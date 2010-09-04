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Колумбийские велогонщики вернулись в Европу

Колумбийские велогонщики специальным рейсом прибыли в Мадрид

 

 

  После четырёхмесячного перерыва колумбийские велогонщики специальным рейсом прибыли из столицы Колумбии Боготы в Мадрид. На торжественной церемонии проводов  присутствовали президент Колумбии Иван Дуке и министр спорта Колумбии Эрнесто Лусена, поблагодарившие спортсменов за то, что их выступления вдохновляют и наполняют эмоциями всю страну.

 

 

 

 

  Эган Берналь, Иван Соса, Себастьян Энао, Брэндон Ривера (Ineos), Мигель Анхель Лопес, Эрнандо Бооркес, Родриго Контрерас, Харольд Техада (Astana), Ригоберто Уран, Даниэль Мартинес, Серхио Игита (EF Pro Cycling), Альваро Ходж (Deceuninck-Quick Step), Сантьяго Ботеро (Bahrain McLaren), Хуан Диего Альба и Карлос Бетанкур (Movistar), Серхио Энао, Камило Ардила, Кристиан Муньос, Фернандо Гавирия, Хуан Себастьян Молано (UAE Team Emirates), Виннер Анакона, Дайер и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), а также гонщики проконтинентальных и континентальных команд перед отлётом из Колумбии сдали серию тестов на Covid-19, поэтому по прибытии в Европу им не придётся выдерживать карантин. Они могут сразу приступать к тренировкам.

 

 

 

 

  Гонщики команды Ineos после прилёта в Мадрид отправились в Андорру, в тренировочный лагерь. Наиро Кинтана и его товарищи по команде поехали во Францию, Мигель Анхель Лопес – в Сьерра Неваду. Большинство прилетевших останется в Испании, так как  28 июля они должны стартовать на Вуэльте Бургоса, первой крупной многодневной велогонке с момента остановки сезона в марте.

 

  Наиро Кинтана в аэропорту Мадрида в мини-интервью сказал: «Полёт был нормальным, всё было прекрасно. Все счастливы вернуться в Европу и снова начать выступать в гонках, чтобы у болельщиков снова был повод нас поддерживать».

 

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education First

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 20:48 | Регистрация: 24.12.2017

    Уровень поддержки велоспорта, зашкаливает, молодцы!!!

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 20:54 | Регистрация: 7.12.2014

    У Кинтаны даже две маски надеты, плюс щиток.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Колумбы все больше и больше покоряют европу. Реверс. Однако.Ответка Христофору.

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:37 | Регистрация: 4.09.2010

    молодцы, мощный десант

     

    ps

    только Сантьяго Ботеро уже давненько своё отгонял. вместо него Сантьяго Буитраго

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