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Второй вызов Ремко Эвенепула: 50-кратное прохождение Мюр ван Гераардсберген

Ремко Эвенепул 50 раз преодолел Мюр ван Гераардсберген

 

 

  Ремко Эвенепул продолжает бросать себе вызов, как и обещал. На этот раз он 50 раз преодолел Мюр ван Гераардсберген, знаковый подъём Тура Фландрии. 20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step сознательно не объявлял, когда именно будет проходить этот подъём, чтобы не привлекать зрителей во время периода карантина.

 

Второй вызов Ремко Эвенепула: 50-кратное прохождение Мюр ван Гераардсберген

 

Второй вызов Ремко Эвенепула: 50-кратное прохождение Мюр ван Гераардсберген

 

Второй вызов Ремко Эвенепула: 50-кратное прохождение Мюр ван Гераардсберген

Photo © : Hans De Reu

 

 

Второй вызов Ремко Эвенепула: 50-кратное прохождение Мюр ван Гераардсберген

 

 

 Тренировка с 50-кратным восхождением на Мюр ван Гераардсберген прошла на следующий день после того, как Ремко Эвенепул в воскресенье, 26 апреля, проехал 256 км, повторив длину дистанции Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Ремко Эвенепул первоначально планировал проходить Мюр ван Гераардсберген 10 раз, но поднял планку и справился с задачей за 8 часов 11 минут, преодолев в общей сложности 216,9 км.   

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step

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