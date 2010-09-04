Колумбийские велогонщики вернулись в Европу

Колумбийские велогонщики специальным рейсом прибыли в Мадрид

После четырёхмесячного перерыва колумбийские велогонщики специальным рейсом прибыли из столицы Колумбии Боготы в Мадрид. На торжественной церемонии проводов присутствовали президент Колумбии Иван Дуке и министр спорта Колумбии Эрнесто Лусена, поблагодарившие спортсменов за то, что их выступления вдохновляют и наполняют эмоциями всю страну.

En nombre de todos los colombianos, entregamos el pabellón nacional a nuestros deportistas que parten en el #VueloDelOrgulloColombiano a Europa para entrenar y seguir con su calendario de competencias. Gracias por inspirar a todo un país y llenarnos de emociones. pic.twitter.com/MO5XgoswWt — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 19, 2020

Эган Берналь, Иван Соса, Себастьян Энао, Брэндон Ривера (Ineos), Мигель Анхель Лопес, Эрнандо Бооркес, Родриго Контрерас, Харольд Техада (Astana), Ригоберто Уран, Даниэль Мартинес, Серхио Игита (EF Pro Cycling), Альваро Ходж (Deceuninck-Quick Step), Сантьяго Ботеро (Bahrain McLaren), Хуан Диего Альба и Карлос Бетанкур (Movistar), Серхио Энао, Камило Ардила, Кристиан Муньос, Фернандо Гавирия, Хуан Себастьян Молано (UAE Team Emirates), Виннер Анакона, Дайер и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), а также гонщики проконтинентальных и континентальных команд перед отлётом из Колумбии сдали серию тестов на Covid-19, поэтому по прибытии в Европу им не придётся выдерживать карантин. Они могут сразу приступать к тренировкам.

🛫 El turno ahora es para @Eganbernal en su llegada al aeropuerto. pic.twitter.com/kxkCw6Juye — Pasión Ciclismo 🚴🏻 (@pasiociclismo) July 19, 2020

Гонщики команды Ineos после прилёта в Мадрид отправились в Андорру, в тренировочный лагерь. Наиро Кинтана и его товарищи по команде поехали во Францию, Мигель Анхель Лопес – в Сьерра Неваду. Большинство прилетевших останется в Испании, так как 28 июля они должны стартовать на Вуэльте Бургоса, первой крупной многодневной велогонке с момента остановки сезона в марте.

Наиро Кинтана в аэропорту Мадрида в мини-интервью сказал: «Полёт был нормальным, всё было прекрасно. Все счастливы вернуться в Европу и снова начать выступать в гонках, чтобы у болельщиков снова был повод нас поддерживать».