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Фернандо Гавирия выписан из больницы в ОАЭ

Фернандо Гавирия покинул больницу в ОАЭ после отрицательных тестов на COVID-19

 

  25-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team EmiratesФернандо Гавирия выписан из больницы Абу-Даби (ОАЭ), куда попал 27 февраля после того, как его тест показал наличие коронавируса. Теперь колумбийский гонщик надеется вернуться домой, в Колумбию.

 

 

 

Photo © @UAE-TeamEmirates @TeamUAEAbuDhabi

 

 

  Фернандо Гавирия: «Последние тесты на (коронавирус) были негативными, врачи выписали меня из больницы. Теперь моя цель – вернуться домой и встретиться с семьёй.

 

Хочу сказать большое спасибо всем, кто меня поддерживал во время выздоровления. Надеюсь, что этот экстраординарный период, через который мы все сейчас проходим, скоро закончится, и мы сможем вернуться к нормальной жизни».

 

Ранее больницу покинул  товарищ Гавирии по команде Максимилиано Ричезе.

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Директор Вуэльты Испании: «Мой ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    краткий пересказ - весенним и летним гонкам не пропёрло, но мы - нипричём!

    после слов "В мире идей нет ничего невозможного. Но есть реальность." дальше можно не читать

    и без Хавьера всем понятно, как трудно переподелить уже давно поделенные деньги. вот именно это и есть его "реальность"
    всё остальное - блабла

    честный редиска на зарплате

  • Meridale
    Ремко Эвенепул ставит целью че ... (2)
    Meridale-Фото

    Пацану бы спортивного психолога нашли.

     

  • Shega
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    Shega-Фото

    Единственная поправка. Эта присказка была про насморк, а не про грипп. Большая разница.

  • Sezar
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    Sezar-Фото

    Нет, Ольга, во Франции, думаю, мы видим начало конца эпидемии. Ну может еще неделю и все пойдет вниз. Апогей в Италии был неделю назад, сейчвс все пошло на спад, причем ВОЗ, которая пудрила всем мозги о необходимости карантина, самоизоляции и т.п. из-за которых туризм, малый бизнес и смежные отрасли терпят такой удар, сейчас сама признается, что они неэффективны. Помните присказку про грипп, что если его лечить, то он пройдет за неделю. А если не лечить- то за 7 дней? Вот здесь с небольшими поправками то же самое. Вирус адаптируется к популяции, растворяется в ней, падает его поражающая сила. В Швеции сейчас ровно это и происходит, там народ запер группу риска по домам и живет практически обычной жизнью. И показатели не хуже чем в соседней Норвегии, притом что экономического кошмара пока удается избегать. Я недели наверно 2 назад примерно о целесообразности такого и писал. Здравомыслящие северные люди, думающие своей головой, не склонные к стадному мышлению и не паникующие при виде кадров из больницы в Бергамо (можно подумать в обычное время там можно увидеть позитифф). Так можно репортаж из морга провести с еще большим поражающим здравый смысл эффектом!

    Насчет пожилой дамы- вообще-то она находится в группе риска и зря ее принудительно не изолировали. Можно ли назвать свободой свободу заражать других? Ну и те, кто с ней общались тоже хороши..

    Ну и да, у нас завтра тоже вводят по сути те же меры. Обстановка нормальная, паники нет, группа риска которую неделю сидит под арестом по домам. Ждем шторма..

    Во Франции скоро эпидемия пойдет на спад, но начнутся экономические проблемы, которые по масштабам превзойдут потери от самого коронавируса. Это последствия решений, принятых под влиянием паники, когда власти пошли на поводу якобы гуманных общечеловеков, готовых пожертвовать всем ради пресловутой "слезы ребенка".

    Но это наша жизнь и каждый сам за нее в ответе.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул ставит целью че ... (2)
    Sezar-Фото

    Интересно, Попович говорил, что Анди обладал таким же талантом впрыгивать в форму после 2 недель тренировок. Ценное качество для дубля.

  • Earl57
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    Earl57-Фото
    Я живу в городе, закрытом на карантин. На днях правила карантина ужесточили. Выходить из дома можно только в близлежащий магазин и в аптеку. И на работу, если таковая имеется в городе, где разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и службам жизнеобеспечения. Гулять запрещено, за это наказание от штрафа до ареста. Закрыты все парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки. Полицейские имеют право остановить любого человека и спросить почему он вышел на улицу. И проконвоировать до магазина. Людям старше 65 лет выходить из дома запрещено совсем. Продукты и медикаменты им будут доставлять на дом. Кролик? Да, я кролик.
    Пару дней назад у нас в стране от короновируса умерла 64-летняя женщина. Поселок, где она жила, не относился к карантинной зоне. За границу она никогда не ездила, поэтому считала себя в безопасности. И решила навестить родственников и знакомых в других городах и селах. Не кролик же, свободный взрослый человек. Во время поездки где-то подцепила короновирус. И кого-то заразила сама того не ведая. У нее был сахарный диабет, на этом фоне из-за короновируса двусторонняя пневмония и сепсис. Теперь усиленно ищут всех людей, с которыми она контактировала во время поездки.
    Для Франции, где на данный момент 30 000 зараженных короновирусом, все только начинается. Это я вам точно скажу. В том числе и в экономике, как и в других странах, завязанных на туризме. Потому что именно туризм и взаимосвязанные с ним отрасли вроде гостиничного бизнеса обрушиваются самыми первыми. И Тур де Франс им не поможет...
  • Ice
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.

    Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков. 

    Давайте на год по домам засядем тогда? А кушать что будем? Жить за что? Группа риска хорошо известна, пускай берегут здоровье. И так мировая экономика миллиарды убытков понесла, нужно принимать решения, а не сидеть по норам, как кролики.

  • SportSpirit
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    SportSpirit-Фото
    Я плюсую вашему здравому смыслу. Есть адекватные риски, а есть придуманные.

    Если всех закрыть по домам без хлеба и зрелищ, без возможности нормально тренироваться, последствия могут быть гораздо более печальными.
  • Earl57
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.

    Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков. 

  • Sezar
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    Sezar-Фото

    Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.

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