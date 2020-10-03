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Ян Бакелантс закончил сезон досрочно из-за положительного результата на Covid-19

Ян Бакелантс не выйдет на старт Гент-Вевельгем-2020 из-за положительного теста на Covid-19

 

 

  Ян Бакелантс (Jan Bakelants) завершает сезон досрочно из-за положительного теста на Covid-19. 34-летний бельгийский велогонщик команды Circus-Wanty Gobert почувствовал слабые симптомы, когда вернулся после тренировки домой. Ему был сразу сделан ПЦР тест. Врачей команды Circus-Wanty Gobert проинформировали, что результат оказался положительным, и Яна Бакелантса изолировали.

 

Ян Бакелантс закончил сезон досрочно из-за положительного результата на Covid-19

 

Photo © Circus-Wanty Gobert Team

 

  Бакелантс 7 октября проехал классику Brabantse Pijl но никаких симптомов заболевания у него не проявлялось ни в день гонки, ни на следующий день. Бельгийский гонщик вернулся домой в среду вечером после классики. Все ПЦР-тесты, сделанные до старта и после него были негативными. Ян Бакелантс тренировался один. Никто из команды с ним не контактировал, поэтому никого из команды помещать на карантин не будут. Согласно протоколу UCI перед соревнованиями все члены команды будут ещё раз протестированы.

 

  Ян Бакелантс должен был стартовать 11 октября на классике Гент-Вевельгем. Его заменит Людвиг Де Винтер (Ludwig De Winter).

 

  Главный врач велокоманды Circus-Wanty Gobert Йоос Де Масенеер (Joost De Maeseneer): «Как и у всех в команде, во вторник, перед стартом Brabantse Pijl-2020, тест Яна Бакелантса был отрицательным. Ян без проблем проехал гонку и вернулся домой в среду вечером. В четверг он потренировался как обычно,  симптомов не было…

 

  В пятницу Ян тренировался один. Когда он вернулся домой, почувствовал слабые симптомы, ему сделали ПЦР-тест, который оказался положительным. Ян чувствует себя хорошо, симптомы остаются слабыми. Следуя протоколу команды и UCI, Ян останется изолирован дома минимум на 7 дней. Он больше не будет участвовать в гонках в 2020 году».

 

 

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Теги к статье: Ян Бакелантс Jan Bakelants Circus-Wanty Gobert

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    uran-Фото
    Что-то не понятно почему раздельщики должны повылетать? Никаких запредельных градиентов нет, средний 5-7 макс 14.
    Ганна в такой подъем ещё и группе генеральщиков привез, с его то весом.
  • SportSpirit
    Ригоберто Уран завершил сезон ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Здравое решение! 

     

    Достойно проехал Тур после восстановления от прошлогодней травмы и очень короткой вкатки в сезон. 

  • Maxim Popov
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    Maxim Popov-Фото
    Не просто скукота, а скукотищеее)
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Да, эмоции Даусета срезонировали. Скромный трудяга-интеллигент, с отличным индивидуальным ходом - и по финишу, и по вью было видно, насколько эта победа важна для него.
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    velodoctor-Фото

    Я думаю альмейда при своих останется, еще и на финише может опередить всех.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Прежде чем острить ,внимательно комментарий почитайте.
  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    Earl57-Фото
    Да, на первый взгляд вполне рабочий. Казалось бы, Шейну Саттону ничего не стоило подтвердить, что эти гели были для него, и вопрос был закрыт. Одно НО! Зачем Саттону это делать после того, как его с позором выгнали из Бритиш Сайклинг и Скай. И не вспомнили про то, сколько золотых медалей на ЧМ и ОИ было завоевано под его руководством. Поэтому теперь он вполне обоснованно считает, что ничего не должен ни Скай, ни Бритиш Сайклинг. Как аукнется, так и откликнется.

    Зы, а китаянок Саттон здорово подтянул на треке))
  • AmLoket
    Саймон Йейтс снялся с Джиро д’ ... (9)
    AmLoket-Фото
    Могут ли остановить гонку, а победителя не назначить? Глупо короновать Алмейду, когда даже полгонки не прошло.
  • s75
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    s75-Фото
    Кстати, вполне рабочий вариант)) И никому из обсуждаемых персонажей нельзя верить. Это еще раз к вопросу о редисковой кадровой политике.
  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    Earl57-Фото
    Вот и будем дожидаться, чем эта история все-таки закончится. Какое-то решение Генеральный медицинский совет так или иначе примет. И вопрос, кто все-таки употребил пресловутые гели с тестостероном, все равно остается. Вариант с Шейном Саттоном уже не прошел...

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