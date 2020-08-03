Иван Соса – победитель 5-го этапа Вуэльты Бургоса-2020

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- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 23:48
Иван Соса третий год подряд побеждает на Лагунас-де-Нейла на Вуэльте Бургоса
Иван Соса выиграл этап на своей первой многодневной гонке этого сезона. Третий год подряд ему нет равных на этапе до Лагунас-де-Нейла Вуэльты Бургоса. 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos присоединился к атаковавшим на финальном подъёме Микелю Ланде (Bahrain-McLaren) и лидеру общего зачёта Ремко Эвенепулу (Deceuninck-Quick Step), а затем атаковал за 600 м до финиша, опередив ближайшего преследователя на 9 секунд.
Иван Соса: «Я отлично знал финиш, знал, что должен ждать до последнего. Думаю, я шёл почти на пределе, но измотаны были все. Команда планировала бороться за генеральную классификацию с Ричардом Карапасом, а я должен был побороться за победу на этапе. Я очень доволен, что мы смогли показать небольшое шоу.
Сегодня скорость была высокой. Я понимал, что в конце этапа будет совсем тяжело, и поэтому атаковал на последних 500 метрах. Мне хотелось выиграть третий подряд титул победителя гонки, но я не смог. Поэтому доволен победой на этапе».
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