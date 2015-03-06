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Марк Кэвендиш переходит в команду Bahrain-Merida

Марк Кэвендиш подписал контракт с командой Bahrain-Merida

 

 

  34-летний британский спринтер Марк Кэвендиш в 2020 году будет выступать в команде Bahrain-Merida. Победитель 48 этапов трёх Гран-туров, 30 из которых  - этапы Тур де Франс переходит в команду после четырёх лет выступления в команде Dimension Data.

 

  В команде Bahrain-Merida Марк Кэвендиш вновь будет работать с Родом Эллингвортом (Rod Ellingworth), который был его тренером в Британской академии велоспорта (British Cycling academy) и тренером сборной Великобритании и помог одержать Кэвендишу победу на чемпионате мира в 2011 году.

 

 

 

  Марк Кэвендиш: «Присоединение к этой команде волнует и мотивирует  – это исполнение моих давних замыслов. Можно сказать, что мечта сбылась. В прошлом я тесно сотрудничал с Макларен, видел выгоды использования их технологий. Сейчас я не раздумывая воспользовался этим шансом.  Я давно знаю Рода (Эллингворта), он помог мне  развиться и как гонщику, и как человеку. С нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде, сделаю всё, чтобы помочь команде добиться успехов, которые, уверен, придут».

 

  Род Эллингворт, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Подписанием Марка мы закончили формирование состава на 2020 год, получив сбалансированную команду, в которой есть всё, чтобы побеждать. Марк – чемпион, он многое может вложить в команду как во время гонок, так и вне велосипеда. В последний раз я работал с ним во время подготовки к Олимпийским играм 2016 года и к чемпионату мира в Катаре. Могу с радостью отметить, что его энергия и решимость добиться успехов теперь ещё больше, чем когда-либо. Мы собираемся сделать всё, что в наших силах, чтобы он смог выступать как можно лучше».

 

  Джон Аллерт, генеральный директор McLaren Pro Cycling: «Марк уже много лет является другом компании Макларен. Несомненно, что наше прошлое сотрудничество с ним в некоторой степени разожгло наш интерес к велоспорту. Такое ощущение, что Марк возвращается домой. Нас объединяет страсть к романтике и наследию велогонок во всех их разновидностях, а также желание применять новые технические решения и улучшать выступление, чтобы побеждать. Я рад, что он приходит в команду».

 

  Сонни Кольбрелли (в интервью Cyclingnews): «Я рад, что Кэв придёт в команду Bahrain-Merida в следующем году. Я хорошо с ним знаком и очень уважаю его. Хорошо, что он будет в команде, потому что я могу лишь совершенствоваться как спринтер с таким товарищем по команде, мастером спринта, который добился многочисленных успехов.

 

  Мы надеемся, что он полностью вернётся в следующем году, вновь будет тем Кэвом, которого мы все так хорошо знаем, что он закончит карьеру на высокой ноте крупными победами. Возможно, он одержит 15 побед в году, как было на пике его карьеры, но я уверен, что он снова сможет побеждать. Он – чистый спринтер, а я немного другой, хорошо выдерживаю на холмистых рельефах, в сложных погодных условиях, так что мы отлично дополним друг друга в команде».

 

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Bahrain-Merida

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  1. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 6.03.2015

    Хотелось бы увидеть от Кэва выступлений не хуже, чем на 6 днях Лондона! Вроде, порох в пороховницах ещё остался.

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Комментарии

  • Gonza Golanov
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (1)
    Gonza Golanov-Фото
    Хотелось бы увидеть от Кэва выступлений не хуже, чем на 6 днях Лондона! Вроде, порох в пороховницах ещё остался.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29)
    Серафим-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    где-то попадалось такое - "если надо объяснять - то не надо объяснять" )

     

    +++

  • Veloan
    Василий Кириенко продлил контр ... (9)
    Veloan-Фото

    Васе будут давать контракт столько, сколько пожелает Василий.

    У него огромные заслуги и отличная репутация в команде, поэтому Дэйв его подпишет и еще на год/два.

  • Shalam s Urala
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    Как-то многовато этапов за 200 км

    на последней неделе простенько и со вкусом - все этапы - за 200. плюс 3 горных этапа с горным же финишем )

    в общем к ТТ хорошо размяты парни будут. а разделочка то - ого - коротко и стол. там со старта сразу и всё надо отдавать. и там даже за "смешные" 16км бодрые небодрым могут понавезти будь здоров

    но.. - это ж Джира, наотменяют опять

    Цитата: Ice
    Там все и так ясно) Чтобы видеть суть, не нужно общаться с автором

    где-то попадалось такое - "если надо объяснять - то не надо объяснять" )

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29)
    Krakk-Фото

    Ну, получше той невразумительной бурды, что под предлогом поиска нового приготовил Тур.. наверное. Наконец-то Стельвио с канонической стороны. Но зачем 2-й год подряд совать разделку на последний этап? Совершенно лишняя и поломала весь баланс к шутам собачьим.

    Цитата: EL-Fenomeno
    Ну и финальная неделя это действительно настоящий АД.
    Это так у нас теперь ад выглядит? Горы-то эпические все стоят в начале-середине, а финишные - каки-то огрызки. Вот если бы товарищи организаторы сподобились на 3-й неделе смастачить хотя бы четыре финиша в подъемы и протяженностью за 10 км, и ср. градиентом за 10%, и пара-тройка из них с предваряющим частоколом из трех-четырех перевалов. Задача-то вполне решаемая. Эх, товарищи, бог с нами, с болельщиками, вы хотя бы гонщиков уважте, дайте им поле для разборок, они же сами к вам прибегут и в ножки поклонятся, о других грантурах и думать забудут, так истосковались по вменяемому рельефу. А так, как приличные люди, вынуждены говорить дежурные вежливые фразы, и не могут заявить, что они на самом деле о вас думают.

    Грустно как-то.

  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29)
    Ice-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Завидую тем, которым всё понятно

    А что тут сложного?) Если просто искать под разные запросы картинки, то понять сложно. А если интересоваться тем, кто автор, как он жил, каких взглядов придерживался, то линия его творчества открывается во всей красе. 

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29)
    Серафим-Фото
    Для велогонок Гераклу надо подсушиться. Тогда, может, с Фрумом и поборется.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап №20 - это что-то =неизвестное=, такой этап может перевернуть все с ног на голову. Вцелом маршрут интерестный, плюс финальная разделка , что тоже радует.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если на Туре в последние годы разделок меньше (и по количеству, и по километражу), то вот на Джиро пожалуйста - сразу 3 штуки/этапа

    Маршрут понравился, для рядового болельщика все есть и на каждой из 3-х гоночных недель.

    Особое внимание на этапы №10, №12, №16. Стиральные доски одна круче/лучше другой.

    Кроме того (заметили?) после Сицилии этапы проложенны только "по морях", а тут ветра-ветра.. в ЦЕНТРальные регионы вообще в 2020 без заездов.

    Ну и финальная неделя это действительно настоящий АД. Даже тот транзитный этап в пятницу орги сделали на 251км. (!!). Вангую продолжительность его порядка 6 часов и даже больше по времени)

    Ну и как и в прошлом году маршрут Джиро длиннее ТУРовского. Сложнее ли?? Думаю что всё же нет. 

  • EL-Fenomeno
    Петер Саган дебютирует на Джир ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Даже не верится, что Саган так концентрировался на Туре, что только в 2020 ВПЕРВЫЕ примет участия в Джиро. Вангую что в мая будущего года присоеденится к когорте тех велогонщиков, кто имеет победы на всех 3-х ГТ.

    Цитата: Капитан Нэмо
    То есть Саган мимо Тура?

    На первом плане все же думаю, что у Пето именно Джиро, а Тур...ну надо смотреть как сложится для него итальянский ГТ, тогда иц ели на Тдф можно ставить (реальные)

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6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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