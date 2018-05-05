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Новобранец команды Movistar Матиас Норсгорд Йоргенсен пропустит 6 месяцев сезона 2020 года

Матиас Норсгаард Йоргенсен был сбит автомобилем во время тренировки и пропустит 6 месяцев сезона 2020 года

 

 

  22-летний датский гонщик Матиас Норсгорд Йоргенсен (Mathias Norsgaard Jørgensen) будет вынужден отложить дебют на уровне Мирового тура в команде Movistar, которая подписала с ним двухлетний контракт. Датский гонщик, который в этом году стал победителем этапа Тура де л’Авенир и финишировал 4-м в разделке среди андеров на чемпионате мира, был сбит машиной во время тренировки.

 

Новобранец команды Movistar Матиас Норсгорд Йоргенсен пропустит 6 месяцев сезона 2020 года

 Photo © Løken

 

   Инцидент произошёл в пригороде Жироны(Испания). Датского гонщика подрезал автомобиль, резко свернувший на автопарковку прямо перед ним. Матиас Норсгаард Йоргенсен не успел нажать на тормоза, врезавшись в бампер, а затем отлетев в фонарный столб. В результате у него в двух местах сломана большая берцовая кость и потребуется операция. На восстановление потребуется около полугода.

 

Об этом Матиас Норсгорд Йоргенсен рассказал в интервью Sport TV 2:

 

 «Ужасно. Я в больнице, получил очень серьёзную травму. Моя подготовка проходила отлично, я с нетерпением ждал старта сезона. А сейчас всё разрушено. К счастью, у меня двухлетний контракт с Movistar, но перелом ноги – худшее их возможных начало работы в команде.

 

  Я ничего не мог поделать. Въехал в бампер автомобиля и отлетел в фонарный столб. Если бы не ударился о столб, не получил бы основную травму, так как на теле ни царапины. Всё потому, что ударился костью о столб. Просто остался лежать в луже и не мог подняться – нога не двигалась, когда пытался встать».

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Теги к статье: Mathias Norsgaard Jorgensen Матиас Норсгорд Йоргенсен Movistar

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:49 | Регистрация: 5.05.2018

    Скорейшего выздоровления и терпения! Главное, живой!

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Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Mima
    Новобранец команды Movistar Ма ... (1)
    Mima-Фото
    Скорейшего выздоровления и терпения! Главное, живой!
  • Sezar
    Хрустальные велосипеды» команд ... (2)
    Sezar-Фото
    Вероятность затеряться у Ремко была равна примерно нулю. Как у Берналя, Погачара и им подобных.
  • Ice
    Хрустальные велосипеды» команд ... (2)
    Ice-Фото

    Серебро на разделке ЧМ я говорил, что могучий клоп не затеряется))) Один из немногих, кто после перехода во взрослую команду не затерялся и продолжил побеждать.

  • Ice
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (3)
    Ice-Фото

    Пускай карьера длится подольше) Таких личностей в пелотоне всегда мало.

  • Адриен
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (3)
    Адриен-Фото

     "Не думаю, что у меня получится продолжать гоняться до 40 лет..." - Да блин, когда у МОЛОДОГО человека возникают подобные мысли - значит действительно СТАРЕЕТ, становится "реалистом".  В этом отношении среди действующих гонщиков МОЛОДЧИНА - Вальверде. Надо бы Сагану с него пример брать.  Показывать дулю старости - спортивной, карьерной, да и физической... Впрочем, иногда наступает МОРАЛЬНАЯ усталость от дела, которым занят уже много лет. Проще говоря - надоело, приелось, даже победы не принося былого счастья. Тогда другое дело...

  • RVL
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (3)
    RVL-Фото

    Кризис среднего возраста накатывает.что хотел сказать не читается ,но видно между строк. А вдруг?

  • Astanaforever
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Так Власов и поедет Джиро в Астане. Какие проблемы?
  • levonardo
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    levonardo-Фото
    "Если вдруг" Газпром пригласят, будет немного обидно что Власов ушел) Проехать ГТ эдаким андердогом, при этом имея определенный потенциал, было бы полезно.
  • Earl57
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?

    Человек еще не понял, что теперь организаторы могут давать приглашения на грантуры только двум командам, если Директ Энерджи не отказывается. А итальянских проконтинетальных команд больше двух в наличии.

    Wanty Gobert получают автоматическое приглашение на все однодневные гонки. А там еще Corendon с Ван дер Пулом есть, у них амбиции значительно выросли...

  • Astanaforever
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
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