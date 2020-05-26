Элиа Вивиани о планах на вторую часть сезона, Олимпиаде и зарплате

Элиа Вивиани ставит целью Милан-Сан-Ремо, Тур де Франс и Джиро д’Италии в 2020 году

31-летний итальянский велогонщик команды Cofidis Элиа Вивиани ставит перед собой три главные цели на вторую часть года, когда сезон должен возобновиться, - это Милан-Сан-Ремо, Тур де Франс и Джиро д’Италия. В интервью Il Corriere della Sera чемпион Европы рассказал о том, что хотя уже несколько раз переделывал свой календарь гонок, он хочет обязательно включиться в борьбу на этих гонках.

Элиа Вивиани: «Я несколько раз переделывал свою программу, когда объявляли об изменениях в календаре гонок, но цель остаётся прежней – финишировать на Виа Рома.

Скептически отношусь к идее подойти к старту 8 августа (Милан-Сан-Ремо) и за 20 дней до Тур де Франс без гонок в ногах. Лучше было бы проехать гонку 22 августа. Мы ждём подтверждения (Прим. VeloLIVE – на данный момент дата проведения Милан-Сан-Ремо – 8 августа, но классику могут перенести на 22 августа).

В этом году я – лидер французской команды Cofidis, поэтому Тур является приоритетом. Но я хочу вернуться на Джиро д’Италия с настроем 2018 года, когда от старта до финиша я проехал с «малья чикламино» на плечах».

В 2020 году Элиа Вивиани планировал бороться за победу в омниуме на Олимпийских играх в Токио, но теперь с переносом игр подготовка на треке будет другой:

«Работа на треке затормозилась из-за обстоятельств, но мне бы хотелось вскоре возобновить тренировки на велодроме в Монтикьяри.

Олимпиада получается странной целью. Без Кубка мира этой зимой мы рискуем подойти к ней только с чемпионатом Европы в ногах. Абсурдно, если перед Токио не будет борьбы с сильнейшими в мире».

Элиа Вивиани в интервью затронул и вопрос заработной платы, которую в велокоманде Cofidis не стали урезать, в отличие от нескольких других команд Мирового тура.

«Мне повезло, потому что до сих пор я получал полную зарплату. Планировали сократить её на 15-20% в том случае, если бы сезон вообще бы не возобновился. Но я знаю коллег, которые остались без денег и без спонсоров. Если футбол, кажется, не пострадал в этот кризис, то мы не можем ждать того же для велоспорта».