Том Дюмулин о восстановлении после операций

Том Дюмулин: «Надеюсь, у меня впереди ещё 5 – 6 хороших лет»

28-летний нидерландский велогонщик Том Дюмулин, закончивший велосезон досрочно из-за травмы колена, рассказал о том, как чувствует себя в данный момент и что говорят врачи возможности его восстановления.

Том Дюмулин упал во время Джиро д’Италия-2019, откуда сошёл через четыре дня гонки. Он вернулся к соревнованиям на Критериуме Дофине-2019, с которого тоже был вынужден сойти после 6 этапа, после чего в гонках не стартовал и не успел восстановиться ни к Тур де Франс, ни к Вуэльте Испании, ни к чемпионату мира-2019 из-за травмы колена.

Новый сезон 2020 года Том Дюмулин начнёт в команде Jumbo-Visma.

Том Дюмулин: «Возможно, вы слышали или не слышали, но в конце июля у меня была операция на колене. Проблемы с левым коленом продолжались. Это то самое колено, на которое я упал в начале Джиро д’Италия-2019.

В июле обследование показало, что повреждение сухожилия четырёхглавой мышцы слишком серьёзное, чтобы надеяться на полное восстановление и возвращение силы без операции. Врачи решили, что мне необходима вторая операция, во время которой нужно было очистить сухожилие от больных тканей и сшить его снова.

Операция прошла очень хорошо. Единственной проблемой стало плохое снабжение кровью повреждённых тканей, в результате чего заживление шло медленно.

Мне сказали, что восстановиться после подобной травмы поможет баланс между недостаточным количеством тренировок (я не совсем понял, что это означало) и слишком большим количеством тренировок (к сожалению, что это такое, я уже понял после нескольких раз). Но теперь всё идёт в верном направлении.

В первые недели я мало что мог делать. В самом начале даже ходил с большим трудом. Но сейчас постепенно снова начинаю чувствовать себя спортсменом. Делаю упражнения, довольно часто плаваю и пару недель назад вернулся на велосипед. Но тренировки на нём пока не слишком долгие и не очень интенсивные. Врачи уверены, что колено не будет препятствовать возвращению на мой обычный уровень. Просто на это понадобится время.

К счастью, у меня есть чем заняться, на что отвлечь внимание в этот реабилитационный период. Около года назад мы начали организовывать "Тур де Дюмулин" (Tour de Dumoulin). Эта идея пришла ко мне, потому что велоспорт принёс мне так много радости и удовольствия, но жизнь спортсмена высшего уровня в то же время очень эгоцентрична. Организуя это мероприятие, которое будет праздником велоспорта для людей всех возрастов, я хочу вернуть что-то из того, что велоспорт дал мне.

В Маастрихте будет масса мероприятий для детей и взрослых. Будут и сложные маршруты (около 75, 125 или 175 км протяжённостью) по дорогам, где я тренируюсь, проложенные через Лимбург и Арденны, подходящие для хорошо тренированных велосипедистов. Например, 175-км маршрут – это маршрут с набором высоты почти 3000 м, на котором я лично провожу долгие усиленные тренировки, когда готовлюсь к гонкам.

Вначале я хотел, чтобы моё участие в организацию "Тура де Дюмулин" ограничилось предложенными идеями. Но раз у меня теперь появилось время, я буду посвящать много времени и организационной части. Это отлично отвлекает от взлётов и падений, которые каждый день приносит мне процесс восстановления.

Мне очень нравится работать над этим мероприятием вместе с организационной командой, и настолько же сильно я не могу дождаться, когда вернусь к жизни профессионального велогонщика.

Весь этот год был очень трудным и физически, и морально, но в то же время он стал освобождающим и снимающим предубеждения. То, что я не смог принимать участие в соревнованиях на высшем уровне, заставило меня ценить ещё больше то, что имею, и то, что хочу добиться в ближайшие годы. Я хочу вернуться и сделать всё, чтобы стать лучшей версией себя на велосипеде, вернуться и побеждать на гонках, постараться выиграть Гран-тур.

Надеюсь, что у меня впереди ещё 5-6, а может быть, и больше, хороших лет в ногах. Давайте возьмём от них максимум!»