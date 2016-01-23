Род Эллингворт: «Верю, что Марк Кэвендиш снова сможет побеждать»

Менеджер команды Bahrain-Merida о подписании контракта с Марком Кэвендишем

Род Эллингворт (Rod Ellingworth), новый менеджер команды Bahrain-Merida, считает, что его бывший подопечный, 34-летний британский спринтер Марк Кэвендиш способен вернуться на свой лучший уровень и побеждать в следующем сезоне. Об этом Род Эллингворт рассказал в интервью Cyclingnews.

Род Эллингворт: «Задача сложная, но я верю, что он сможет побеждать. Поэтому он в команде. Я был с ним откровенен, он здесь не по дружбе. Я очень чётко ему сказал, что он подписан в команду, чтобы работать. Этого я жду от каждого члена команды. Некоторые гонщики ещё развиваются, некоторые работают, чтобы помогать товарищам по команде побеждать, а некоторые – победители. Я ясно дал понять Марку, что велогонщик или побеждает сам или помогает другим добывать победы.

Считаю, что ему необходимо просто продолжать и вернуться к тому, что получается у него лучше всего. У него был период борьбы с болезнью, и я считаю, что за это время он ослаб психологически. Моя работа в том, чтобы гарантировать ему поддержку, самую лучшую, на которую мы способны. Посмотрим, что получится сделать.

Я также сказал ему, что он не старый, что у него есть опыт. Ему только 34, по большому счёту он молод. Да, у него были проблемы и с болезнью, и с командой. Насчёт команды вопрос сложный, но если убрать его, что останется? Остаётся тот, кто всего несколько лет назад собрал урожай побед. Сезон 2016 года был у него феноменальным.

Не уверен, что это достаточно освещалось, но он выиграл мэдисон (с Брэдли Уиггинсом) на чемпионате мира по велоспорту на треке, поехал на Тур де Франс и выиграл все эти этапы (четыре этапа), носил жёлтую майку, стал вторым на Олимпиаде (в омниуме), а потом вторым в групповой гонке на чемпионате мира (в Дохе). Одна лишь его способность переключаться с одной дисциплины на другую уже исключительная. Нравится или нет, но он – спортсмен мирового класса.

Я был честен с ним, сказал, что есть момент, когда спортсмен больше ничего не может сделать. Если мы достигнем этой точки, пусть. Он сможет остаться в команде, хорошо выполнять работу, станет фантастическим послом для нас, нашего спорта. Но сейчас у него есть сильное желание снова побеждать, и я считаю, что борьбу надо продолжать.

Было бы очень просто сказать ему «нет», но это вопрос решимости и напористости. Если Марк не добьётся успеха, то не потому, что не пытался. Мы приложим все усилия. Когда кто-то ставит на кон всё, это замечательно.

А что, если он перевернёт ситуацию, выиграет этап на Тур де Франс, что мечта всего Тура снова оживёт? Думаю, это блестяще. Так что, поехали».