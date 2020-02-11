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Травма не помешает сезону классик Себастьяна Лангевельда

Себастьян Лангевельд оптимистично настроен после операции на ключице

 

 

  Себастьяну Лангевельду (Sebastian Langeveld), упавшему на гонке Étoile de Bessèges и получившему перелом правой ключицы, была проведена операция. 35-летний нидерландский гонщик команды EF Pro Cycling, уверен, что успеет восстановиться до  главных классик первой части сезона – Тура Фландрии и Париж-Рубэ-2020.

 

   В 2017 году Лангевельд финишировал третьим на Париж-Рубэ, а в прошлом году внёс важный вклад в победу своего товарища по команде Альберто Беттиоля на Туре Фландрии-2019.

 

 

   Себастьян Лангевельд: «Операция прошла отлично. Больше сказать по этому поводу нечего. Мне просто надо ждать, когда тело будет в порядке, чтобы снова начать тренироваться. Следующий шаг – шоссе. Может, это будет неделя или две. Надо посмотреть, как пойдёт восстановление. Сейчас мне просто надо отдохнуть и дать телу время.

 

  Я абсолютно уверен в отношении приближающихся классик. Ситуация не идеальная, но это одно из тех обстоятельств, на которые ты не можешь повлиять во время процесса подготовки. Всю зиму я тренировался ради Фландрии и Рубэ. Сейчас просто одно из тех препятствий, с которым надо справиться. В данный момент это ключица, но могла быть простуда или что-то ещё. Меня поддерживает команда EF и Джонатан Воутерс как тренер. Мы сможем решить всё, составив очень хороший план».

 

  Кевин Спрауc (Kevin Sprouse), врач команды EF: «На данном этапе Себастьян будет ориентироваться по ощущениям день за днём. Он вернётся к тренировкам, когда будет готов. Каждая операция и каждая травма – всё индивидуально».

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Теги к статье: Себастьян Лангевельд Sebastian Langeveld EF Pro Cycling

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Андре Грайпель получил травму ... (3)
    SportSpirit-Фото

    С этим "не везёт" не нужно бороться, это нужно принять. Когда судьба сигналит всеми возможными способами: пора заканчивать!

     

    И на контрасте с этой новостью я, например, радуюсь за тех гонщиков, которые, вообружившись здравым смыслом, завершают карьеру на своих условиях.  

     

    А Грайпелю, конечно же, скорейшего восстановления. 

  • SportSpirit
    Том Дюмулин откладывает старт ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Новость грустная, как сам Том. 

     

    Когда внутри что-то сломалось, не поможет даже кетоновая JV. 

  • Капитан Нэмо
    Том Дюмулин откладывает старт ... (2)
    Капитан Нэмо-Фото
    Ну вот, а вы боялись как они с Рогличем будут ГТ делить... Ещё один сезон у Димы мимо кассы...
  • Адриен
    Андре Грайпель получил травму ... (3)
    Адриен-Фото

    Что такое "НЕВЕЗЁТ" и как с ним бороться...

  • Mima
    Андре Грайпель получил травму ... (3)
    Mima-Фото
    Да что же это такое(((( Поправляйся скорее, но так обидно......
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Student
    А чего такой большой разрыв?

    В твиттере во время гонки писали что Инеос начали рассыпаться уже на середине гонки. У них боролись только три гонщика, четвертый еле-еле цеплялся за эту тройку. Скорее всего они были вынуждены его поджидать, так как зачет по 4-му гонщику идет. 

    А у квиков просто специалистов ТТТ в этом составе нет, они на спринты ориентированы.

    Нелегальную трансляцию на ютубе быстро прикрыли, официальная трансляция у меня недоступна. Завтра-послезавтра записи все равно появятся, тогда понятнее будет.

     

    P.S. Ну да, у Инеос Нарваес на смены не выходил, еле держался. Да и Ривера немногим лучше. Тянули только Берналь и Карапас. И на финише Инеос тоже распались, не смогли компактно заехать.

    У квиков тянули только Алафилип и Юнгельс, они тоже несколько раз распадались.

  • Student
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (2)
    Student-Фото
    А чего такой большой разрыв?
  • Александра
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Александра-Фото

    Ару, конечно, хочется пожелать успехов и побед, но, думаю, не в удаче тут дело.

  • motte
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    motte-Фото
    С нибали ,lady Luck, так жила...одно время-:)
  • Shalam s Urala
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: motte
    Ох, Фабио, удачу не ищут, она, госпожа Удача, выбирает сама.
    а если не выбирает - за хвост её надо! за хвост!! ))

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