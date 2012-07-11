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Ники Терпстра вернулся на велосипед после падения в июне

Ники Терпстра впервые после июньского падения вернулся на велосипед

 

 

Ники Терпстра вернулся на велосипед после падения в июне  Ники Терпстра, победитель Париж-Рубэ-2014 и Тура Фландрии-2018, серьёзно пострадавший в результате падения на тренировке в июне, вернулся на велосипед.

 

  Напомним, что в середине июня 36-летний нидерландский велогонщик команды Total Direct Energie  упал, пытаясь объехать гусей, когда тренировался за мотором. Врачи констатировали повреждение лёгкого, сотрясение мозга, переломы рёбер и ключицы. На полное восстановление, по прогнозам врачей, потребуется около 3 месяцев.

 

 Сейчас Ники Терпстра работает с физиотерапевтом. В социальных сетях он написал, что реабилитация продвигается хорошо.

 

  Ники Терпстра: «Очень счастлив, что лечение и упражнения, рекомендованные физиотерапевтом, помогли начать процесс реабилитации, который идёт под наблюдением команды.

 

  Благодаря хорошему восстановлению я смог в первый раз проехать на велосипеде. Пока не гладко и не быстро, до этого ещё далеко, но первые шаги уже сделаны».

 

Напомним, что в середине июня Ники Терпстра упал, пытаясь объехать гусей, когда тренировался за мотором. Врачи констатировали повреждение лёгкого, сотрясение мозга, переломы рёбер и ключицы.

 

 

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Теги к статье: Ники Терпстра Niki Terpstra Total Direct Energie

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  1. Имя: Илмарс

    salomon

    Вчера, 22:22 | Регистрация: 11.07.2012

    Выздоравливай, Ники !

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