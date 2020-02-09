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Якоб Фульсанг отрицает, что встречался с доктором Феррари

Якоб Фульсанг: "Я опровергаю, что встречался с доктором Феррари"

 

 

 

Якоб Фульсанг отрицает, что встречался с доктором Феррари  34-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), чьё имя было упомянуто в материале издания Politiken по поводу связи с доктором Микеле Феррари, в своём аккаунте в Instagram сделал заявление.

 

  Якоб Фульсанг категорически отрицает, что встречался с Микеле Феррари и утверждает, что не знает ни о каких отчётах CADF.

 

  Якоб Фульсанг: «Я опровергаю, что встречался с доктором Феррари. Мне неизвестно ни о каких отчётах. Могу подтвердить, что в отношении меня правомочными представителями антидопинговых служб не было открыто никаких процедур.

  Соответственно, мне нет никаких причин давать ответы. Я чрезвычайно обеспокоен, что подобного рода слухи могут распространяться  в прессе».

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana

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Комментарии

  • RVL
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (5)
    RVL-Фото
    Как там оно есть мне сложно сказать. А за стиль изложения мысли +1))
  • Alya
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (5)
    Alya-Фото

    Меня мучает вопрос.

    Закарин недавно пяткой себя в грудь бил, что допинга в его жизни нет)

    Но его тренером в сборной России числится Александр Беспалов.

    И в сборной Татарстан тоже тренером Закарина числится Александр Беспалов.

    Однако Беспалова полиция Бельгии задержвала с гормонами роста и амфетаминами.

    Скажите, это наши такие бесстрашнеы, ибо их никто не проверяет, или в вышеприведенном примере доктора видели, трогали и отмечали на сторис в инстаграме? 

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (2)
    Sezar-Фото

    Как поет Макаревич:

    - Поднимается ветер...

  • Mima
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (5)
    Mima-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Только Вино оправдали в суде дело о договорняке и на тебе опять ..Все сейчас скажут, мол 2019 год для Якоба был самый успешный год для него. Как ни как 3 место рейтинга в итоге UCI по окончании сезона. И для Луца 10 побед в сезоне. Как то странно вдруг..такие успехи? А давайте подшатаем чуть их авторитеты. Пусть знают своё место, команда постсовка, третьего мира. Ибо нефиг. Это же не СКАЙ со своим сальбутамолом. И Вино не Брейсфилд.А Якоб не Фрум. Каждому своё. Одним Юпитер, другим Бык.Да и без скандалов и без сенсаций, скучновато в пелотоне в последнее время стало. Надо Астане выписать охранное предписание доктору Феррари. Чтоб он не приближался к их автобусу ближе чем на километр. А так же всем допингерам планеты Земля. )))
    Совершенно верно.
  • Александра
    Микель Ланда избежал травм во ... (9)
    Александра-Фото
    После Порта!)
  • Александра
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (2)
    Александра-Фото

    Шустрый!

  • s75
    Чемпионат Колумбии-2020. Групп ... (5)
    s75-Фото

    Соса палец сломал. Леонардо, который только что проехал недельную гонку в Аргентине, в срочном порядке едет на замену на Тур Колумбии.

  • volodya
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (5)
    volodya-Фото
    Не знаю мне кажется бред какой-то ну всё равно поживём увидим
  • volodya
    CADF предполагает, что Микеле ... (14)
    volodya-Фото
    А откуда этот источник и нет ни одного официального обвинения со стороны uci и если это так то тогда это серьёзно
  • s75
    CADF предполагает, что Микеле ... (14)
    s75-Фото
    в полнолуние

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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