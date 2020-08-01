Сильван Дилье снят со Страде Бьянке-2020 из-за положительного теста на Covid-19

Если гонщики гоняются за проконтинентальную команду, то они не люди что ли? Всем сейчас трудно, а проконтинентальным и тем более континентальным командам еще тяжелее из-за того, что урезали подавляющую часть мелких гонок, а на крупные их не пускают. И они оказались на грани выживания.

Ничего страшного не произойдет, если на одной гонке крупные команды немного ужмутся. На МСР из 19-ти команд высшего дивизиона максимум 4-5 команд на что-то реально претендуют. Остальные просто тихо раскатываются к Туру, а то и вовсе едут просто потому что положено ехать, иначе оштрафуют.

Гонщики Бардиани и другие проконти хоть в отрыв поедут, отрабатывая свое приглашение. А лотовские гонщики всей командой бачки Жильберу возить будут? Ладно бы Юэн возмутился, ему развозящий поезд нужен. А Жильбер поездом никогда не пользовался, он всегда побеждал, заранее убегая в одиночный отрыв. И бачки с питьем и кормежку ему из технички давали.

Ван дер Пулу кроме спортдира в техничке и механиков команда вообще не требуется. Он привык полагаться только на себя и зачем нужны остальные гонщики в команде, представляет чисто теоретически. Практически они ему бесполезны.

А на Страде Бьянке до финиша вообще 30-40 человек доезжают. За что-то борются человек десять. Большая часть пелотона сходят еще на первой половине гонки.