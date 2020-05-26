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Элиа Вивиани о планах на вторую часть сезона, Олимпиаде и зарплате

Элиа Вивиани ставит целью Милан-Сан-Ремо, Тур де Франс и Джиро д’Италии в 2020 году

 

  31-летний итальянский велогонщик команды Cofidis Элиа Вивиани ставит перед собой три главные цели на вторую часть года, когда сезон должен возобновиться, - это Милан-Сан-Ремо, Тур де Франс и Джиро д’Италия. В интервью Il Corriere della Sera чемпион Европы рассказал о том, что хотя уже несколько раз переделывал свой календарь гонок, он хочет обязательно включиться в борьбу на этих гонках.

 

Элиа Вивиани о планах на вторую часть сезона, Олимпиаде и зарплате

 

  Элиа Вивиани: «Я несколько раз переделывал свою программу, когда объявляли об изменениях в календаре гонок, но цель остаётся прежней – финишировать на Виа Рома.

 

  Скептически отношусь к идее подойти к старту 8 августа (Милан-Сан-Ремо) и за 20 дней до Тур де Франс без гонок в ногах. Лучше было бы проехать гонку 22 августа. Мы ждём подтверждения (Прим. VeloLIVE – на данный момент дата проведения Милан-Сан-Ремо – 8 августа, но классику могут перенести на 22 августа).

 

  В этом году я – лидер французской команды Cofidis, поэтому Тур является приоритетом. Но я хочу вернуться на Джиро д’Италия с настроем 2018 года, когда от старта до финиша я проехал с «малья чикламино» на плечах».

 

  В 2020 году Элиа Вивиани планировал бороться за победу в омниуме на Олимпийских играх в Токио, но теперь с переносом игр подготовка на треке будет другой:

 

  «Работа на треке затормозилась из-за обстоятельств, но мне бы хотелось вскоре возобновить тренировки на велодроме в Монтикьяри.

 

  Олимпиада получается странной целью. Без Кубка мира этой зимой мы рискуем подойти к ней только с чемпионатом Европы в ногах. Абсурдно, если перед Токио не будет борьбы с сильнейшими в мире».

 

  Элиа Вивиани в интервью затронул и вопрос заработной платы, которую в велокоманде Cofidis не стали урезать, в отличие от нескольких других команд Мирового тура.  

 

  «Мне повезло, потому что до сих пор я получал полную зарплату. Планировали сократить её на 15-20% в том случае, если бы сезон вообще бы не возобновился. Но я знаю коллег, которые остались без денег и без спонсоров. Если футбол, кажется, не пострадал в этот кризис, то мы не можем ждать того же для велоспорта».

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Cofidis

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Sezar-Фото
    Рано конечно. Но очень хочется порассуждать:).
  • Sezar
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Sezar-Фото

    Цитата: Адриен
    Извините, но вы вырываете фразу из контекста. "Никто не может дать тебе свободу. Никто не даст тебе равенство, справедливость или что-либо другое. Если ты мужчина, возьми их сам." - это выражение принадлежит афроамериканскому РАСИСТУ по имени Malcolm X.Он открыто проповедовал превосходство черных, боролся за расовую сегрегацию. Ну может для подобных типов это изречение и подходит... А для спортсменов - не всегда. Если Фрум начнет действовать "шашкой наголо", выстраивая СОБСТВЕННУЮ стратегию гонки - это уже будет анархия, а не целенаправленная, разработанная и продуманная тактика команды Ineos . А только она может принести конечную победу.

    Дело не в крысятничестве. Не важно кто это сказал, важна суть. Нужно отстаивать свои интересы, брать свое, не позволять себя нагибать. В данном случае интересы команды в том, чтобы выиграть Тур. Руководство может обеспечить взаимодействие и если шансы будут у обоих, то разработать такую стратегию, чтобы они друг другу не мешали. А по возможности и помогали. Как например Берналь с Томасом на Изеране. Это не просто. Но возможно.

  • Sezar
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (1)
    Sezar-Фото

    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.

    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

  • Адриен
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Адриен-Фото
    Извините, но вы вырываете фразу из контекста. "Никто не может дать тебе свободу. Никто не даст тебе равенство, справедливость или что-либо другое. Если ты мужчина, возьми их сам." - это выражение принадлежит афроамериканскому РАСИСТУ по имени Malcolm X.Он открыто проповедовал превосходство черных, боролся за расовую сегрегацию. Ну может для подобных типов это изречение и подходит... А для спортсменов - не всегда. Если Фрум начнет действовать "шашкой наголо", выстраивая СОБСТВЕННУЮ стратегию гонки - это уже будет анархия, а не целенаправленная, разработанная и продуманная тактика команды Ineos . А только она может принести конечную победу.
  • Гонщик
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Первая четверка Тура 2018 входят в фавориты по определению. Но вот я сомневаюсь в форме Тома в этом году.
    Рассуждать о какой то форме кого либо , вообще смысла не имеет на данный момент , потому что не было гонок , надеюсь на дуэль Фрум-Роглич-Дюмолан .

  • SportSpirit
    Оливер Насен продлил контракт ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Импонирует мне Насен своей сфокусированностью в эти непростые времена. Глядишь - и раскроется после 30-ти. 

  • Sezar
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Sezar-Фото
    Цитируя не помню кого: "если ты мужчина - возьми это сам".
  • kwwk
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    kwwk-Фото

    Злой Вы, по живому прям)))

  • Earl57
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Earl57-Фото

    Цитата: Серафим
     Да уж, а уже шла (бы) решающая неделя на Джиро. А послезавтра Стельвио. А обсуждаем неизвестность. А кто и куда едет - сами решаем.

    Вообще то Джамбо официально подтвердили свой состав на Тур: Роглич, Дюмулан, Крейсвейк, Тони Мартин, Ван Арт, Сеп Кусс, Гейсинк и Де Плюс.

    На Джиро участие подтвердили Карапас, Ремко Эвенпул и Нибали. В помощь Нибали поедет Чикконе. Сам Нибали назвал гонки, которые собирается ехать: Страде Бьянке, Ломбардия, МСР, Тиррено, ЧМ и Джиро.

    На Тур Трек посылает Ричи Порта и Бауке Моллему. Моллема потом поедет капитаном на Вуэльту. Это было официально объявлено.

    От Инеос на Тур объявлены Фрум, Берналь и Томас. Ехать Джиро в этом году все трое отказались.

  • Серафим
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Серафим-Фото

     Да уж, а уже шла (бы) решающая неделя на Джиро. А послезавтра Стельвио. А обсуждаем неизвестность. А кто и куда едет - сами решаем.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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