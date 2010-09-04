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Ремко Эвенепул дебютирует на Джиро д’Италия

Ремко Эвенепул: «Буду бороться за розовую майку Джиро д’Италия»

 

 

 Ремко Эвенепул подтвердил, что в этом году собирается проехать первый в карьере Гранд-тур, и это будет Джиро д’Италия. 20-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step нацелен проверить себя в трёхнедельной гонке, атаковать и бороться за розовую майку, о чём рассказал в интервью Gazzetta dello Sport.

 

 Ремко Эвенепул: «Буду бороться за розовую майку Джиро д’Италия»

 

 

  Ремко Эвенепул: «Успех в общем зачёте… заявлять об этом было бы хвастовством. Так как Олимпиады теперь нет в календаре, мы решили, что на Джиро я проверю себя, посмотрю, на что способен. Буду стараться и поборюсь за розовую майку. Может, буду носить её несколько дней или до последнего этапа, что было бы отлично. Как бы ни было, мы считаем, что бороться смогу.

 

  Сейчас подходящий год для моего первого Гранд-тура. Джиро д’Италия была большой целью с зимы. Новый календарь осложнил выбор, потому что приходится пропускать Льеж-Бастонь-Льеж. Но Джиро идеальна для моего спортивного развития. Это лучший выбор.

 

  Я работаю, чтобы мой дебют на Гранд-туре стал особенным. Недавно дома я прошёл через несколько тестов. Мы увидели, что мощность у меня даже возросла. Пока что я работаю не в усиленном режиме, потому что необходимо выйти на пик формы в правильный момент. На Джиро д’Италия хочу каждый день выдавать максимум возможного, чтобы проехать гонку как можно лучше».

 

  Альберто Контадор называл Ремко Эвенепула одним из фаворитов на Джиро д’Италия, предсказал, что бельгийский гонщик будет бороться за розовую майку до финальной разделки в Милане. Ремко Эвенепул был польщён словами Альберто Контадора и сказал, что считает Контадора образцом генеральщика на Гранд-турах:

 

  «Он всегда выигрывал Гранд-туры, атакуя, добивался успеха, предпринимая что-то из ряда вон выходящее. Я не люблю ехать от обороны, защищаться. Риск – это моё. Иногда проигрываешь, иногда побеждаешь, но когда добиваешься успеха, преодолевая трудности, это приносит больше удовлетворения».

 

  Период карантина Ремко Эвенепул провёл в доме родителей, в Бельгии, где было разрешено выезжать на тренировки. Бельгийский гонщик считает важным поддерживать настрой победителя, он сам придумал для себя серию вызовов, включая 50-кратное прохождение Мюр ван Гераардсберген:

 

   «Спросите моих родителей, поднял ли я руки в знак победы, когда родился. Думаю, совершенствоваться можно постоянно, но если не побеждаешь, то трудно удержать менталитет победителя. Надо работать, чтобы быть успешным, а успех нужен, чтобы вдохновлять работать дальше. Работа и успех подпитывают друг друга.

 

  Мне были нужны какие-то цели. Когда все гонки отменили, я старался не терять концентрацию и организовать свои тренировки так, чтобы не потерять соревновательных эмоций.

 

  Возможность тренироваться на дороге, в то время как в других странах нельзя было выезжать, конечно, даёт преимущество. Будет легче выйти на пик формы. Я уже начал интенсивные тренировки, показатели хорошие. Но я считаю, что все знают, как надо тренироваться, все следят за своей формой. До старта гонок Мирового тура ещё два месяца, так что у других будет время догнать. Сейчас мы как будто в ноябре, и сезон должен начаться в январе с Тура Даун Андер».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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  1. Имя: Александр

    Freejazz

    Вчера, 21:31 | Регистрация: 27.08.2018

    Высота? Выносливость после 2-х недель в его возрасте? Поддержка команды? Но пару этапов может прихватить, особенно при боданиии лидеров.

  2. Camel

    Вчера, 22:18 | Регистрация: 29.01.2017

    Парень зазвездился. Он просто понятия не имеет, кому он должен противостоять.

    Контадор о нём сказал и тут же Эвенпул надулся, как пузырь. Смотри не лопни, салага!

  3. Имя: Alexander

    Pinkerton

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 7.01.2017

    На Евроспорте до 20 июля действует 50% скидка на годовую подписку - 880р. Как раз к началу долгожданного сезона :)

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Не потянет. Сожрут.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 07:11 | Регистрация: 3.07.2011

    Думаю Берто слегка погорячился. И все же. Ремко на Джиро будет столько же почти, сколько Погачару на Вуэльте. Думаю есть шансы на промежуточную РМ, белую майку и деревянный подиум. А при большой удаче и на тройку. Если Лефевр сдержит его страсть к бесконтрольным атакам и даст пару-тройку неплохих горных грегари. Маршрут и соперники очень даже подходят.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 07:58 | Регистрация: 7.12.2014

      Пролога в Будапеште, на котором Ремко надеялся победить, не будет. Что будет вместо него, пока неизвестно. Определенно только то, что старт Джиро будет на юге Италии. Но какие это будут этапы и где конкретно, еще не решено. И вероятнее всего Деннис тоже хочет примерить розовое. В высоких горах под 3000 м молодые колумбийцы резвиться будут, там Ремко тоже особо не претендент. И у Лефевра еще остались горные грегари?

      1. Имя: Дмитрий

        Sezar

        Сегодня, 14:07 | Регистрация: 3.07.2011

        Почему бы не быть итальянскому прологу? Деннис может на нем и не выиграть. А в горах Роан не потянет. Есть длинная разделка, чем не вариант для РМ?
        Там 2 горы такие. Под 2700. Всего. К тому времени юные колумбийцы уже много потеряют. Пускай резвятся. Я бы хотел, чтобы поехали Каттанео, Нокс и юный колумбиец, что был с ним на Альгарве. Хватит до отметки 5 км до финиша. А дальше сама-сама.

  6. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:17 | Регистрация: 4.09.2010

    Ремко очевидно воодушевлён, самонадеян и пока не знает, что это такое, когда тебя проверяют ежедневно 3 недели кряду. не знает, что ближе к большому финишу от воодушевления может не остаться ровно ничего. - и это ещё в лучшем случае. в худшем может придти абсолютная пустота..

    он молод и честен в своих розовых надеждах. а что ему? скромно гундеть "нуу я даж не знаааю.." (с) ?

    можно только порадоваться за его оптимизм. лично по мне (помимо трёх "братьев" на одну невесту в жёлтом) на данный момент нет ничего любопытнее, чем узнать наконец - каков он - 3-недельный Эвенпул

  7. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:47 | Регистрация: 27.07.2011

    Команда не та чтобы бороться за ГТ

     

    Конта уже раздавал лавры и назначил Мааса приемником..теперь наверное жалеет об этом,пора искать нового испанца на эту роль

     

    Но главное в этом парне то что он атакует казалось бы нелогично.может быть это поможет аля Аройо .

  8. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 07:53 | Регистрация: 27.05.2017

    Погачар уже был в пример скептикам. Так что ничего не ясно. Пару дней в розовом и итог в 5-ке будет отличным дебютом. Судя по заявленным гонщикам вполне.

  9. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 11:31 | Регистрация: 4.08.2018

     Я вижу отличие Эвенпула от остальных молодых талантов в том, что никто (и возможно он сам) не знает его природой данной специализации. 

      Да, он очень хорош в разделке, но может хороший раздельщик он потому, что его функциональные данные находятся на другой ступени по сравнению с большинством велогонщиков. И, вполне возможно, при направленной подготовке он раскроется как горняк высшего класса, способный за счет своих возможностей ездить разделку на высоком уровне, недоступном другим горнякам.

     Да, он любит эпатаж, но мне кажется, что звездится Эвенпул намеренно, привлекая внимание в целях PR. К примеру, привлечь внимание будущих спонсоров, его команда не самый лучший вариант для развития карьеры супермногодневщика.

      Ну это так, по моим дилетантским рассуждениям.

  10. Имя: Алексей

    AvA

    Сегодня, 13:14 | Регистрация: 14.05.2017

    Эвенпул, по мнению всех здешних скептиков, намного слабее относительно его сокомандника Жужу??...

    А на прошлогоднем Туре Жужу что сделал? При другом рельефе, при другом уровне надежд, ожиданий, давления, при других соперниках....

    ИМХО, так категорически безапеляционнно хоронить, равно как и превозносить, какой смысл??...

    Силы/умения/знания есть, желание/мотивация есть. Значит шанс будет.

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Комментарии

  • Earl57
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (8)
    Earl57-Фото
    Дисциплина, говорите? Брейлсфорд каждому из трех пообещал единоличное лидерство на Туре, когда разговаривал с ними по отдельности. Типа мотивировал. А журналистам сказал, что лидером станет тот, кто будет в лучшей форме в конце июля - середине августа. Никакие прошлые заслуги значения иметь не будут, как и потенциальные возможности. Только тот, кто сильнее в данный момент времени.
  • Александра
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (8)
    Александра-Фото

    Божечки, он вообще живой? Тощий, ужас. Огромная голова над маленьким телом. Очень надеюсь, что неудачный ракуср съемки, смотреть же больно на человека.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    Sezar-Фото
    Почему бы не быть итальянскому прологу? Деннис может на нем и не выиграть. А в горах Роан не потянет. Есть длинная разделка, чем не вариант для РМ?
    Там 2 горы такие. Под 2700. Всего. К тому времени юные колумбийцы уже много потеряют. Пускай резвятся. Я бы хотел, чтобы поехали Каттанео, Нокс и юный колумбиец, что был с ним на Альгарве. Хватит до отметки 5 км до финиша. А дальше сама-сама.
  • AvA
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    AvA-Фото

    Эвенпул, по мнению всех здешних скептиков, намного слабее относительно его сокомандника Жужу??...

    А на прошлогоднем Туре Жужу что сделал? При другом рельефе, при другом уровне надежд, ожиданий, давления, при других соперниках....

    ИМХО, так категорически безапеляционнно хоронить, равно как и превозносить, какой смысл??...

    Силы/умения/знания есть, желание/мотивация есть. Значит шанс будет.

  • Ice
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Мания пятибожия . 1,5 года вне гонок. Не потянет. Молодые заездят его в горах в одну калитку. И Берналь не будет помогать. По интервью видно было. Амбиции.

    А Берналь уже сам решает, кому помогать, а кому нет?))) Взрослые вроде люди, а такую ересь несете. В Инеос дисциплина похлеще, чем в Астане, чего ж ваши сами не решают, кому помогать в гонке, а кому нет, едут по указке спортдиров?

  • Серафим
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    Серафим-Фото

     Я вижу отличие Эвенпула от остальных молодых талантов в том, что никто (и возможно он сам) не знает его природой данной специализации. 

      Да, он очень хорош в разделке, но может хороший раздельщик он потому, что его функциональные данные находятся на другой ступени по сравнению с большинством велогонщиков. И, вполне возможно, при направленной подготовке он раскроется как горняк высшего класса, способный за счет своих возможностей ездить разделку на высоком уровне, недоступном другим горнякам.

     Да, он любит эпатаж, но мне кажется, что звездится Эвенпул намеренно, привлекая внимание в целях PR. К примеру, привлечь внимание будущих спонсоров, его команда не самый лучший вариант для развития карьеры супермногодневщика.

      Ну это так, по моим дилетантским рассуждениям.

  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде ставит цел ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    у Вальверде и Солера одинаковые очки. тоже чтоль контрактные?

  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    Earl57-Фото
    Пролога в Будапеште, на котором Ремко надеялся победить, не будет. Что будет вместо него, пока неизвестно. Определенно только то, что старт Джиро будет на юге Италии. Но какие это будут этапы и где конкретно, еще не решено. И вероятнее всего Деннис тоже хочет примерить розовое. В высоких горах под 3000 м молодые колумбийцы резвиться будут, там Ремко тоже особо не претендент. И у Лефевра еще остались горные грегари?
  • uran
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    uran-Фото
    Погачар уже был в пример скептикам. Так что ничего не ясно. Пару дней в розовом и итог в 5-ке будет отличным дебютом. Судя по заявленным гонщикам вполне.
  • rude_rider
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    rude_rider-Фото

    Команда не та чтобы бороться за ГТ

     

    Конта уже раздавал лавры и назначил Мааса приемником..теперь наверное жалеет об этом,пора искать нового испанца на эту роль

     

    Но главное в этом парне то что он атакует казалось бы нелогично.может быть это поможет аля Аройо .

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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