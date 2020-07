Колумбийские велогонщики вернулись в Европу

После четырёхмесячного перерыва колумбийские велогонщики специальным рейсом прибыли из столицы Колумбии Боготы в Мадрид. На торжественной церемонии проводов присутствовали президент Колумбии Иван Дуке и министр спорта Колумбии Эрнесто Лусена, поблагодарившие спортсменов за то, что их выступления вдохновляют и наполняют эмоциями всю страну.

Эган Берналь, Иван Соса, Себастьян Энао, Брэндон Ривера (Ineos), Мигель Анхель Лопес, Эрнандо Бооркес, Родриго Контрерас, Харольд Техада (Astana), Ригоберто Уран, Даниэль Мартинес, Серхио Игита (EF Pro Cycling), Альваро Ходж (Deceuninck-Quick Step), Сантьяго Ботеро (Bahrain McLaren), Хуан Диего Альба и Карлос Бетанкур (Movistar), Серхио Энао, Камило Ардила, Кристиан Муньос, Фернандо Гавирия, Хуан Себастьян Молано (UAE Team Emirates), Виннер Анакона, Дайер и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), а также гонщики проконтинентальных и континентальных команд перед отлётом из Колумбии сдали серию тестов на Covid-19, поэтому по прибытии в Европу им не придётся выдерживать карантин. Они могут сразу приступать к тренировкам.

Our Colombian riders, @SupermanlopezN, @Rodricontre12, @Hernando220692 and @haroldtejada1 all arrived today in Madrid, Spain with other Colombian athletes. #AstanaProTeam #VueloDelOrgulloColombiano

📷 @GettySport pic.twitter.com/08nOBeNMC0