Новобранец команды Movistar Матиас Норсгорд Йоргенсен пропустит 6 месяцев сезона 2020 года

Матиас Норсгаард Йоргенсен был сбит автомобилем во время тренировки и пропустит 6 месяцев сезона 2020 года

22-летний датский гонщик Матиас Норсгорд Йоргенсен (Mathias Norsgaard Jørgensen) будет вынужден отложить дебют на уровне Мирового тура в команде Movistar, которая подписала с ним двухлетний контракт. Датский гонщик, который в этом году стал победителем этапа Тура де л’Авенир и финишировал 4-м в разделке среди андеров на чемпионате мира, был сбит машиной во время тренировки.

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Инцидент произошёл в пригороде Жироны(Испания). Датского гонщика подрезал автомобиль, резко свернувший на автопарковку прямо перед ним. Матиас Норсгаард Йоргенсен не успел нажать на тормоза, врезавшись в бампер, а затем отлетев в фонарный столб. В результате у него в двух местах сломана большая берцовая кость и потребуется операция. На восстановление потребуется около полугода.

Об этом Матиас Норсгорд Йоргенсен рассказал в интервью Sport TV 2:

«Ужасно. Я в больнице, получил очень серьёзную травму. Моя подготовка проходила отлично, я с нетерпением ждал старта сезона. А сейчас всё разрушено. К счастью, у меня двухлетний контракт с Movistar, но перелом ноги – худшее их возможных начало работы в команде.

Я ничего не мог поделать. Въехал в бампер автомобиля и отлетел в фонарный столб. Если бы не ударился о столб, не получил бы основную травму, так как на теле ни царапины. Всё потому, что ударился костью о столб. Просто остался лежать в луже и не мог подняться – нога не двигалась, когда пытался встать».