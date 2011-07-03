Филипп Жильбер: «Каждая велогонка может стать последней»

Филипп Жильбер о рестарте сезона, Милан-Сан-Ремо, опасениях и планах

Филипп Жильбер возобновляет сезон на Страде Бьянке. 38-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal на видеоконференции перед стартом поделился мыслями по поводу рестарта сезона, уровня соперников и перспектив. Филипп Жильбер считает, что в нынешней ситуации, когда неопределённость становится нормой, каждая велогонка может стать последней. Хотя главной целью для Жильбера является Милан-Сан-Ремо, он подчеркнул, что Страде Бьянке – не репетиция перед Классичиссимой.

Филипп Жильбер: « Каждая гонка сейчас важна, потому что начнутся и пойдут одна за другой только крупные гонки. Постараюсь сделать всё, что смогу. Надеюсь выиграть, по крайней мере, на одной. Это было бы великолепно.

Считаю, морально нужно настроиться и говорить себе, что каждая гонка может стать последней. К сожалению, такова реальность. Организовывать гонки трудно. Каждую нужно ехать так, будто после неё соревнований не будет, и не строить планы на будущее. Надо использовать каждый шанс.

Может получиться так, что через 10 дней или через три дня мы снова остановимся. Мы живём в неопределённости, как и люди других профессий. Возможно, у нас неопределённости ещё больше, потому что спорт – не необходимость.

Думаю, все понимают, что есть большая вероятность, что Тур де Франс не доедет до Парижа, потому что если кто-то заболеет, они будут вынуждены остановить гонку. Поэтому думаю, борьба за жёлтую майку будет очень серьёзной.

Если представить, что Тур остановится через 10 дней, то гонщик, у которого на тот момент будет жёлтая майка, выиграет гонку. Думаю, все об этом знают, так что это сделает гонку совсем другой. Не думаю, что люди станут выжидать до последних трёх дней, как делали обычно. Считаю, что гонка пойдёт совершенно по-другому.

У каждого был шанс отдохнуть, а затем вновь набирать форму. Плюс тренироваться летом легче, чем зимой. За несколько дней гонки можно вернуться в ритм. Гонщики, которые побеждали до перерыва, продолжают выигрывать. Лучшие остаются лучшими, это обнадёживает. Пока что в той гонке, что уже идёт, сюрпризов не было. Команды Bora-hansgrohe и Deceuninck-Quick Step продолжают побеждать, как было и в начале сезона».

Филипп Жильбер недоволен сокращением количества гонщиков в составе на Милан-Сан-Ремо до 6: «Это неприемлемо. Если так сделали из-за текущей ситуации с коронавирусом, то мы бы поняли. Но это просто ради того, чтобы дать место двум командам. Это недопустимая причина, особенно для команд Мирового тура, которые платят за лицензию и весь год приносят жертвы. Большие изменение уже внесли – на классиках мы перешли от 8 до 7 гонщиков в команде. Но шесть – это уже предел. Следующий шаг – просто сделать спорт индивидуальным, прекратить соревноваться с командами».

Изменения маршрута Милан-Сан-Ремо-2020 Филиппа Жильбера, наоборот, вдохновили:

«Раньше 150 км на Милан-Сан-Ремо проходили просто по шоссе. Каждый год там ничего не происходило, можно было ехать со скоростью 40-50 км/ч. Теперь у меня сложилось впечатление, что дорога будет более сложной технически, она напоминает синусоиду. Плюс ещё и жара, будет тяжело. Эти элементы могут изменить гонку».