Якоб Фульсанг выигрывает «Вуэльту Андалусии» во второй раз подряд

Капитан казахстанской команды «Астана Про Тим» Якоб Фульсанг одержал победу в итоговой генеральной классификации престижной многодневной гонки «Вуэльта Андалусии», которая завершилась сегодня в испанском городе Михас. Для Фульсанга это вторая подряд победа в общем зачете андалусийской многодневки после успеха в 2019 году.



В рамках заключительного, 5-го этапа «Вуэльты Андалусии» гонщики проехали индивидуальную гонку на 13 километров в городе Михас. Якоб Фульсанг показал превосходный результат, заняв второе призовое место и уступив победителю этапа, Дилану Тёнсу всего 0,8 секунды.





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- У меня получилась хорошая «разделка», и, в итоге, гонка оказалась очень плотной. Я по-настоящему рад, что мне удалось повторить свой прошлогодний успех. Это великолепный старт сезона. Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере, и я надеюсь, что повторив свой успех в Андалусии, я могу попробовать повторить и весь прошлый сезон. Гонка получилась очень трудной, и нам пришлось выдержать серьезное соперничество с другими командами для того, чтобы защитить майку, которую мы взяли в первый же день. Но, команда была выше всяких похвал. Да, я победитель гонки, но это командный успех. Сегодня, главным было сохранить желтую майку, а на такой короткой и взрывной разделке, чтобы победить, нужно было рисковать. Я решил все же не слишком сильно рисковать на спусках, поэтому мое второе место – это отличный результат, которым я могу быть доволен. Надеюсь, что сезон сложится хорошо, и сегодняшний результат дает мне дополнительную уверенность в своих силах. Теперь, я могу сосредоточиться на своих следующих целях, - сказал Якоб Фульсанг.



Другой гонщик «Астана Про Тим» Йон Исагирре также провел очень сильную индивидуальную гонку, заняв высокое 6-е место и уступив победителю всего 17 секунд. Этот результат позволил Исагирре сохранить 4-е место в итоговой генеральной классификации.



Достойно на финальном этапе выступил и молодой казахстанский гонщик Вадим Пронский, который показал 22-й результат.



- Мы все очень счастливы. Мы приехали сюда для того, чтобы защитить прошлогодний титул, и нам это удалось. Команда проделала потрясающую работу на протяжении всей недели. И Якоб, и вся команда много работала на протяжении зимы, и теперь эта работа приносит свои плоды. Сегодняшняя «разделка» была короткой, но интенсивной, но снова Якоб очень солидно выступил. Уступить менее секунды – немного обидно, но в этом году на «Вуэльте Андалусии» были очень сильные соперники. Но, в любом случае, мы одержали победу, и это прекрасное начало сезона, - добавил спортивный директор Александр Шефер.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Итоговые результаты Вуэльты Андалусии-2020