Ники Терпстра вернулся на велосипед после падения в июне

Ники Терпстра впервые после июньского падения вернулся на велосипед

Ники Терпстра, победитель Париж-Рубэ-2014 и Тура Фландрии-2018, серьёзно пострадавший в результате падения на тренировке в июне, вернулся на велосипед.

Напомним, что в середине июня 36-летний нидерландский велогонщик команды Total Direct Energie упал, пытаясь объехать гусей, когда тренировался за мотором. Врачи констатировали повреждение лёгкого, сотрясение мозга, переломы рёбер и ключицы. На полное восстановление, по прогнозам врачей, потребуется около 3 месяцев.

Сейчас Ники Терпстра работает с физиотерапевтом. В социальных сетях он написал, что реабилитация продвигается хорошо.

Ники Терпстра: «Очень счастлив, что лечение и упражнения, рекомендованные физиотерапевтом, помогли начать процесс реабилитации, который идёт под наблюдением команды.

Благодаря хорошему восстановлению я смог в первый раз проехать на велосипеде. Пока не гладко и не быстро, до этого ещё далеко, но первые шаги уже сделаны».

Напомним, что в середине июня Ники Терпстра упал, пытаясь объехать гусей, когда тренировался за мотором. Врачи констатировали повреждение лёгкого, сотрясение мозга, переломы рёбер и ключицы.