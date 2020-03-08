Фернандо Гавирия выписан из больницы в ОАЭ

Shalam s Urala

Директор Вуэльты Испании: «Мой ... (1) краткий пересказ - весенним и летним гонкам не пропёрло, но мы - нипричём! после слов "В мире идей нет ничего невозможного. Но есть реальность." дальше можно не читать и без Хавьера всем понятно, как трудно переподелить уже давно поделенные деньги. вот именно это и есть его "реальность"

всё остальное - блабла честный редиска на зарплате

Meridale

Ремко Эвенепул ставит целью че ... (2) Пацану бы спортивного психолога нашли.

Shega

Министр спорта Франции: «Тур д ... (10) Единственная поправка. Эта присказка была про насморк, а не про грипп. Большая разница.

Sezar

Министр спорта Франции: «Тур д ... (10) Нет, Ольга, во Франции, думаю, мы видим начало конца эпидемии. Ну может еще неделю и все пойдет вниз. Апогей в Италии был неделю назад, сейчвс все пошло на спад, причем ВОЗ, которая пудрила всем мозги о необходимости карантина, самоизоляции и т.п. из-за которых туризм, малый бизнес и смежные отрасли терпят такой удар, сейчас сама признается, что они неэффективны. Помните присказку про грипп, что если его лечить, то он пройдет за неделю. А если не лечить- то за 7 дней? Вот здесь с небольшими поправками то же самое. Вирус адаптируется к популяции, растворяется в ней, падает его поражающая сила. В Швеции сейчас ровно это и происходит, там народ запер группу риска по домам и живет практически обычной жизнью. И показатели не хуже чем в соседней Норвегии, притом что экономического кошмара пока удается избегать. Я недели наверно 2 назад примерно о целесообразности такого и писал. Здравомыслящие северные люди, думающие своей головой, не склонные к стадному мышлению и не паникующие при виде кадров из больницы в Бергамо (можно подумать в обычное время там можно увидеть позитифф). Так можно репортаж из морга провести с еще большим поражающим здравый смысл эффектом! Насчет пожилой дамы- вообще-то она находится в группе риска и зря ее принудительно не изолировали. Можно ли назвать свободой свободу заражать других? Ну и те, кто с ней общались тоже хороши.. Ну и да, у нас завтра тоже вводят по сути те же меры. Обстановка нормальная, паники нет, группа риска которую неделю сидит под арестом по домам. Ждем шторма.. Во Франции скоро эпидемия пойдет на спад, но начнутся экономические проблемы, которые по масштабам превзойдут потери от самого коронавируса. Это последствия решений, принятых под влиянием паники, когда власти пошли на поводу якобы гуманных общечеловеков, готовых пожертвовать всем ради пресловутой "слезы ребенка". Но это наша жизнь и каждый сам за нее в ответе.

Sezar

Ремко Эвенепул ставит целью че ... (2) Интересно, Попович говорил, что Анди обладал таким же талантом впрыгивать в форму после 2 недель тренировок. Ценное качество для дубля.

Earl57

Министр спорта Франции: «Тур д ... (10) Я живу в городе, закрытом на карантин. На днях правила карантина ужесточили. Выходить из дома можно только в близлежащий магазин и в аптеку. И на работу, если таковая имеется в городе, где разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и службам жизнеобеспечения. Гулять запрещено, за это наказание от штрафа до ареста. Закрыты все парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки. Полицейские имеют право остановить любого человека и спросить почему он вышел на улицу. И проконвоировать до магазина. Людям старше 65 лет выходить из дома запрещено совсем. Продукты и медикаменты им будут доставлять на дом. Кролик? Да, я кролик.

Пару дней назад у нас в стране от короновируса умерла 64-летняя женщина. Поселок, где она жила, не относился к карантинной зоне. За границу она никогда не ездила, поэтому считала себя в безопасности. И решила навестить родственников и знакомых в других городах и селах. Не кролик же, свободный взрослый человек. Во время поездки где-то подцепила короновирус. И кого-то заразила сама того не ведая. У нее был сахарный диабет, на этом фоне из-за короновируса двусторонняя пневмония и сепсис. Теперь усиленно ищут всех людей, с которыми она контактировала во время поездки.

Для Франции, где на данный момент 30 000 зараженных короновирусом, все только начинается. Это я вам точно скажу. В том числе и в экономике, как и в других странах, завязанных на туризме. Потому что именно туризм и взаимосвязанные с ним отрасли вроде гостиничного бизнеса обрушиваются самыми первыми. И Тур де Франс им не поможет...

Ice

Министр спорта Франции: «Тур д ... (10) Цитата: Earl57 Цитата: Sezar Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.



Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков.

Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков. Давайте на год по домам засядем тогда? А кушать что будем? Жить за что? Группа риска хорошо известна, пускай берегут здоровье. И так мировая экономика миллиарды убытков понесла, нужно принимать решения, а не сидеть по норам, как кролики.

SportSpirit

Министр спорта Франции: «Тур д ... (10) Я плюсую вашему здравому смыслу. Есть адекватные риски, а есть придуманные.



Если всех закрыть по домам без хлеба и зрелищ, без возможности нормально тренироваться, последствия могут быть гораздо более печальными.

Earl57

Министр спорта Франции: «Тур д ... (10) Цитата: Sezar Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.

Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков.

Sezar

Министр спорта Франции: «Тур д ... (10) Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.