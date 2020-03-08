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Дэн Мартин о тренировках в изоляции во время карантина в Андорре

Дэн Мартин: «Мы – образец поведения, поэтому должны оставаться дома»

 

 

  33-летний ирландский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Дэн Мартин в этом году успел проехать две пятидневных велогонки – Вуэльту Валенсии-2020, где занял 4-е место в общем зачёте, и Вольту Альгарве. Сейчас он находится в своём доме в Андорре, где живёт вместе женой и двумя дочками. В интервью Cyclingnews он рассказал о том, как изменилась его жизнь.

 

В Андорре Дэн Мартин может покидать дома только в случае крайней необходимости – за продуктами и лекарствами, тренировки на велосипеде вне дома запрещены.

 

 

 

  Дэн Мартин: «Здесь решительно всё остановили, но эти меры были приняты полностью беспрекословно. Мы были немного застигнуты врасплох, не были уверены, имеем ли право выезжать на велосипедах, но нам прояснили ситуацию. Мы являемся образцом для подражания, поэтому они предпочли, чтобы мы оставались в помещениях.

 

  Сейчас я работаю на домашнем тренажёре. В любом случае я после недели усиленной работы начинал уменьшать нагрузку, но нам всем необходимо следить за тем, что происходит, потому что мы, по крайней мере, здоровы,  а есть люди, которые находятся в настоящий момент в гораздо худших обстоятельствах. Нам надо быть образцом поведения, выполнить то, что от нас зависит, оставаться дома».

 

  Так как в ближайшем будущем гонок не предвидится, Мартин переключился на Zwift и онлайн-тренировки, потому что хочет удержать свою форму. В ближайшие недели скорость будет сохранить легче, чем выносливость, но неопределённость ситуации сбивает все планы, и не только потому, что правила поведения во время эпидемии отличаются в разных странах, но и потому, что в соседних государствах развитие эпидемии вируса находится на разных уровнях.

 

  «Я недавно вернулся к тренировкам, но самое сложное в составлении планов, потому что не ты не знаешь, когда будет следующая гонка.

Будет очень интересно, потому что мы никогда не были в такой ситуации. Многие находятся в изоляции две недели, но в действительности мы не знаем, как долго это будет продолжаться. Сначала я был немного обескуражен, потому что только начал входить в очень хорошую форму, с большим нетерпением ждал Вуэльты Каталонии и Тура Страны Басков, но у людей сейчас проблемы намного серьёзнее, чем это.

 

  В помещении тренироваться не так плохо, потому что сейчас появились такие технологии как Zwift. Проблемы начнутся, когда, возможно, через неделю мы сможем выезжать на тренировки здесь, в Андорре, но в таких странах как Италия и Испания ситуация намного хуже, и там всё может быть по-другому. Будет момент, когда вирус ослабнет в одних регионах, но не в других, но сможем ли мы тогда начать тренироваться? Надо ли ждать, когда весь мир преодолеет это? Поэтому невозможно назначать какие-то крайние сроки. Когда включаешь телевизор, люди объявляют все эти цифры, но на самом деле никто не знает, что будет дальше.

 

  Даже в июле некоторые страны мира останутся полностью закрыты на карантин. И это становится привычным. Сложность в том, что это будет влиять на возможность поездок по миру в течение 12 месяцев. 

 

  Франция и Испания надеются, что они на пути к преодолению, но такие страны как Великобритания отстают от них на несколько недель, а США ещё больше. Не думаю, что мы сможем какое-то время свободно путешествовать. Сейчас происходят вещи важнее велогонок. Надо просто пройти через этот период в как можно более хорошем психологическом настрое, потому что тяжело всем».

 

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Теги к статье: Дэн Мартин Dan Martin Israel Start-Up Nation

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Комментарии

  • jerzyk
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (16)
    jerzyk-Фото
    Только вот сесть за стол и провести переговоры в сложившейся ситуации - не получится... Карантин!
  • SportSpirit
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Долбанные психи)) (это комплимент) 

     

    Де Гент так вообще икона любви к велоспорту. Не ноет: что дальше? зачем нам теперь это? Просто садится на велик и едет, потому что ему это по кайфу. 

     

  • paindoc
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (5)
    paindoc-Фото

    Король Отрывов! Просто молодцы!

    Больше позитива и все будет очень хорошо

  • Серафим
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (16)
    Серафим-Фото
    Кстати, Вы мне открыли глаза, это серьезно, я не шучу. Искренне не понимал, зачем по рос.спорт. каналу транслируют матчи каких-то команд, которых и названия многих я не знаю, наверно и не только я. С уровнем игры соответственным.
    Значит, и чемпионат Беларуси на что-то сгодился.
  • Mima
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (5)
    Mima-Фото
    Браво браво браво
  • Sm1T
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (5)
    Sm1T-Фото

    бреветчикии :)

  • VeloVelo
    Le Samyn-2020 (6)
    VeloVelo-Фото

    Смотрел повтор. Юго сделал что-то невероятное! 
    Как это ему удалось?!.....

  • VeloVelo
    Тиджей ван Гардерен сошёл с Па ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Эх, Жаль Тиджея... Ну а что делать? Так вот всё сложилось...
    Надеюсь, Сильнее будет, Жизнь ведь не заканчивается!

  • VeloVelo
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Красавцы )

  • uran
    Виртуальная классика Милан-Сан ... (19)
    uran-Фото
    Цитата: paindoc
    В реальной гонке надо знать за кем и с кем можно ехать в отрыв, организовывать смены, изменять тактику и стратегию в зависимости от ситуации. Проколы, падения и прочее придают зрелищность и интригу. В виртуальном мире этого нет.
    Можно культуриста посадить на станок и он выдаст бешеные ватты в виртуальном подьеме на Стельвио и выиграет. Ему даже на велосипеде уметь ездить не обязательно. Ну это так, для примера. Ватты на килограм уже значения иметь не будут.
    Про культуриста посмеялся, спасибо))

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