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Род Эллингворт: «Верю, что Марк Кэвендиш снова сможет побеждать»

Менеджер команды Bahrain-Merida о подписании контракта с Марком Кэвендишем

 

  Род Эллингворт (Rod Ellingworth), новый менеджер команды Bahrain-Merida, считает, что его бывший подопечный, 34-летний британский спринтер Марк Кэвендиш способен вернуться на свой лучший уровень и побеждать в следующем сезоне.  Об этом Род Эллингворт рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

 

 Род Эллингворт: «Задача сложная, но я верю, что он сможет побеждать. Поэтому он в команде. Я был с ним откровенен, он здесь не по дружбе. Я очень чётко ему сказал, что он подписан в команду, чтобы работать. Этого я жду от каждого члена команды. Некоторые гонщики ещё развиваются, некоторые работают, чтобы помогать товарищам по команде побеждать, а некоторые – победители. Я ясно дал понять Марку, что велогонщик или побеждает сам или помогает другим добывать победы.

 

  Считаю, что ему необходимо просто продолжать и вернуться к тому, что получается у него лучше всего. У него был период борьбы с болезнью, и я считаю, что за это время он ослаб психологически. Моя работа в том, чтобы гарантировать ему поддержку, самую лучшую, на которую мы способны. Посмотрим, что получится сделать.

 

  Я также сказал ему, что он не старый, что у него есть опыт. Ему только 34, по большому счёту он молод. Да, у него были проблемы и с болезнью, и с командой. Насчёт команды вопрос сложный, но если убрать его, что останется? Остаётся тот, кто всего несколько лет назад собрал урожай побед. Сезон 2016 года был у него феноменальным.

 

  Не уверен, что это достаточно освещалось, но он выиграл мэдисон (с Брэдли Уиггинсом) на чемпионате мира по велоспорту на треке, поехал на Тур де Франс и выиграл все эти этапы (четыре этапа), носил жёлтую майку, стал вторым на Олимпиаде (в омниуме), а потом вторым в групповой гонке на чемпионате мира (в Дохе). Одна лишь его способность переключаться с одной дисциплины на другую уже исключительная. Нравится или нет, но он – спортсмен мирового класса.

 

  Я был честен с ним, сказал, что есть момент, когда спортсмен больше ничего не может сделать. Если мы достигнем этой точки, пусть. Он сможет остаться в команде, хорошо выполнять работу, станет фантастическим послом для нас, нашего спорта. Но сейчас у него есть сильное желание снова побеждать, и я считаю, что борьбу надо продолжать.

 

  Было бы очень просто сказать ему «нет», но это вопрос решимости и напористости. Если Марк не добьётся успеха, то не потому, что не пытался. Мы приложим все усилия. Когда кто-то ставит на кон всё, это замечательно.

 

А что, если он перевернёт ситуацию, выиграет этап на Тур де Франс, что мечта всего Тура снова оживёт? Думаю, это блестяще. Так что, поехали».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Bahrain-Merida

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  1. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 23:05 | Регистрация: 10.06.2017

    Хочется верить

  2. Rokka

    Вчера, 23:26 | Регистрация: 23.01.2016

    Великолепные слова. Думаю Род действительно поможет Кэву зажечь огонь в очередной раз

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    43-летний Оскар Севилья продли ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавцы оба)))
  • Rokka
    Род Эллингворт: «Верю, что Мар ... (2)
    Rokka-Фото
    Великолепные слова. Думаю Род действительно поможет Кэву зажечь огонь в очередной раз
  • Колёсник
    Род Эллингворт: «Верю, что Мар ... (2)
    Колёсник-Фото
    Хочется верить
  • Александра
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    Александра-Фото

    Бывают плохие дни, бывают плохие сезоны. Не тот человек Квятковский, чтобы сдаваться.

  • AAA
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    AAA-Фото

    Просто с уходом Скай в Инеос кушать стали скромнее, а отсюда и результат.

  • Shalam s Urala
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Сад
    ?британские ученые?????
    точно! )))

  • RVL
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    RVL-Фото
    Вальверде редко на кого то работает...а вспомним Квято на тдф 18...?
  • Сад
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    Сад-Фото
    ?британские ученые?????
  • Shalam s Urala
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    тут разве что фантазировать..

    допустим, в команде действительно самые сильные фармацевты и биохимики. без грязных намёков - просто "все ... делают это", это навсегда часть этого спорта. кто дальше, кто ближе к черте, а кто и буквально по лезвию балансирует - кто не рискует, тот не пьёт шшш..

    и вот есть очевидный успех, а порой и полное доминирование. шампанское - фонтаном. однако в реалиях "нового чистого велоспорта" желательно этот успех более-менее достоверно объяснить. что придумает пиар-служба? а что придумать, если не заоблачную научность процесса? ну не смешить же всех - "мы тренируемся больше". поэтому - мы как все. но весь наш процесс ооочень-очень-преочень научный! наука побеждает!

    надувают человека биотехнологиями, надувают.. уж кажется - да возможно ли такое? чистые быстрее грязных??? эпоха суперменов? а может и до бессмертия уже - шаг?!

    но вдруг - БУМЦ! лопнул чей-то эндокриновый шарик. бумц - лопнул другой

    увы, человек до сих пор неизученная вселенная. что бы там не навоображали себе господа спортивные учёные

  • Kitsune-taichou
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    Kitsune-taichou-Фото
    кажется, они в автобусе ская не только удачу забыли, но и оборудование :)

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