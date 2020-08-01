Сильван Дилье снят со Страде Бьянке-2020 из-за положительного теста на Covid-19

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- Дата:
- Сегодня, 11:49
Команда AG2R La Mondiale убрала Сильвана Дилье из стартового состава на Страде Бьянке-2020
29-летний швейцарский гонщик команды AG2R La Mondiale Сильван Дилье (Silvan Dillier) не сможет выйти на старт Страде Бьянке-2020 из-за положительного теста на коронавирус.
Французская велокоманда AG2R La Mondiale подтвердила Cyclingnews, что Дилье в данный момент находится на карантине и не присоединился к товарищам по команде в Тоскане. Как сообщает L’Equipe, результаты тестов на коронавирус товарищей Сильвана Дилье по команде показали негативный результат, поэтому они смогут стартовать на Страде Бьянке-2020 как планировалось.
В интервью швейцарской газете Blick Сильван Дилье сказал, что считает протокол UCI в отношении Covid-19 слишком суровым:
«Считаю, что этот протокол на грани того, чтобы запирать здоровых людей. Это неправильно. Я в шоке. Я самый здоровый человек в мире. За прошедшие дни прошёл несколько тестов, все они были негативными. Даже в тесте крови все показатели в норме».
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