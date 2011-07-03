VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Филипп Жильбер: «Каждая велогонка может стать последней»

Филипп Жильбер о рестарте сезона, Милан-Сан-Ремо, опасениях и планах

 

 

  Филипп Жильбер возобновляет сезон на Страде Бьянке. 38-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal на видеоконференции перед стартом поделился мыслями по поводу рестарта сезона, уровня соперников и перспектив. Филипп Жильбер считает, что в нынешней ситуации, когда неопределённость становится нормой, каждая велогонка может стать последней. Хотя главной целью для Жильбера является Милан-Сан-Ремо, он подчеркнул, что Страде Бьянке – не репетиция перед Классичиссимой.

 

 

 

Филипп Жильбер: «Каждая велогонка может стать последней»

 

 

 

  Филипп Жильбер: « Каждая гонка сейчас важна, потому что начнутся и пойдут одна за другой только крупные гонки. Постараюсь сделать всё, что смогу. Надеюсь выиграть, по крайней мере, на одной. Это было бы великолепно.

 

  Считаю, морально нужно настроиться и говорить себе, что каждая гонка может стать последней. К сожалению, такова реальность. Организовывать гонки трудно. Каждую нужно ехать так, будто после неё соревнований не будет, и не строить планы на будущее. Надо использовать каждый шанс.

 

  Может получиться так, что через 10 дней или через три дня мы снова остановимся. Мы живём в неопределённости, как и люди других профессий. Возможно, у нас неопределённости ещё больше, потому что спорт – не необходимость.

 

  Думаю, все понимают, что есть большая вероятность, что Тур де Франс не доедет до Парижа, потому что если кто-то заболеет, они будут вынуждены остановить гонку. Поэтому думаю, борьба за жёлтую майку будет очень серьёзной.

 

  Если представить, что Тур остановится через 10 дней, то гонщик, у которого на тот момент будет жёлтая майка, выиграет гонку. Думаю, все об этом знают, так что это сделает гонку совсем другой. Не думаю, что люди станут выжидать до последних трёх дней, как делали обычно. Считаю, что гонка пойдёт совершенно по-другому.

 

  У каждого был шанс отдохнуть, а затем вновь набирать форму. Плюс тренироваться летом легче, чем зимой. За несколько дней гонки можно вернуться в ритм. Гонщики, которые побеждали до перерыва, продолжают выигрывать. Лучшие остаются лучшими, это обнадёживает. Пока что в той гонке, что уже идёт, сюрпризов не было. Команды Bora-hansgrohe и Deceuninck-Quick Step продолжают побеждать, как было и в начале сезона».

 

  Филипп Жильбер недоволен сокращением количества гонщиков в составе на Милан-Сан-Ремо до 6: «Это неприемлемо. Если так сделали из-за текущей ситуации с коронавирусом, то мы бы поняли. Но это просто ради того, чтобы дать место двум командам. Это недопустимая причина, особенно для команд Мирового тура, которые платят за лицензию и весь год приносят жертвы. Большие изменение уже внесли – на классиках мы перешли от 8 до 7 гонщиков в команде. Но шесть – это уже предел. Следующий шаг – просто сделать спорт индивидуальным, прекратить соревноваться с командами».

 

Изменения маршрута Милан-Сан-Ремо-2020 Филиппа Жильбера, наоборот, вдохновили:

 

  «Раньше 150 км на Милан-Сан-Ремо проходили просто по шоссе. Каждый год там ничего не происходило, можно было ехать со скоростью 40-50 км/ч. Теперь у меня сложилось впечатление, что дорога будет более сложной технически, она напоминает синусоиду. Плюс ещё и жара, будет тяжело. Эти элементы могут изменить гонку».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 4.07.2013

    Хорошо сказал Фил. 

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 05:30 | Регистрация: 3.07.2011

    В общем, чтобы французы не остановили Тур после 10 этапа Пино, Алафилипа и остальных нужно сразу выносить в горах. И не отпускать в отрывы. Французы соскучились по французским победителям потому на их честность либо желание сохранить репутацию и прочие фэйр плэй вряд ли при приходится рассчитывать.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

28 июля - 1 августа 2020

Vuelta a Burgos

1 августа 2020

Strade Bianche

1 - 4 августа 2020

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

3 августа 2020

Gran Trittico Lombardo

5- 9 августа 2020

Tour de Pologne

5- 8 августа 2020

Le Tour de Savoie Mont Blanc

5 августа 2020

Milano-Torino

6 августа 2020

Mont Ventoux Denivele Challenge

6 - 9 августа 2020

Czech Tour

7 - 9 августа 2020

Tour de l'Ain

8 августа 2020

Milano-Sanremo

12 - 16 августа 2020

Criterium du Dauphine

12 августа 2020

Gran Piemonte

15 августа 2020

Il Lombardia

15 августа 2020

Dwars door het Hageland

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

18 августа 2020

Giro dell'Emilia

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Филипп Жильбер: «Каждая велого ... (2)
    Sezar-Фото

    В общем, чтобы французы не остановили Тур после 10 этапа Пино, Алафилипа и остальных нужно сразу выносить в горах. И не отпускать в отрывы. Французы соскучились по французским победителям потому на их честность либо желание сохранить репутацию и прочие фэйр плэй вряд ли при приходится рассчитывать.

  • VeloVelo
    Филипп Жильбер: «Каждая велого ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо сказал Фил. 

  • close2you
    Тур де л'Авенир-2020 отменён (1)
    close2you-Фото

    Новых берналей в этом году не увидим ...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Саймон Йейтс явно не торопится форсировать форму. Развез Чавеса, потом спокойно отстал.
    Попытка Инеос и Боры организовать эшелоны и порвать пелотон была лишней. Потратили уйму сил впустую и в итоге в горе все капнули. Тактически проиграли.
    Плюссс

    Цитата: pac1ent
    Кто там не мог найти Ремко в итоговом протоколе и спрашивал где хваленый Ремко?  
    Ха ха ха, правда
  • HalidS
    Ремко Эвенепул – победитель 3- ... (3)
    HalidS-Фото

    Цитата: motte
    There is new sheriff in town
    Так охарактеризовали его жест по левому плечу после финиша

    - Sawyer LOST

  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Giant72
    Цитата: Astanaforever
    Дай бог Якоб заберет трофей.
    А вдруг Лопез?
    Лопес не едет. Тогда уж Gleb Giant)))
  • Giant72
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Дай бог Якоб заберет трофей.
    А вдруг Лопез?
  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Astanaforever-Фото
    Дай бог Якоб заберет трофей.
  • salomon
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    salomon-Фото
    Наиболее сбалансированные

    Наиболее сбалансированные команды (на мой субьективный) : Deceuninck - Quick Step .. JUNGELS Bob .. ALAPHILIPPE Julian .. ASGREEN Kasper .. ?TYBAR Zden?k .. HONOR? Mikkel Fr?lich .. SERRY Pieter .. BALLERINI Davide UAE-Team Emirates .. POGA?AR Tadej .. CONTI Valerio .. COSTA Rui .. FORMOLO Davide .. HENAO Sergio .. POLANC Jan .. ULISSI Diego BORA - hansgrohe .. SAGAN Peter .. SCHACHMANN Maximilian .. BENEDETTI Cesare .. OSS Daniel .. GATTO Oscar .. M?HLBERGER Gregor .. BURGHARDT Marcus
  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул – победитель 3- ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Осталось надеть ковбойскую шляпу на финише и велосипед на плечо) сoming soon)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 августа

Sergio Higuita (EF Pro Cycling)

Shotaro Iribe (NTT Pro Cycling)

2 августа

Matteo Trentin (CCC Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)