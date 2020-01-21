Андре Грайпель: «Хочу вернуться на свой прежний уровень в 2020 году»

Андре Грайпель: «Постараюсь взять максимум из «зимы» своей карьеры»

Андре Грайпель в 2020 году возвращается на уровень Мирового тура с командой Israel Start Up Nation после года, проведённого в проконтинентальной команде Arkea-Samsic. 37-летний немецкий гонщик с нетерпением ждёт начала нового сезона.

В интервью Cycling Weekly Андре Грайпель не стал комментировать свой досрочный уход из команды Arkea-Samsic, а рассказал, что хочет вернуться на свой уровень в спринтах и собирается помогать своему товарищу по команде Нильсу Политту на весенних классиках.

Андре Грайпель: «Я не буду говорить о прошлом сезоне. Просто благодарен, что меня отпустили. Если бы я выступал ради денег, то остался бы в Arkea и превратил бы в выходные весь следующий год. Но это не в моём характере.

Я хочу выступать, а не просто прикалывать номер. В следующем году хочу вернуться на свой прежний уровень.

Переговоры с Israel Cycling Academy я начал 5 октября, и мы достигли соглашения. Я хочу выступать на велосипеде, потому что мне это нравится.

Конечно, возвращение в Мировой тур было моей целью. Плюс в команде очень амбициозные гонщики. Поэтому я здесь - хочу делиться опытом, постараюсь взять максимум из «зимы» моей карьеры.

В команде потенциально очень хороший поезд, но чтобы он таким стал, нам надо начать практиковаться. Я знаю, что ребята сильны, но это надо проявить в деле. Можно натренировать что угодно, но если нет опыта, то сила не сработает.

Первое, что мы хотим, получить результат на классиках с Нильсом. Я постараюсь вернуться на свой уровень в спринтах».