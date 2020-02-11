Павел Сиваков: «Главная цель – отобраться в состав на Тур де Франс-2020»

Павел Сиваков о соперничестве, целях на сезон и атмосфере в команде Ineos

22-летний российский гонщик команды Ineos Павел Сиваков продолжит сезон во Франции. 13 февраля он стартует на многодневной велогонке Тур Прованса (Tour de la Provence), которая завершится двумя горными этапами, предпоследний из которых финиширует на Мон-Ванту (Mont Ventoux). А главной целью Павла Сивакова в этом сезоне является отбор в состав команды Ineos на Тур де Франс-2020, о чём он рассказал в интервью VeloNews и Cyclingnews.

Павел Сиваков: «Моя главная цель в этом году – отобраться в состав на Тур де Франс. Конечно, постараюсь хорошо выступить и в гонках, предваряющих Тур. В нашей команде почти все ребята могут быть лидерами в другой команде. Поэтому так трудно попасть в команду на Тур. И поэтому для меня это так важно. В этом году на гонку у нас вернутся несколько победителей, что делает задачу попадания в состав ещё более трудной. Но если упорно работать, думаю, я смогу это сделать, почему бы нет?

Конечно, победа на Тур де Франс будет моей мечтой. Ради неё я работаю. Я не ставлю целью выиграть Тур де Франс в следующем году или через два года, просто хочу однажды стать победителем этой гонки. Буду работать для достижения этой цели!

Я хочу узнать о Тур де Франс, научиться готовиться к нему. Также хочу продолжать прогрессировать. Не возражаю работать на кого-то, если гонщик сильнее меня. Мне скорее хочется туда, чтобы понять, как всё работает, прогрессировать, тренироваться, помогать другим ребятам одерживать победы. Не хочу торопить события. Я ещё молод.

Очень многому учишься, особенно у «Джи» и у Фрума. Я рос и смотрел их выступление по телевизору, очень их уважаю. Когда тренируешься с ними, всегда что-то узнаёшь, маленькие детали. Для нас, молодых, это мечта.

Я без колебаний подписал контракт со Sky. Неуверенность испытывал только в тот период, когда команда BMC меня развивала. Я получил предложение и от них, но тогда у них были небольшие трудности со спонсором. И они могли предложить мне только год. Я был благодарен им, но приходится быть немного эгоистичным. Я хотел гарантировать себе будущее.

Первый сезон отличным не получился, я был новым гонщиком в команде, но не выступал. (Прим. – в 2018 году у Павла Сивакова была травма коленного сухожилия, из-за чего он пропустил три месяца тренировок, а во второй части сезона не смог выступать на хорошем уровне).

В прошлом году не мог поверить, что выиграл гонку уровня Мирового тура и финишировал в топ-10 на Джиро д’Италия.

Я научился, что надо распределять себя, избегать лишних усилий. На Джиро д’Италия-2019 я был довольно пассивен, не был на том уровне, чтобы бороться в горах с сильнейшими, но я знал, что у меня есть силы на топ-10. Так приходится поступать, если недостаточно силён. Я не вёл гонку агрессивно.

Не хочу говорить, что раз я попал в топ-10 на Джиро, то теперь хочу быть лидером на Вуэльте или Джиро д’Италия. Доволен тем, как проходит данный этап моей карьеры.

Знаю, что должен быть с лучшими в горах, чтобы доказать, что заслуживаю место в составе на Тур де Франс-2020. Да, будет немного давления, но я хочу выдать всё, на что способен. Небольшой прессинг – это хорошо, если хочешь прогрессировать. Знаю, что могу выступить даже лучше, чем в прошлом году.

В команде Ineos хорошая атмосфера. Всегда есть баланс молодых и опытных гонщиков. Команда всегда об этом заботится.

Группа молодых сильная. Мы стараемся совершенствоваться, быть лучше, чем другие, и этим мотивируем друг друга.

Я считаю, что соперничество внутри команды необходимо, когда в ней сильные гонщики. Если выступаешь в маленькой команде и ты – единственный лидер, то легко расслабиться. Здесь же неважно, кто ты, ты должен работать и доказывать. Это хорошее соперничество. Если хочешь достичь высшего уровня, будет непросто».