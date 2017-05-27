VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Том Дюмулин о восстановлении после операций

Том Дюмулин: «Надеюсь, у меня впереди ещё 5 – 6 хороших лет»

 

 

  28-летний нидерландский велогонщик Том Дюмулин, закончивший велосезон досрочно из-за травмы колена, рассказал  о том, как чувствует себя в данный момент и что говорят врачи возможности его восстановления.

 

  Том Дюмулин упал во время Джиро д’Италия-2019, откуда сошёл через четыре дня гонки. Он вернулся к соревнованиям на Критериуме Дофине-2019, с которого тоже был вынужден сойти после 6 этапа, после чего в гонках не стартовал и не успел восстановиться ни к Тур де Франс, ни к Вуэльте Испании, ни к чемпионату мира-2019 из-за травмы колена.  

 

 Новый сезон 2020 года Том Дюмулин начнёт в команде Jumbo-Visma.

 

 

 

  Том Дюмулин: «Возможно, вы слышали или не слышали, но в конце июля у меня была операция на колене. Проблемы с левым коленом продолжались. Это то самое колено, на которое я упал в начале Джиро д’Италия-2019.

 

  В июле обследование показало, что повреждение сухожилия четырёхглавой мышцы слишком серьёзное, чтобы надеяться на полное восстановление и возвращение силы без операции. Врачи решили, что мне необходима вторая операция, во время которой нужно было очистить сухожилие от больных тканей и сшить его снова.

 

  Операция прошла очень хорошо. Единственной проблемой стало плохое снабжение кровью повреждённых тканей, в результате чего заживление шло медленно.

 

  Мне сказали, что восстановиться после подобной травмы поможет баланс между недостаточным количеством тренировок (я не совсем понял, что это означало) и слишком большим количеством тренировок (к сожалению, что это такое, я уже понял после нескольких раз). Но теперь всё идёт в верном направлении.

 

  В первые недели я мало что мог делать. В самом начале даже ходил с большим трудом. Но сейчас постепенно снова начинаю чувствовать себя спортсменом. Делаю упражнения, довольно часто плаваю и пару недель назад вернулся на велосипед. Но тренировки на нём пока не слишком долгие и не очень интенсивные. Врачи уверены, что колено не будет препятствовать возвращению на мой обычный уровень. Просто на это понадобится время.

 

  К счастью, у меня есть чем заняться, на что отвлечь внимание в этот реабилитационный период. Около года назад мы начали организовывать "Тур де Дюмулин" (Tour de Dumoulin). Эта идея пришла ко мне, потому что велоспорт принёс мне так много радости и удовольствия, но жизнь спортсмена высшего уровня в то же время очень эгоцентрична. Организуя это мероприятие, которое будет праздником велоспорта для людей всех возрастов,  я хочу вернуть что-то из того, что велоспорт дал мне.

 

  В Маастрихте будет масса мероприятий для детей и взрослых. Будут и сложные маршруты (около 75, 125 или 175 км протяжённостью) по дорогам, где я тренируюсь,  проложенные через Лимбург и Арденны, подходящие для хорошо тренированных велосипедистов. Например, 175-км маршрут – это маршрут с набором высоты почти 3000 м, на котором я лично  провожу долгие усиленные тренировки, когда готовлюсь к гонкам.

 

  Вначале я хотел, чтобы моё участие в организацию "Тура де Дюмулин" ограничилось предложенными идеями. Но раз у меня теперь появилось время, я буду посвящать много времени и организационной части. Это отлично отвлекает от взлётов и падений, которые каждый день приносит мне процесс восстановления.

 

  Мне очень нравится работать над этим мероприятием вместе с организационной командой, и настолько же сильно я не могу дождаться, когда вернусь к жизни профессионального велогонщика.

 

  Весь этот год был очень трудным и физически, и морально,  но в то же время он стал освобождающим и снимающим предубеждения. То, что я не смог принимать участие в соревнованиях на высшем уровне, заставило меня ценить ещё больше то, что имею, и то, что хочу добиться в ближайшие годы. Я хочу вернуться и сделать всё,  чтобы стать лучшей версией себя на велосипеде, вернуться и побеждать на гонках, постараться выиграть Гран-тур.

Надеюсь, что у меня впереди  ещё 5-6, а может быть, и больше, хороших лет в ногах. Давайте возьмём от них максимум!»

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Jumbo-Visma

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:07 | Регистрация: 27.05.2017

    Пока Том в больничке много молодых генеральщиков пришло, конкуренция выросла значительно. Может и возьмёт ещё ГТ, при подходящем маршруте. Будет здорово глянуть на конкурентоспособного Дюмолена, его езда впечатляет.

  2. Имя: Nass

    tatmaraburenkov

    Сегодня, 03:21 | Регистрация: 22.09.2019

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • tatmaraburenkov
    Тур Словакии-2019. Этап 4 (1)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Герант Томас не стартует в гон ... (1)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Чемпионат мира-2019 по шоссейн ... (1)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Том Дюмулин о восстановлении п ... (2)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Алексей Луценко выигрывает «Ме ... (6)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Еще один сезон для Дмитрия Гру ... (10)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Реми Каванья продлил контракт ... (4)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Бывший директор Джиро д’Италия ... (5)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Memorial Marco Pantani-2019 (5)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Primus Classic-2019 (6)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- https://url.uz/netcam

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 сентября

Davide Ballerini (Astana Pro Team)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

22 сентября

Yukiya Arashiro (Bahrain Merida)

Bob Jungels (Deceuninck - Quick Step)

Thomas Boudat (Total Direct Energie)

Rob Britton (Rally - UHC Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2019 (126)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)