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Блестящий успех Якоба Фульсанга на «Туре Ломбардии»

Блестящий успех Якоба Фульсанга на «Туре Ломбардии»

 

 

   Сегодня в Италии казахстанская команда «Астана Про Тим» триумфально выступила на монументальной классической гонке «Тур Ломбардии»: капитан команды Якоб Фульсанг одержал великолепную сольную победу, а Александр Власов занял третье призовое место! Для Фульсанга сегодняшний успех стал вторым в карьере на монументальных классиках – в прошлом году он одержал победу на «Льеж – Бастонь – Льеж».

 

   «Тур Ломбардии» стартовал сегодня в городе Бергамо, и через 231 км финишировал в Комо на берегу одноименного озера. Традиционно, маршрут классической гонки включал в себя целый ряд труднейших подъемов, таких как Чивильо или Муро ди Сормано. Вскоре после старта 11 гонщиков образовали отрыв дня, однако пелотон все время держал эту группу под контролем, так что на подъеме Мадонна дель Гисалло отрыв был настигнут. С того момента «Астана Про Тим» взяла под контроль ситуацию в пелотоне, а Харольд Техада и Александр Власов оказали большую поддержку Якобу Фульсангу.

  К одному из решающих подъемов Муро ди Сормано впереди осталась лишь небольшая группа лидеров, которая включала Фульсанга и Власова. Последовавшую за этим атаку капитана «Астаны» поддержать смогли лишь двое: Александр Власов и недавний победитель «Гран Пьемонте» Джордж Беннетт. 

 

 

Блестящий успех Якоба Фульсанга на «Туре Ломбардии»

Блестящий успех Якоба Фульсанга на «Туре Ломбардии» 

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

  Власов великолепно отработал на Фульсанга, после чего Якоб предпринял новую атаку, ответить на которую Беннетт уже не сумел. В итоге, капитан казахстанской команды единолично возглавил гонку и довел дело до блестящей победы.

  Беннетт финишировал вторым, а Александр Власов замкнул тройку призеров этого года.

- Я невероятно счастлив одержать сегодня победу и добавить в свой послужной список еще один Монумент. Это великолепно! Я знал, что подошел к этой гонке в хорошей форме, и чувствовал, что могу победить здесь. Но, всегда легче говорить о победе, чем победить. Команда проявила себя просто великолепно, ребята сделали замечательную работу на протяжении всего дня, особенно, Александр Власов, который был очень силен и продержался рядом со мной до самых последних километров. Было здорово, что сегодня он был рядом. Я знал, что в финале могу обыграть Беннетта в спринте, но на последнем подъеме я решил ускориться и посмотреть, если я смогу получить преимущество, не доводя дело до спринта. И это сработало, так что, как я уже сказал, я очень счастлив. Сейчас, просматривая гонку, я увидел, что Эвенепула не оказалось за нами после того моста. Я услышал, что он упал, но думал, что он сумел вернуться в гонку. Я надеюсь, что с ним все будет в порядке. Никому не пожелаешь закончить гонку подобным образом, - сказал Якоб Фульсанг.

- Сегодня день для нас сложился хорошо, мы работали всю гонку вместе, задавали темп. Думаю, мы показали очень хорошую командную работу, и я доволен своим третьим местом. Я поддерживал Якоба, и в конце, когда он атаковал, я продолжил уже в своем темпе. Это была трудная и длинная гонка, но ему удалось взять ее под свой контроль. Хотел бы еще сказать, что я очень надеюсь, что у Ремко все будет хорошо, я желаю ему скорейшего восстановления, - сказал Александр Власов.

- Мы более, чем счастливы! Якоб выиграл свой второй Монумент в карьере! Команда великолепную работу провела сегодня. Каждый сделал все возможное, чтобы поддержать Якоба, предоставив ему возможность предпринять решающую атаку в финале. Это был яркий пример блестящей командной работы. Мне очень жаль, что Ремко так серьезно упал, хочется надеяться, что он быстро восстановится, - добавил спортивный директор Стефано Занини.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Александр Власов Ломбардия Il Lombardia классика Монумент велоспорт велогонка Мирового тура Astana Pro Team Стефано Занини

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Чем больше монументов выигрываешь..тем больше их хочется выиграть. Тем больше все их выиграть. Но не всем это дано. Следующая цель Якоба Тиррено_Адриатико. Удачи ему.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: 001RusKZ

    001RusKZ

    Сегодня, 00:54 | Регистрация: 18.01.2010

    Сегодня праздник! Прекрасная гонка! 

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 4 (3)
    SportSpirit-Фото

    Я вот не припомню такого фантасмагорического дня в своей болельщичкой истории...  

     

    Отмечу положительное: 

    - ровно спокойно высоко приехал Погачар,

    - очень понравилось как с огоньком ехал Дюмолан, набирает ход; к моей неожиданной радости он классно вписался в многокапитанистых состав JV.

     

    Кстати, победитель Кемна после Санвеба в Боре стал в полной мере раскрываться. Мутная какая-то команда Санвеб, только Мэтьюз там и держится относительно долго и относительно ярко. Не та команда, для еанимации карьеы (это я о Барде).  

  • 001RusKZ
    Блестящий успех Якоба Фульсанг ... (2)
    001RusKZ-Фото

    Сегодня праздник! Прекрасная гонка! 

  • SportSpirit
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Да уж, а смотрелось вполне безобидно. Вскочил-поехал. 

     

    Грустно за Макса. Только пошел в подъем по карьере. 

  • Khan
    Команда Deceuninck-Quick Step ... (4)
    Khan-Фото

    Мне напомнило полёт Педро Орильо на Джиро-09 имени Меньшова, тоже велосипед так остался стоять. Но тот пролетел куда дальше, метров 60 вроде как, да и был возрастной и не вернулся уже в спорт. Ремко молодой, справится 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Earl57-Фото
    Нет, не первый. Впереди были гонщики Трека, Астаны и Джордж Беннет.
  • M-07
    Максимилиан Шахманн финиширова ... (8)
    M-07-Фото

    Зато перелом ключицы получил. Мне самому показалось, что ничего серьёзного по тому, как он продолжил гонку. А водятел мог и оценить ситуацию и пропустить, таких чмошников полно везде, к сожалению, и не только за рулём. Правильно сделал Лопес тогда на Джиро с одним из таких долбанутых, тут также не помешало бы, хоть там и женщина была, как пишут.

  • GTX
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    GTX-Фото
    За один Бухман, Шахман и Мюльбергер с травмами, во денёк для Боры
  • M-07
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    M-07-Фото

    Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё. Здоровья ему!

    Вопрос, как перед ним оказался автомобиль, почему орги допустили такое?

  • M-07
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (22)
    M-07-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Шахману не растраиваться, не то еще бывает

    Оказывается, у него перелом ключицы. Здоровья ему тоже! Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё.
  • Колёсник
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Колёсник-Фото
    Гонку посмотреть не вышло - т.е. он первый ехал, когда упал?

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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