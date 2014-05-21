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Карлос Бетанкур может перейти в команду UAE Team Emirates по ходу сезона 2018 года

Карлос Бетанкур может досрочно расторгнуть контракт с Movistar и перейти в команду UAE Team Emirates в 2018 году

 

 

  Карлос Бетанкур (Carlos Betancur) может уже в этом сезоне, после 1 августа, как только откроется трансферное окно, стать гонщиком команды UAE Team Emirates.

  Контракт 28-летнего колумбийского гонщика с командой Movistar заканчивается в конце этого года. Как сообщает Gazzetta dello Sport, команда Movistar может досрочно расторгнуть контракт с Бетанкуром по взаимному согласию. В интервью Cyclingnews агент Карлоса Бетанкура подтвердил, что ведутся переговоры.

 

 

PHOTO: BETTINIPHOTO.NET / MOVISTAR TEAM

 

  Генеральный менеджер Movistar Эусебио Унсуэ подписал колумбийского гонщика в 2016 году, дав ему шанс после того, как Бетанкур не смог сработаться с французской командой AG2R-La Mondiale.

 

 Во время выступления за команду Movistar Карлос Бетанкур одержал две победы, обе в 2016 году. Он также проехал четыре Гран-тура, и его лучшим результатом стало 15-е место в общем зачёте на только что завершившейся Джиро д’Италия, где Бетанкур стартовал в качестве капитана, но затем стал помощником эквадорского гонщика Ричарда Карапаса, финишировавшего 4-м в общем зачёте.

 

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Теги к статье: Карлос Бетанкур Carlos Betancur Movistar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 17:49 | Регистрация: 21.05.2014

    Вот характер то! Даже Унсуэ не смог обуздать.
    Хотя чисто внешне мне понравилось как он выглядел на Джиро.
    Раньше, где бы не выступал, выглядел узнаваемо.

    А тут временами терялся среди других. Подсушился.

    На старте я даже на что то надеялся в связи с этим.

     

  2. Rokka

    Сегодня, 18:15 | Регистрация: 23.01.2016

    У ОАЭ трансферная политика похоже на "купить всех, кто когда то подавал надежды". Либо тех, кто постоянно в призах, но не первый. Ару, Мартин, Кристоф, Улисси, а теперь ещё Бетанкур. Команда баблотрясничества

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