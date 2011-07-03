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Карлос Бетанкур не вернулся в Европу к рестарту сезона

Карлос Бетанкур пропустил специальный рейс в Европу

 

 

  Карлоса Бетанкура не оказалось в числе пассажиров специального рейса до Мадрида, организованного федерацией велоспорта Колумбии и президентом Колумбии для того, чтобы помочь лучшим спортсменам страны вернуться к соревнованиям в условиях запрета авиасообщения во время пандемии коронавируса.

 

   30-летний колумбийский гонщик команды Movistar, по сообщению сайта Zikloland, не появился на стыковочном рейсе из Медельина в Боготу. Самолёт ждал его до последнего. Позже в Instagram Карлос Бетанкур упомянул, что не смог уехать из-за непредвиденных семейных обстоятельств.

 

  На данный момент запрет на международные перелёты продлён в Колумбии до 31 августа.

 

  Карлос Бетанкур был заявлен на итальянский блок гонок, который должен был начать 1 августа со Страде Бьянке. Контракт Карлоса Бетанкура с командой Movistar, где он выступает с 2016 года, заканчивается в конце этого сезона.

 

Лучшим результатом колумбийского гонщика в прошлом году стали победа на Klasika Primavera de Amorebieta и 8-е место в общем зачёте Тура Швейцарии.

 

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Теги к статье: Карлос Бетанкур Carlos Betancur Movistar

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 20.06.2019

    Не готовился что ли?))) Попахивает откровенным саботажем, как маленький, как будто нет номеров телефона тех, кому можно сообщить. А то как школьник, не выучивший урок.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 20:21 | Регистрация: 7.12.2014

      Сказал, что кто-то из родственников умер.
      По большому счету на Страде Бьенке, Ломбардии и других однодневных гонках от него проку все равно нет. А к Джиро он успеет приехать.

  2. chel

    Сегодня, 20:10 | Регистрация: 6.07.2014

    Не смог с печки слезть

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Халявничает с окончанием контракта. Но кто его возьмет на след.год.?

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Илмарс

    salomon

    Сегодня, 20:25 | Регистрация: 11.07.2012

    "непредвиденныe семейные обстоятельства" - это наверняка лишний вес, с которым Бетанкур всегда дружил

  5. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 20:47 | Регистрация: 3.07.2011

    Этож Бетанкур, возможно все :)).

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Комментарии

  • Earl57
    Стоимость «коронавирусного» пр ... (6)
    Earl57-Фото
    А зачем через каждые 2 метра? Толпы болельщиков всегда собираются в одних и тех же местах. Выставят ограждение и оцепление, полиция будет разгонять толпу - только и всего.
  • collega2011
    Стоимость «коронавирусного» пр ... (6)
    collega2011-Фото

    Организаторы считают, что в текущей ситуации невозможно гарантировать безопасность и соблюдение всех требований при проведении гонок во время продолжающейся пандемии Covid-19.

    Это на данный момент сделать просто невозможно.Это реалии дня.

    Болельщики были,есть и будут.Не выставишь же полицейского через 2 метра,чтоб они их шугали. Подъем в гору и все.Тысячи бегущих,орущих и так далее...

  • Sezar
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    Sezar-Фото
    Этож Бетанкур, возможно все :)).
  • salomon
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    salomon-Фото
    "непредвиденныe семейные обстоятельства" - это наверняка лишний вес, с которым Бетанкур всегда дружил
  • Earl57
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    Earl57-Фото
    Сказал, что кто-то из родственников умер.
    По большому счету на Страде Бьенке, Ломбардии и других однодневных гонках от него проку все равно нет. А к Джиро он успеет приехать.
  • Astanaforever
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Халявничает с окончанием контракта. Но кто его возьмет на след.год.?
  • chel
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    chel-Фото

    Не смог с печки слезть

  • Ice
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    Ice-Фото

    Не готовился что ли?))) Попахивает откровенным саботажем, как маленький, как будто нет номеров телефона тех, кому можно сообщить. А то как школьник, не выучивший урок.

  • Yuriy 17
    Альберто Контадор о переходе К ... (21)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Meilleur
    С другой стороны, с закатом Фрума новых суперуниверсалов пока не видать.

    А как же победители и призеры гран-туров:

    Т. Дюмулен (чемпион мира в разделке),

    П. Роглич (вице-чемпион мира в разделке)? 

  • Earl57
    Альберто Контадор о переходе К ... (21)
    Earl57-Фото

    Фрум что ли вечный, как горец Маклауд? Всё когда-нибудь заканчивается, и всё бывает в первый раз. И бывало, что Тур выигрывали без помощи разделки. После 90-х годов бывало. В чем смысл этой дискуссии?

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