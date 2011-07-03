Ремко Эвенепул будет бросать себе безумный вызов каждую неделю

Ремко Эвенепул проехал 300 км и собирается продолжать удивлять каждую неделю

Ремко Эвенепул в отсутствие велогонок решил бросать себе вызов каждую неделю – совершать нечто из ряда вон выходящее на велосипеде в поддержку медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

20-летний бельгийский гонщик объявил об этом в соцсетях, попросив подписчиков поделиться идеями. Ему предложили набирать километры на велотренажёре, 10 раз проехать Мюр ван Гераардсберген, учитывая, что в Бельгии разрешено выходить из дома.

19 апреля Ремко Эвенепул принял первый вызов - проехал по дорогам Бельгии 300 км за 9 часов 40 минут, после чего отпраздновал этот марафон тарелкой пасты с курицей под соусом бешамель.

Ремко Эвенепул: «Я собираюсь взяться за безумные вызовы, чтобы показать мою поддержку больницам и всем, кто о нас заботится и помогает в нынешней ситуации. Самая трудная часть (изоляции), что у нас нет конкретных целей в велосипедном календаре. Когда мы снова стартуем, это большой вопрос. До того, как велосезон вновь начнётся, ещё долго, и трудно оставаться сфокусированным. Поэтому я собираюсь принять безумные «челленджи», что-то, что заставит меня ставить какие-то цели и смотреть вперёд».

О том, как он преодолел первые 300 км, Ремко Эвенепул рассказал в интервью Sporza: «Мой челлендж закончен, силы тоже закончились. Вначале всё было не так плохо, потому что не было ветра, но чем дальше, труднее, появился встречный ветер. В итоге всё получилось довольно хорошо.

По дороге каждый час я съедал батончик. То там, то здесь останавливался у булочной, покупал рисовый пирог или печенье с повидлом. Без этого не обойтись, иначе невозможно провести на велосипеде почти 10 часов.

Люди мне продолжают присылать идеи, но на ближайшие несколько недель я уже придумал, что делать. Не собираюсь пока раскрывать, какие будут челленджи, могу лишь сказать, что второй будет очень тяжёлым».