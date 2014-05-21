Карлос Бетанкур может перейти в команду UAE Team Emirates по ходу сезона 2018 года

Карлос Бетанкур может досрочно расторгнуть контракт с Movistar и перейти в команду UAE Team Emirates в 2018 году

Карлос Бетанкур (Carlos Betancur) может уже в этом сезоне, после 1 августа, как только откроется трансферное окно, стать гонщиком команды UAE Team Emirates.

Контракт 28-летнего колумбийского гонщика с командой Movistar заканчивается в конце этого года. Как сообщает Gazzetta dello Sport, команда Movistar может досрочно расторгнуть контракт с Бетанкуром по взаимному согласию. В интервью Cyclingnews агент Карлоса Бетанкура подтвердил, что ведутся переговоры.

PHOTO: BETTINIPHOTO.NET / MOVISTAR TEAM

Генеральный менеджер Movistar Эусебио Унсуэ подписал колумбийского гонщика в 2016 году, дав ему шанс после того, как Бетанкур не смог сработаться с французской командой AG2R-La Mondiale.

Во время выступления за команду Movistar Карлос Бетанкур одержал две победы, обе в 2016 году. Он также проехал четыре Гран-тура, и его лучшим результатом стало 15-е место в общем зачёте на только что завершившейся Джиро д’Италия, где Бетанкур стартовал в качестве капитана, но затем стал помощником эквадорского гонщика Ричарда Карапаса, финишировавшего 4-м в общем зачёте.