Марк Кэвендиш переходит в команду Bahrain-Merida

Gonza Golanov

Марк Кэвендиш переходит в кома ... (1) Хотелось бы увидеть от Кэва выступлений не хуже, чем на 6 днях Лондона! Вроде, порох в пороховницах ещё остался.

Серафим

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29) Цитата: Shalam s Urala где-то попадалось такое - "если надо объяснять - то не надо объяснять" ) +++

Veloan

Василий Кириенко продлил контр ... (9) Васе будут давать контракт столько, сколько пожелает Василий. У него огромные заслуги и отличная репутация в команде, поэтому Дэйв его подпишет и еще на год/два.

Shalam s Urala

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29) Цитата: Gottliche_Recht Как-то многовато этапов за 200 км на последней неделе простенько и со вкусом - все этапы - за 200. плюс 3 горных этапа с горным же финишем ) в общем к ТТ хорошо размяты парни будут. а разделочка то - ого - коротко и стол. там со старта сразу и всё надо отдавать. и там даже за "смешные" 16км бодрые небодрым могут понавезти будь здоров но.. - это ж Джира, наотменяют опять Цитата: Ice Там все и так ясно) Чтобы видеть суть, не нужно общаться с автором

где-то попадалось такое - "если надо объяснять - то не надо объяснять" ) где-то попадалось такое - "если надо объяснять - то не надо объяснять" )

Krakk

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29) Ну, получше той невразумительной бурды, что под предлогом поиска нового приготовил Тур.. наверное. Наконец-то Стельвио с канонической стороны. Но зачем 2-й год подряд совать разделку на последний этап? Совершенно лишняя и поломала весь баланс к шутам собачьим. Цитата: EL-Fenomeno Ну и финальная неделя это действительно настоящий АД. Это так у нас теперь ад выглядит? Горы-то эпические все стоят в начале-середине, а финишные - каки-то огрызки. Вот если бы товарищи организаторы сподобились на 3-й неделе смастачить хотя бы четыре финиша в подъемы и протяженностью за 10 км, и ср. градиентом за 10%, и пара-тройка из них с предваряющим частоколом из трех-четырех перевалов. Задача-то вполне решаемая. Эх, товарищи, бог с нами, с болельщиками, вы хотя бы гонщиков уважте, дайте им поле для разборок, они же сами к вам прибегут и в ножки поклонятся, о других грантурах и думать забудут, так истосковались по вменяемому рельефу. А так, как приличные люди, вынуждены говорить дежурные вежливые фразы, и не могут заявить, что они на самом деле о вас думают. Это так у нас теперь ад выглядит? Горы-то эпические все стоят в начале-середине, а финишные - каки-то огрызки. Вот если бы товарищи организаторы сподобились на 3-й неделе смастачить хотя бы четыре финиша в подъемы и протяженностью за 10 км, и ср. градиентом за 10%, и пара-тройка из них с предваряющим частоколом из трех-четырех перевалов. Задача-то вполне решаемая. Эх, товарищи, бог с нами, с болельщиками, вы хотя бы гонщиков уважте, дайте им поле для разборок, они же сами к вам прибегут и в ножки поклонятся, о других грантурах и думать забудут, так истосковались по вменяемому рельефу. А так, как приличные люди, вынуждены говорить дежурные вежливые фразы, и не могут заявить, что они на самом деле о вас думают. Грустно как-то.

Ice

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29) Цитата: Yuriy 17 Завидую тем, которым всё понятно

А что тут сложного?) Если просто искать под разные запросы картинки, то понять сложно. А если интересоваться тем, кто автор, как он жил, каких взглядов придерживался, то линия его творчества открывается во всей красе.

Серафим

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29) Для велогонок Гераклу надо подсушиться. Тогда, может, с Фрумом и поборется.

старт-шоссе 82

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29) Этап №20 - это что-то =неизвестное=, такой этап может перевернуть все с ног на голову. Вцелом маршрут интерестный, плюс финальная разделка , что тоже радует.

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (29) Если на Туре в последние годы разделок меньше (и по количеству, и по километражу), то вот на Джиро пожалуйста - сразу 3 штуки/этапа Маршрут понравился, для рядового болельщика все есть и на каждой из 3-х гоночных недель. Особое внимание на этапы №10, №12, №16. Стиральные доски одна круче/лучше другой. Кроме того (заметили?) после Сицилии этапы проложенны только "по морях", а тут ветра-ветра.. в ЦЕНТРальные регионы вообще в 2020 без заездов. Ну и финальная неделя это действительно настоящий АД. Даже тот транзитный этап в пятницу орги сделали на 251км. (!!). Вангую продолжительность его порядка 6 часов и даже больше по времени) Ну и как и в прошлом году маршрут Джиро длиннее ТУРовского. Сложнее ли?? Думаю что всё же нет.

EL-Fenomeno

Петер Саган дебютирует на Джир ... (7) Даже не верится, что Саган так концентрировался на Туре, что только в 2020 ВПЕРВЫЕ примет участия в Джиро. Вангую что в мая будущего года присоеденится к когорте тех велогонщиков, кто имеет победы на всех 3-х ГТ. Цитата: Капитан Нэмо То есть Саган мимо Тура?

На первом плане все же думаю, что у Пето именно Джиро, а Тур...ну надо смотреть как сложится для него итальянский ГТ, тогда иц ели на Тдф можно ставить (реальные) На первом плане все же думаю, что у Пето именно Джиро, а Тур...ну надо смотреть как сложится для него итальянский ГТ, тогда иц ели на Тдф можно ставить (реальные)