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Марко Халлер сбит автомобилем во время тренировки в Австрии

Марко Халлер был сбит автомобилем во время тренировки в Австрии

 

  Марко Халлер (Marco Haller) был сбит машиной во время тренировки. Инцидент произошёл 18 апреля, когда Халлер тренировался вместе со своим соотечественником Бернхардом Айзелем в Каринтии (Австрия).

 

 27-летний австрийский гонщик команды Katusha-Alpecin получил множественные переломы левой ноги. У Марко Халлера диагностировали двойной перелом коленной чашечки, а также перелом левого бедра, что потребует несколько месяцев лечения.

 

 Халлер должен был быть одним из ключевых развозящих в спринтерском поезде Марселя Киттеля на Тур де Франс-2018.

 

 

  Марко Халлер: «Я вернулся на велосипед после вирусной инфекции, теперь снова придётся лечиться. Я ехал с Берни Айзелем, сидел у него на колесе на небольшом спуске, когда неожиданно справа появился автомобиль, проигнорировавший знак «Проезд запрещён». Он наехал на нас. Берни удалось избежать столкновения, но у меня не получилось этого сделать. Я на полной скорости врезался в дверь со стороны водителя. Мой велосипед был полностью уничтожен, так же, как и моё колено.

 

  Я очень разочарован, не только тем, что пропущу Тур де Франс, а в который раз отношением водителей. Автомобилисты и велосипедисты делят дорогу, но кажется, что делать это с каждым разом это становится всё труднее. Необходимо менять менталитет».

 

Врачи не могут сказать, когда Марко Халлер вернётся в гонки.   

 

По материалам пресс-релиза команды Katusha-Alpecin

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Теги к статье: Марко Халлер Katusha-Alpecin

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  1. Имя: Denis

    doctor46

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 18.03.2017

    Да когда же это закончится? Чуть ли не каждую неделю гонцов сбивают. Здоровья Халлеру

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 03:28 | Регистрация: 8.07.2017

    Цитата: doctor46
    Да когда же это закончится?

    Понятно, что никогда.

    Если только всех гонцов отправить на трек.

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
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ОПРОС

Комментарии

  • Yuriy 17
    Марко Халлер сбит автомобилем ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: doctor46
    Да когда же это закончится?

    Понятно, что никогда.

    Если только всех гонцов отправить на трек.

  • Yuriy 17
    Константин Сивцов – победитель ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Адриен
    Вот такие этапы должны определять победителей ГТ

    Тогда победителя можно будет с 95% вероятностью назвать ещё до начала ГТ: это будет Кинтана или на него похожий. 

    И что тогда весёлого смотреть на гран-туре?

  • Адриен
    Константин Сивцов – победитель ... (2)
    Адриен-Фото

    Вот такие этапы должны определять победителей ГТ, а не предсказуемые скучные разделки...

  • LANCEer
    Крис Фрум: «Подготовка к Джиро ... (19)
    LANCEer-Фото
    бан
    начнут
    с
    сентабрuа2017
  • doctor46
    Марко Халлер сбит автомобилем ... (2)
    doctor46-Фото
    Да когда же это закончится? Чуть ли не каждую неделю гонцов сбивают. Здоровья Халлеру
  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    RVL-Фото

    Костя кросаучэг! ))

    А что, Нибали Джиро не едет? Что Косте капитанство пророчат..

  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    RVL-Фото
    БЕЛАРУСЬ!
  • FEL1X
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    FEL1X-Фото

    По сути горная разделка в исполнении Кости. Ни на кого не надеялся, шел по ощущениям. Из тех гонщиков кто обретает вторую молодость. С победой! 



    Гора тяжеленная и не типичные разрывы для недельки.

  • uran
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    uran-Фото

    Цитата: GTX
    Венинга жаль, всегда был бойцом до последного

    Глядя на Костю и Питера удивляло как голандец вообще мог отвечать на атаки, на финальных км закручивался узлом но усидел.

    Костя заслуженно победил, атаковал и много работал, чуть расчетливее ехал в гору и сохранил чуть больше сил.

    Красивая битва бывалых гонщиков, аплодисменты обоим.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Сивцов вообще то Костя...
    Я вам приношу свои извинения , за написаное мной несколько дней назад , по поводу евгения. Ооооочень удивил я думал он финишер судя по протоколам . Но нет это конечно очень радует , желаю гонщику не останавливаться на достигнутом , и по скорее за иметь победу в статусе гонщика уже про дивизиона. А вы мне чаще подсказывайте новые дарования , обсудим , поспорим, поделимся взглядами.

    Ныч порадовал

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