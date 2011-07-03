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Ремко Эвенепул будет бросать себе безумный вызов каждую неделю

Ремко Эвенепул проехал 300 км и собирается продолжать удивлять каждую неделю

 

 

  Ремко Эвенепул в отсутствие велогонок решил бросать себе вызов каждую неделю – совершать нечто из ряда вон выходящее на велосипеде в поддержку медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

 

 

 

   20-летний бельгийский гонщик объявил об этом в соцсетях, попросив подписчиков поделиться идеями. Ему предложили набирать километры на велотренажёре, 10 раз проехать Мюр ван Гераардсберген, учитывая, что в Бельгии разрешено выходить из дома.

 

  19 апреля Ремко Эвенепул принял первый вызов - проехал по дорогам Бельгии 300 км за 9 часов 40 минут, после чего отпраздновал этот марафон тарелкой  пасты с курицей под соусом бешамель.

 

  Ремко Эвенепул: «Я собираюсь взяться за безумные вызовы, чтобы показать мою поддержку больницам и всем, кто о нас заботится и помогает в нынешней ситуации. Самая трудная часть (изоляции), что у нас нет конкретных целей в велосипедном календаре. Когда мы снова стартуем, это большой вопрос. До того, как велосезон вновь начнётся, ещё долго, и трудно оставаться сфокусированным. Поэтому я собираюсь принять безумные «челленджи», что-то, что заставит меня ставить какие-то цели и смотреть вперёд».

 

  О том, как он преодолел первые 300 км, Ремко Эвенепул рассказал в интервью Sporza: «Мой челлендж закончен, силы тоже закончились. Вначале всё было не так плохо, потому что не было ветра, но чем дальше, труднее, появился встречный ветер. В итоге всё получилось довольно хорошо.

 

  По дороге каждый час я съедал батончик. То там, то здесь останавливался у булочной, покупал рисовый пирог или печенье с повидлом. Без этого не обойтись, иначе невозможно провести на велосипеде почти 10 часов.

 

  Люди мне продолжают присылать идеи, но на ближайшие несколько недель я уже придумал, что делать. Не собираюсь пока раскрывать, какие будут челленджи, могу лишь сказать, что второй будет очень тяжёлым».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step

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  1. paziz

    Сегодня, 22:09 | Регистрация: 10.02.2018

    Что за сумасшедший парень Ответьте только честно, кто видит в нем второго Эдди Меркса?

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 22:40 | Регистрация: 4.07.2011

    Я не вижу в нем абсолютно второго Меркса, одно лишь общее, он бельгиец.

  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 22:48 | Регистрация: 3.07.2011

    Проще ответить кто в нем этого не видит.

    В этом то вся разница с Фрумом, чтобы ездить Ремко нужна мотивация, что-то интересное, безумное:). Движуха. Фрум может абстрагироваться, поставить цель и достигать ее как робот. Ну или как удав. Жизнь покажет что эффективнее. В любом случае оба герои!

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Комментарии

  • sashaney
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (11)
    sashaney-Фото
    Понимаю. Что такое продолжительный подъём? У меня кат.3 в 1,5 часах на машине. Выбираюсь туда не часто и только летом. Остальное время на холмах. 2 - 3 минуты макс. Можно делать повторения на макс обороты, потом наоборот на силу. Надо выкручиваться.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (3)
    Sezar-Фото

    Проще ответить кто в нем этого не видит.

    В этом то вся разница с Фрумом, чтобы ездить Ремко нужна мотивация, что-то интересное, безумное:). Движуха. Фрум может абстрагироваться, поставить цель и достигать ее как робот. Ну или как удав. Жизнь покажет что эффективнее. В любом случае оба герои!

  • sashaney
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (11)
    sashaney-Фото
    Ещё раз: отделяйте мух от котлет. Речь не идёт о пивном животе с одышкой, кот. Звифт позволит побороть свою лень. Тут хвала Звифту. Речь идёт о топ спортсменах.
    "Тренажёр не имеет ничего общего с выездом на шоссе. На нём теряешь много солей и минералов, потеешь неимоверно. Не думаю, что работать на домашнем тренажёре слишком много – это хорошая идея." Ну это Пино говорит. Он же в этом не разбирается.
  • motte
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (3)
    motte-Фото

    Я не вижу в нем абсолютно второго Меркса, одно лишь общее, он бельгиец.

  • paziz
    Тибо Пино: «Чем дальше время п ... (1)
    paziz-Фото
    Тренажёр не имеет ничего общего с выездом на шоссе. На нём теряешь много солей и минералов, потеешь неимоверно. Не думаю, что работать на домашнем тренажёре слишком много – это хорошая идея». Как завуалировано сказал "я разленился" :-D
  • paziz
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (3)
    paziz-Фото
    Что за сумасшедший парень Ответьте только честно, кто видит в нем второго Эдди Меркса?
  • Адриен
    Алехандро Вальверде об изоляци ... (6)
    Адриен-Фото

    Что мобилизует человеческие силы и возможности ? Достижимая цель и уверенность в завтрашнем дне. А когда этого нет - приходит осознание бессмысленности , апатия и депрессия... "... мы не знаем ближайших целей... Посмотрим...Всё будет сильно испорчено...не знаешь, какие цели поставить...Не знаю, что будет дальше...мотивации при этом почти никакой...". НЕТ МАЛЕЙШЕЙ ИСКОРКИ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ. Вот что паршиво... Помните, что у А.Дюма говорит Д*Артаньян - "Ваше величество, вы можете ждать, потому что вы молоды; но у меня, ваше величество, нет времени ждать!". Век спортивной карьеры короток, каждый год на вес золота. И такие мастера, как Вальверде стараются завершить карьеру "громко хлопнув дверью"... А такой финал, какой намечается сейчас - это просто исчезновение, сход с последнего этапа Большого Гран Тура. Обидно...

  • RVL
    Алехандро Вальверде об изоляци ... (6)
    RVL-Фото
    Как и многим олимпионикам...
    Там вообще может быть крах несостоявшихся карьер...и их досрочное завершение
  • motte
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (11)
    motte-Фото

    С Петром трудно не согласиться

  • Joe
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (11)
    Joe-Фото

    Не понимаю тех, кто яро противопоставляет станок и шоссе. В обычных обстоятельствах они отлично дополняют друг друга. Для станка существует множество тренировочных программ для межсезонья, которые в условиях российского климата незаменимы для любителей. Тот же zwift мотивирует людей подняться с дивана и добавляет азарта и разнообразия тем, кто раньше просто страдал на станке. Все это еще и какая-то пропаганда нашего спорта, который в РФ, увы, оказался далеко на периферии общественного внимания, а сейчас просто спасение для тех, кто сидит дома. Если есть у вас возможность выезжать на шоссе - радуйтесь, но постарайтесь понять и других.

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