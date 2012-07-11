Ники Терпстра вернулся на велосипед после падения в июне

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 21:10
Ники Терпстра впервые после июньского падения вернулся на велосипед
Ники Терпстра, победитель Париж-Рубэ-2014 и Тура Фландрии-2018, серьёзно пострадавший в результате падения на тренировке в июне, вернулся на велосипед.
Напомним, что в середине июня 36-летний нидерландский велогонщик команды Total Direct Energie упал, пытаясь объехать гусей, когда тренировался за мотором. Врачи констатировали повреждение лёгкого, сотрясение мозга, переломы рёбер и ключицы. На полное восстановление, по прогнозам врачей, потребуется около 3 месяцев.
Сейчас Ники Терпстра работает с физиотерапевтом. В социальных сетях он написал, что реабилитация продвигается хорошо.
Ники Терпстра: «Очень счастлив, что лечение и упражнения, рекомендованные физиотерапевтом, помогли начать процесс реабилитации, который идёт под наблюдением команды.
Благодаря хорошему восстановлению я смог в первый раз проехать на велосипеде. Пока не гладко и не быстро, до этого ещё далеко, но первые шаги уже сделаны».
Напомним, что в середине июня Ники Терпстра упал, пытаясь объехать гусей, когда тренировался за мотором. Врачи констатировали повреждение лёгкого, сотрясение мозга, переломы рёбер и ключицы.
💪 ⏳...#AllezTotalDirectEnergie pic.twitter.com/SfWq9Z5bnG— Team Total Direct Energie (@TDE_ProCycling) July 20, 2020
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