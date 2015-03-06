Марк Кэвендиш переходит в команду Bahrain-Merida

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Сегодня, 19:20
Марк Кэвендиш подписал контракт с командой Bahrain-Merida
34-летний британский спринтер Марк Кэвендиш в 2020 году будет выступать в команде Bahrain-Merida. Победитель 48 этапов трёх Гран-туров, 30 из которых - этапы Тур де Франс переходит в команду после четырёх лет выступления в команде Dimension Data.
В команде Bahrain-Merida Марк Кэвендиш вновь будет работать с Родом Эллингвортом (Rod Ellingworth), который был его тренером в Британской академии велоспорта (British Cycling academy) и тренером сборной Великобритании и помог одержать Кэвендишу победу на чемпионате мира в 2011 году.
Марк Кэвендиш: «Присоединение к этой команде волнует и мотивирует – это исполнение моих давних замыслов. Можно сказать, что мечта сбылась. В прошлом я тесно сотрудничал с Макларен, видел выгоды использования их технологий. Сейчас я не раздумывая воспользовался этим шансом. Я давно знаю Рода (Эллингворта), он помог мне развиться и как гонщику, и как человеку. С нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде, сделаю всё, чтобы помочь команде добиться успехов, которые, уверен, придут».
Род Эллингворт, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Подписанием Марка мы закончили формирование состава на 2020 год, получив сбалансированную команду, в которой есть всё, чтобы побеждать. Марк – чемпион, он многое может вложить в команду как во время гонок, так и вне велосипеда. В последний раз я работал с ним во время подготовки к Олимпийским играм 2016 года и к чемпионату мира в Катаре. Могу с радостью отметить, что его энергия и решимость добиться успехов теперь ещё больше, чем когда-либо. Мы собираемся сделать всё, что в наших силах, чтобы он смог выступать как можно лучше».
Джон Аллерт, генеральный директор McLaren Pro Cycling: «Марк уже много лет является другом компании Макларен. Несомненно, что наше прошлое сотрудничество с ним в некоторой степени разожгло наш интерес к велоспорту. Такое ощущение, что Марк возвращается домой. Нас объединяет страсть к романтике и наследию велогонок во всех их разновидностях, а также желание применять новые технические решения и улучшать выступление, чтобы побеждать. Я рад, что он приходит в команду».
Сонни Кольбрелли (в интервью Cyclingnews): «Я рад, что Кэв придёт в команду Bahrain-Merida в следующем году. Я хорошо с ним знаком и очень уважаю его. Хорошо, что он будет в команде, потому что я могу лишь совершенствоваться как спринтер с таким товарищем по команде, мастером спринта, который добился многочисленных успехов.
Мы надеемся, что он полностью вернётся в следующем году, вновь будет тем Кэвом, которого мы все так хорошо знаем, что он закончит карьеру на высокой ноте крупными победами. Возможно, он одержит 15 побед в году, как было на пике его карьеры, но я уверен, что он снова сможет побеждать. Он – чистый спринтер, а я немного другой, хорошо выдерживаю на холмистых рельефах, в сложных погодных условиях, так что мы отлично дополним друг друга в команде».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (66)