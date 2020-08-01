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Сильван Дилье снят со Страде Бьянке-2020 из-за положительного теста на Covid-19

Команда AG2R La Mondiale убрала Сильвана Дилье из стартового состава на Страде Бьянке-2020

 

 

  29-летний швейцарский гонщик команды AG2R La Mondiale Сильван Дилье (Silvan Dillier) не сможет выйти на старт Страде Бьянке-2020 из-за положительного теста на коронавирус.

 

Французская велокоманда AG2R La Mondiale подтвердила Cyclingnews, что Дилье в данный момент находится на карантине и не присоединился к товарищам по команде в Тоскане. Как сообщает L’Equipe, результаты тестов на коронавирус товарищей Сильвана Дилье по команде показали негативный результат, поэтому они смогут стартовать на Страде Бьянке-2020 как планировалось.

 

 

  В интервью швейцарской газете Blick Сильван Дилье сказал, что считает протокол UCI в отношении Covid-19 слишком суровым:

 

  «Считаю, что этот протокол на грани того, чтобы запирать здоровых людей. Это неправильно. Я в шоке. Я самый здоровый человек в мире. За прошедшие дни прошёл несколько тестов, все они были негативными. Даже в тесте крови все показатели в норме».

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Теги к статье: Сильван Дилье Silvan Dillier Страде Бьянке Strade Bianche классика Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • motte
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (13)
    motte-Фото

    Цитата: Sezar
    Интересно как Погачар поедет. Трасса ему вполне подходит.

    Как всегда, по самочувствию, а потом уедет-:)

  • Sezar
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (13)
    Sezar-Фото

    Интересно как Погачар поедет. Трасса ему вполне подходит.

  • motte
    Филипп Жильбер: «Каждая велого ... (4)
    motte-Фото

    Филу нужна МС как воздух и все пять классик тогда в кармане.

    С короной неопределенности, я сейчас в Тарту, Эстония, центр велоспорта, а вчера вновь ввели ограничения, пошла вторая волна, как быть?

  • Earl57
    Филипп Жильбер: «Каждая велого ... (4)
    Earl57-Фото

    Если гонщики гоняются за проконтинентальную команду, то они не люди что ли? Всем сейчас трудно, а проконтинентальным и тем более континентальным командам еще тяжелее из-за того, что урезали подавляющую часть мелких гонок, а на крупные их не пускают. И они оказались на грани выживания.

    Ничего страшного не произойдет, если на одной гонке крупные команды немного ужмутся. На МСР из 19-ти команд высшего дивизиона максимум 4-5 команд на что-то реально претендуют. Остальные просто тихо раскатываются к Туру, а то и вовсе едут просто потому что положено ехать, иначе оштрафуют.

    Гонщики Бардиани и другие проконти хоть в отрыв поедут, отрабатывая свое приглашение. А лотовские гонщики всей командой бачки Жильберу возить будут? Ладно бы Юэн возмутился, ему развозящий поезд нужен. А Жильбер поездом никогда не пользовался, он всегда побеждал, заранее убегая в одиночный отрыв. И бачки с питьем и кормежку ему из технички давали.

    Ван дер Пулу кроме спортдира в техничке и механиков команда вообще не требуется. Он привык полагаться только на себя и зачем нужны остальные гонщики в команде, представляет чисто теоретически. Практически они ему бесполезны.

    А на Страде Бьянке до финиша вообще 30-40 человек доезжают. За что-то борются человек десять. Большая часть пелотона сходят еще на первой половине гонки. 

  • Sezar
    Филипп Жильбер: «Каждая велого ... (4)
    Sezar-Фото

    В общем, чтобы французы не остановили Тур после 10 этапа Пино, Алафилипа и остальных нужно сразу выносить в горах. И не отпускать в отрывы. Французы соскучились по французским победителям потому на их честность либо желание сохранить репутацию и прочие фэйр плэй вряд ли при приходится рассчитывать.

  • VeloVelo
    Филипп Жильбер: «Каждая велого ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо сказал Фил. 

  • close2you
    Тур де л'Авенир-2020 отменён (1)
    close2you-Фото

    Новых берналей в этом году не увидим ...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Саймон Йейтс явно не торопится форсировать форму. Развез Чавеса, потом спокойно отстал.
    Попытка Инеос и Боры организовать эшелоны и порвать пелотон была лишней. Потратили уйму сил впустую и в итоге в горе все капнули. Тактически проиграли.
    Плюссс

    Цитата: pac1ent
    Кто там не мог найти Ремко в итоговом протоколе и спрашивал где хваленый Ремко?  
    Ха ха ха, правда
  • HalidS
    Ремко Эвенепул – победитель 3- ... (3)
    HalidS-Фото

    Цитата: motte
    There is new sheriff in town
    Так охарактеризовали его жест по левому плечу после финиша

    - Sawyer LOST

  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Giant72
    Цитата: Astanaforever
    Дай бог Якоб заберет трофей.
    А вдруг Лопез?
    Лопес не едет. Тогда уж Gleb Giant)))

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