Марко Халлер сбит автомобилем во время тренировки в Австрии

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 21:25
Марко Халлер был сбит автомобилем во время тренировки в Австрии
Марко Халлер (Marco Haller) был сбит машиной во время тренировки. Инцидент произошёл 18 апреля, когда Халлер тренировался вместе со своим соотечественником Бернхардом Айзелем в Каринтии (Австрия).
27-летний австрийский гонщик команды Katusha-Alpecin получил множественные переломы левой ноги. У Марко Халлера диагностировали двойной перелом коленной чашечки, а также перелом левого бедра, что потребует несколько месяцев лечения.
Халлер должен был быть одним из ключевых развозящих в спринтерском поезде Марселя Киттеля на Тур де Франс-2018.
Марко Халлер: «Я вернулся на велосипед после вирусной инфекции, теперь снова придётся лечиться. Я ехал с Берни Айзелем, сидел у него на колесе на небольшом спуске, когда неожиданно справа появился автомобиль, проигнорировавший знак «Проезд запрещён». Он наехал на нас. Берни удалось избежать столкновения, но у меня не получилось этого сделать. Я на полной скорости врезался в дверь со стороны водителя. Мой велосипед был полностью уничтожен, так же, как и моё колено.
Я очень разочарован, не только тем, что пропущу Тур де Франс, а в который раз отношением водителей. Автомобилисты и велосипедисты делят дорогу, но кажется, что делать это с каждым разом это становится всё труднее. Необходимо менять менталитет».
Врачи не могут сказать, когда Марко Халлер вернётся в гонки.
По материалам пресс-релиза команды Katusha-Alpecin
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