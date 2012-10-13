 Имя Фабиана Канчеллары навсегда стало частью классики Страде Бьянке

Сектор классики Страде Бьянке посвящён Фабиану Канчелларе

Сегодня, 3 марта 2017 года, за день до старта 11-го выпуска итальянской классики Страде Бьянке, состоялась торжественная церемония присвоения сектору гравийных «белых дорог» имени швейцарского велогонщика Фабиана Канчеллары, ставшего первым трёхкратным победителем гонки.

Теперь Сектор Монте-Санте-Мария в Ащиано, протяжённостью 11,5 км посвящён Фабиану Канчелларе, о чём говорит установленный в начале сектора дорожный камень.

Этот сектор в маршруте Страде-Бьянке-2017 идёт 8-м, участники гонки пройдут его за 63 км до финиша.

Photo Credits: LaPresse

Фабиан Канчеллара: «Для меня великая честь и огромное удовольствие получить это признание, потому что эта гонка очень важна.

Мы стали свидетелями того, как быстро, всего за несколько лет, классика стала популярна и известна во всём мире. Я горжусь, что выиграл её трижды, и это останется в истории такой прекрасной велогонки.

На завтра я назову фаворитами Сагана и Ван Авермата, которые уже показали на гонках в Бельгии, насколько они сильны. Но я бы не стал игнорировать и Штыбара с Феллине, я видел, что на прошлых гонках они были в хорошей форме».