Карлос Бетанкур не вернулся в Европу к рестарту сезона

Карлос Бетанкур пропустил специальный рейс в Европу

Карлоса Бетанкура не оказалось в числе пассажиров специального рейса до Мадрида, организованного федерацией велоспорта Колумбии и президентом Колумбии для того, чтобы помочь лучшим спортсменам страны вернуться к соревнованиям в условиях запрета авиасообщения во время пандемии коронавируса.

30-летний колумбийский гонщик команды Movistar, по сообщению сайта Zikloland, не появился на стыковочном рейсе из Медельина в Боготу. Самолёт ждал его до последнего. Позже в Instagram Карлос Бетанкур упомянул, что не смог уехать из-за непредвиденных семейных обстоятельств.

На данный момент запрет на международные перелёты продлён в Колумбии до 31 августа.

Карлос Бетанкур был заявлен на итальянский блок гонок, который должен был начать 1 августа со Страде Бьянке. Контракт Карлоса Бетанкура с командой Movistar, где он выступает с 2016 года, заканчивается в конце этого сезона.

Лучшим результатом колумбийского гонщика в прошлом году стали победа на Klasika Primavera de Amorebieta и 8-е место в общем зачёте Тура Швейцарии.