Теги к статье: Майкл Вудс Michael Woods EF Pro Cycling

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