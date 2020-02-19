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Микель Ланда: «Я вернул себе уверенность и хорошие ощущения»

Микель Ланда – 2-й на 1-м этапе Вуэльты Андалусии-2020

  30-летний испанский гонщик Микель Ланда дебютировал в качестве гонщика команды Bahrain McLaren на Вуэльте Андалусии -Руте дель Соль-2020 и на первом же этапе пошёл в атаку за 10 км до финиша, когда был нейтрализован отрыв дня.

 

  На ускорение Микеля Ланды ответил защищающий титул победителя прошлого года Якоб Фульсанг (Astana). Вместе они начали наращивать преимущество, которое за 200 м до финиша составляло 1 минуту 4 секунды.

 

 Микель Ланда уступил в дуэли с Якобом Фульсангом, финишировав вторым через 6 секунд. Товарищи Ланды по команде Bahrain-McLaren Дилан Тёнс и Пельо Бильбао вошли в топ-5 на 1-м этапе.

 

 

 

Photo @bettiniphoto/Bahrain McLaren Team

 

  Микель Ланда: «Я очень доволен первым днём гонки. Думаю, мы провели отличную работу. Я атаковал на последнем подъёме, старался выиграть этап, но столкнулся с таким сильным соперником как Якоб.

 

  С инцидента на тренировке (прим. VeloLIVE – 1 февраля Микель Ланда был сбит автомобилем во время тренировки) я вернул уверенность и хорошие ощущения. Доволен ещё и потому, что в первый день никогда не знаешь, как начнёшь новый сезон. С другой стороны, я понял, что уже готов к борьбе с другими гонщиками, которые уже участвовали в гонках в этом сезоне».

 

  Дилан Тёнс смог финишировать 3-м несмотря на проблемы с велосипедом, случившиеся за 10 км до финиша: «Тактически мы хорошо провели гонку, доказали, что мы сильная команда. Я в порядке. Нога идёт так же хорошо, как на Вуэльте Валенсии. Продолжу работать ради высокого результата как на одном из этапов и в генеральной классификации».

 

  Горазд Штангельж (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды Bahrain-McLaren: «Хотел бы отметить выступление всей команды, мы финишировали с тремя гонщиками в первой пятёрке. Впереди другие сложные этапы, постараемся завоевать жёлтую майку».

 

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain - McLaren Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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Комментарии

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-2020. Якоб Ф ... (1)
    Astanaforever-Фото
    ? Нужно брать генерал.
  • YuraHist
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    YuraHist-Фото
    Красивый финиш!! Зейц норм!!!!
  • Адриен
    Герант Томас о начале сезона 2 ... (7)
    Адриен-Фото
    Нет, не было... Тогда бы здесь столько было вывалено студенческих какашек на Инеос... Так что пусть остаются британцами.
  • Серафим
    Вольта Альгарве-2020. Этап 1 (3)
    Серафим-Фото

     Голландец с итальянским именем и скандинавской фамилией. В этом сезоне набирает нешуточную мощь, может поспорить и с Беннетом за неофициальный титул №1 в команде.

      Сегодня просто всех спринтеров сделал бессильными наблюдателями на финише.

  • SportSpirit
    Герант Томас о начале сезона 2 ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Ленивый, ленивый Томас) 

     

    На фоне его неспешной вкатки уже второй сезон и затянувшихся рефлексий Тома Дюмолана, подтверждаюсь во мнении, что многократный призер, а уж тем более чемпион многодневок - это в первую очередь определенный склад характера и способ мышления. 

     

    Голова, свободная от тараканов, точнее паразитов) 

     

    У Роглича, как я вижу, это есть и подтверждено по ходу сезона 2019. У Погачара тоже просматривается. 

     

     

  • Николай Н.
    Вольта Альгарве-2020. Этап 1 (3)
    Николай Н.-Фото

    Вивиани ни чего не смог сделать против Яковсена.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    Николай Н.-Фото

    Астана начала собирать призы. Первый этап, а такая гора, да ещё и финиш в горку. Красивый этап.

  • sixpack
    Вольта Альгарве-2020. Этап 1 (3)
    sixpack-Фото

    бывшие квики проиграли действующему

  • motte
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    motte-Фото

    Красиво Астана!

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    Astanaforever-Фото
    Я очень рад за Якоба. Форма просто шик. Такое ощущение, что чем старше он становится, тем больше у него преобладают сила и опыт. Не знаю насчет Джиро, не уверен. Три недели для него труднопроходимы, но весенние,арденские классики должен забирать. Он может. Верю.

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