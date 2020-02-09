Якоб Фульсанг отрицает, что встречался с доктором Феррари

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 23:25
Якоб Фульсанг: "Я опровергаю, что встречался с доктором Феррари"
34-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), чьё имя было упомянуто в материале издания Politiken по поводу связи с доктором Микеле Феррари, в своём аккаунте в Instagram сделал заявление.
Якоб Фульсанг категорически отрицает, что встречался с Микеле Феррари и утверждает, что не знает ни о каких отчётах CADF.
Якоб Фульсанг: «Я опровергаю, что встречался с доктором Феррари. Мне неизвестно ни о каких отчётах. Могу подтвердить, что в отношении меня правомочными представителями антидопинговых служб не было открыто никаких процедур.
Соответственно, мне нет никаких причин давать ответы. Я чрезвычайно обеспокоен, что подобного рода слухи могут распространяться в прессе».
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