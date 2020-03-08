Майкл Вудс и Лоусон Крэддок сошли с Париж-Ницца-2020

Майкл Вудс получил травму при падении на 5-м этапе Париж-Ницца-2020

Два гонщика команды EF Pro Cycling Майкл Вудс и Лоусон Крэддок были вынуждены сойти с гонки Париж-Ницца-2020 во время 5-го этапа.

33-летний Майкл Вудс упал на спуске за 46 км до финиша и не смог подняться. Его немедленно доставили в больницу города Лион, где врачи подтвердили закрытый перелом правого бедра. Этим же вечером ему предстоит операция, после чего он вернётся домой, в Жирону (Испания).

28-летний американский гонщик Лоусон Крэддок сошёл с Париж-Ницца-2020 из-за головной боли. Согласно протоколу организаторов гонки, ASO, из-за опасений заражения коронавирусом (COVID-19) Крэддок к финишу 5-го этапа был доставлен машиной скорой помощи.

Врач команды EF Pro Cycling находился в Лионе с Майклом Вудсом, но медики ASO уверены, что состояние Крэддока не соотвествует критериям, согласно которым необходим тест на коронавирус. Лоуренс Крэддок вернётся на свою европейскую базу в Жироне 13 марта.