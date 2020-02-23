VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Якоб Фульсанг выигрывает «Вуэльту Андалусии» во второй раз подряд

Якоб Фульсанг выигрывает «Вуэльту Андалусии» во второй раз подряд

 

 

Капитан казахстанской команды «Астана Про Тим» Якоб Фульсанг одержал победу в итоговой генеральной классификации престижной многодневной гонки «Вуэльта Андалусии», которая завершилась сегодня в испанском городе Михас. Для Фульсанга это вторая подряд победа в общем зачете андалусийской многодневки после успеха в 2019 году.

В рамках заключительного, 5-го этапа «Вуэльты Андалусии» гонщики проехали индивидуальную гонку на 13 километров в городе Михас. Якоб Фульсанг показал превосходный результат, заняв второе призовое место и уступив победителю этапа, Дилану Тёнсу всего 0,8 секунды. 

 

Вуэльта Андалусии-2020 Победитель - Якоб Фульсанг (Den) Astana

 

Photo credit: © Getty Images



- У меня получилась хорошая «разделка», и, в итоге, гонка оказалась очень плотной. Я по-настоящему рад, что мне удалось повторить свой прошлогодний успех. Это великолепный старт сезона. Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере, и я надеюсь, что повторив свой успех в Андалусии, я могу попробовать повторить и весь прошлый сезон. Гонка получилась очень трудной, и нам пришлось выдержать серьезное соперничество с другими командами для того, чтобы защитить майку, которую мы взяли в первый же день. Но, команда была выше всяких похвал. Да, я победитель гонки, но это командный успех. Сегодня, главным было сохранить желтую майку, а на такой короткой и взрывной разделке, чтобы победить, нужно было рисковать. Я решил все же не слишком сильно рисковать на спусках, поэтому мое второе место – это отличный результат, которым я могу быть доволен. Надеюсь, что сезон сложится хорошо, и сегодняшний результат дает мне дополнительную уверенность в своих силах. Теперь, я могу сосредоточиться на своих следующих целях, - сказал Якоб Фульсанг.

Другой гонщик «Астана Про Тим» Йон Исагирре также провел очень сильную индивидуальную гонку, заняв высокое 6-е место и уступив победителю всего 17 секунд. Этот результат позволил Исагирре сохранить 4-е место в итоговой генеральной классификации.

Достойно на финальном этапе выступил и молодой казахстанский гонщик Вадим Пронский, который показал 22-й результат.

Мы все очень счастливы. Мы приехали сюда для того, чтобы защитить прошлогодний титул, и нам это удалось. Команда проделала потрясающую работу на протяжении всей недели. И Якоб, и вся команда много работала на протяжении зимы, и теперь эта работа приносит свои плоды. Сегодняшняя «разделка» была короткой, но интенсивной, но снова Якоб очень солидно выступил. Уступить менее секунды – немного обидно, но в этом году на «Вуэльте Андалусии» были очень сильные соперники. Но, в любом случае, мы одержали победу, и это прекрасное начало сезона, - добавил спортивный директор Александр Шефер.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

 

Итоговые результаты Вуэльты Андалусии-2020

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro Александр Шефер

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

23 - 29 февраля 2020

UAE Tour

29 февраля 2020

Omloop Het Nieuwsblad

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 февраля

Lukasz Owsian (Team Arkea - Samsic)

Petr Rikunov (Gazprom - RusVelo)

25 февраля

Pello Bilbao (Bahrain McLaren)

Heinrich Haussler (Bahrain McLaren)

Eric Young (Rally - UHC Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2020 (131)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)