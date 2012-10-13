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Имя Фабиана Канчеллары навсегда стало частью классики Страде Бьянке

Сектор классики Страде Бьянке посвящён Фабиану Канчелларе

 

  Сегодня, 3 марта 2017 года, за день до старта 11-го выпуска итальянской классики Страде Бьянке, состоялась торжественная церемония присвоения сектору гравийных «белых дорог» имени швейцарского велогонщика Фабиана Канчеллары, ставшего первым трёхкратным победителем гонки.

 

  Теперь Сектор Монте-Санте-Мария в Ащиано, протяжённостью 11,5 км посвящён Фабиану Канчелларе, о чём говорит установленный в начале сектора дорожный камень.

 

Этот сектор в маршруте Страде-Бьянке-2017 идёт 8-м, участники гонки пройдут его за 63 км до финиша.

 

Имя Фабиана Канчеллары навсегда стало частью классики Страде Бьянке

 Имя Фабиана Канчеллары навсегда стало частью классики Страде Бьянке

 Имя Фабиана Канчеллары навсегда стало частью классики Страде Бьянке

 Имя Фабиана Канчеллары навсегда стало частью классики Страде Бьянке

Photo Credits: LaPresse

 

  Фабиан Канчеллара: «Для меня великая честь и огромное удовольствие получить это признание, потому что эта гонка очень важна.

Мы стали свидетелями того, как быстро, всего за несколько лет, классика стала популярна и известна во всём мире. Я горжусь, что выиграл её трижды, и это останется в истории такой прекрасной велогонки.

 

 На завтра я назову фаворитами Сагана и Ван Авермата, которые уже показали на гонках в Бельгии, насколько они сильны. Но я бы не стал игнорировать и Штыбара с Феллине, я видел, что на прошлых гонках они были в хорошей форме».

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Теги к статье: Фабиан Канчеллара Страде Бьянке Strade Bianche классика гонка Мирового тура

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  1. DIM

    Сегодня, 17:56 | Регистрация: 13.10.2012

    Классный жакет)))

     

  2. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 19:42 | Регистрация: 18.09.2014

    Как же не хватает в пелотоне Канчеллары!

  3. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Сегодня, 20:47 | Регистрация: 6.03.2015

    Мне кажется, его имя может быть частью каждой классики, ну или почти каждой

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Ближайшие старты

4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


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Комментарии

  • Gonza Golanov
    Имя Фабиана Канчеллары навсегд ... (3)
    Gonza Golanov-Фото

    Мне кажется, его имя может быть частью каждой классики, ну или почти каждой

  • ararat
    Париж-Ницца-2017. Превью (4)
    ararat-Фото

    Класс!good Желаю "поймать" Контадора) привет ему от нас, любителей велоспорта!

  • Александра
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (8)
    Александра-Фото

    Цитата: Grinta
    В прошлом году Джанлука очень сильно прошёл.

    Болею за Квиков. Думаю, у них хороший шанс на победу.

  • Александра
    Имя Фабиана Канчеллары навсегд ... (3)
    Александра-Фото

    Как же не хватает в пелотоне Канчеллары!

  • neso...
    Париж-Ницца-2017. Превью (4)
    neso...-Фото

    Ставлю на Риччи.По традиции это его время.К тому же он становится только сильней.Альберто....считаю упустил момент уйти.

  • Cristal
    Париж-Ницца-2017. Превью (4)
    Cristal-Фото

    Михаил, приятно будет встретиться ;)

  • motte
    Париж-Ницца-2017. Превью (4)
    motte-Фото

    В данный момент по пути в Ниццу, надеюсь,  что вечером прибуду,  много работы там,  заодно и в Сан-Ремо надо быть,  но королевский горный этап,  10 марта хочу посмотреть вживую,  приехать на гору,  которую изучил по инету, посмотрим как наяву. 

    И, конечно, главное,  это Альберто,  если дай Бог не упадет и  его хочу отловить на этом финише… 

    Посмотрим,  времени в обрез, но упускать такой случай я просто не имею права. 

    Всем всех благ и на связи

  • DIM
    Имя Фабиана Канчеллары навсегд ... (3)
    DIM-Фото

    Классный жакет)))

     

  • Grinta
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (8)
    Grinta-Фото

    Скорей Брамбилла, чем вами названный дуэт.

    В прошлом году Джанлука очень сильно прошёл. И выиграл бы, если бы не Спартак.

    Но вообще...вряд ли.

     

    Также из итальянцев очень интересно будет понаблюдать за Розой и Москоном. Ребята растут на глазах.

  • Gonza Golanov
    Приглашения на Тур Швейцарии-2 ... (1)
    Gonza Golanov-Фото

    Эмблема Тура Швейцарии очень напоминает эмблему велосипедов Cube.

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1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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