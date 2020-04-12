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Алекс Даусетт о первом опыте участия в гонках на платформе Zwift

Алекс Даусетт: «Увидел привлекательные стороны Zwift»

 

  Свою первую гонку на платформе Zwift 31-летний британский гонщик команды Israel Start-Up Nation Алекс Даусетт провёл с открытым окном, когда на улице был мороз и лежал снег. Подбадривала Алекса Даусетта на протяжении виртуальной гонки его девушка Шанель. После окончания первого теста на Zwift Алекс Даусетт признался, что виртуальная гонка далась тяжелее, чем часовой рекорд, установленный им в 2015 году (52,937 км за час).

 

 

 

  Алекс Даусетт: «Я всегда избегал привлечения сторонних ресурсов, потому что мне хватает того, что делаю обычно. Если это разделочный велосипед, то дисковые тормоза могут не соответствовать ободным тормозам, или я работаю на высоте. Но теперь у меня уже нет отговорок. Почему бы не попробовать Swift. Не знаю, какой уровень будет у меня на Swift.

 

Джек (Jack Drury) мне говорил, что они начинают с 300 ватт, потом чуть снижают. Они говорили, что обычно идут на трёх или трёх с половиной ватт на килограмм. Это я смогу выдать».

 

  После гонки Алекс Даусетт подвёл итог: «Вижу привлекательные стороны. Это не настоящая гонка, а больше тест на мощность. Прикладываешь все силы, а затем просто стараешься это удержать этот уровень. Ощущение такое, как если бы я ехал в небольшой группе и постоянно продвигался вперёд или всё время возвращался в группу. Думаю, люди, которые часто так тренируются, могут хорошо сидеть в группе.

 

Но когда тебе нужно держать форму, а ты должен оставаться в помещении, так работать интереснее, чем просто сидеть  на турбо и тренироваться. Однако это тяжело».

 

 

 

 

 

  Через несколько дней после первой гонки на Zwift Алекс Даусетт написал в Instagram: «Позже попробую Zwift на разделочном велосипеде. Совершенно не имею понятия, на что рассчитывать кроме атаки, как я всегда делаю в любой разделке. Буду использовать мой @factorbikes Slick.

 

  Я сумел «купить» и разделочный велосипед для Zwift, но пока не получил доступ к дисковому колесу. В принципе, сейчас собираю оправдания как всякий приличный испытатель, потому что, будем честны, признак великого раздельщика – не количество его результатов, а количество оправданий, почему не растёт количество результатов.

 

  И теперь никогда не ошибусь, называя это разделкой.

 

  Мы с @yourroyalthighness_ комментировали во время гонки, что стоило мне 10 ватт. И у меня нет вентилятора, который, как пишут в комментариях в нашем последнем влоге, прибавлял мне 20 ватт».

 

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Теги к статье: Алекс Даусетт Alex Dowsett Israel Start-Up Nation

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Комментарии

  • motte
    Велокоманда Ineos проведёт вел ... (4)
    motte-Фото

    Рад за шкипера

    Посмотрел с удовольствием

  • kwwk
    Велокоманда Ineos проведёт вел ... (4)
    kwwk-Фото

    Посмотрел. Денис в одну калитку несмотря на горную гонку. 

  • EL-Fenomeno
    Ассоциация профессиональных ве ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    На данный момент о сокращении заработных плат и временном увольнении части персонала объявили команды Мирового тура Astana, Bahrain-Merida, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott и CCC.

    СССишники потеряли/потеряют больше всех up to 80% бабла.

    А вот согласно AS Астанинское начальсство сократило выплаты своим служащим (не знаю входят ли в число "пострадавших" и сами велогонщики) 30%

  • Shalam s Urala
    Альберто Контадор выставил на ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    если жулики - идея была на 5+ )))

  • Shalam s Urala
    Ассоциация профессиональных ве ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Sezar
    святой инфантилизм

    да уж, вроде взрослый мальчик, но какой наивный и трогательный инфантил - считать, что в спорте (любом) кто-то кому-то платит за тренировки и диеты??

    Роч, старина, ты можешь вообще не тренироваться и только жрать, просто показывай результат

    нет гонок - нет результата - нет денег. для спонсора результат гонок - вовсе не только собственно протокол. спонсору весь этот суслинг вообще может быть до лампочки (несмотря на все обязательные и красивые слова). ему интересно то, что есть только в велошоссе - в целом всё это многочасовое экспонирование и проговаривание логотипов.

    к тому же, разумеется, всякая гонка - не только собссно гонка. это ещё и сверх-наэлектризованная туча предстартовых ажитаций, сверкающая молниями прогнозов и амбициозных заявлений. ну и, конечно и обязательно - послефинишный очищающий ливень с раздачей всех серёжек ) и тут также всюду логотипы

    ...

    наш дивный мир долго надували прекрасными, но фальшивыми субстанциями. теперь он немножко лопнет. может не так уж и плохо объяснить всё это удачно подвернувшейся короной.

    такшт, далёкий и прекрасный Роч, пристёгиваем ремни, втягиваем пузы, закатываем губёхи и.. самосовершенствуемся бесплатно, чисто для себя )

    и всё еще будет хорошо!

  • Nikolay Kem
    Велокоманда Ineos проведёт вел ... (4)
    Nikolay Kem-Фото
    Ну что? Кто с Томасом поедет?
  • SportSpirit
    Велокоманда Ineos проведёт вел ... (4)
    SportSpirit-Фото

    У "G" отличная акция и сказал хорошо! Ведь действительно крутить педали (и выдавать зрелище) - это их работа. А мы, зрители и болельщики, конечные потребители. 

     

    кв четенько расставляет акценты) 

  • diveman
    Альберто Контадор выставил на ... (7)
    diveman-Фото

    Видимо что-то не заладилось у Альберто с EBay. Или просто окзался фейком жуликов. Объявление снято с реализации.

  • Sezar
    Ассоциация профессиональных ве ... (5)
    Sezar-Фото

    Я бы сказал даже святой инфантилизм. Давайте все закроем, а за это заплатит кто-нибудь другой. Когда Буньо призывал остановить все гонки он что-не понимал к чему это все ведет?

  • AvA
    Компания Deceuninck требует ко ... (12)
    AvA-Фото
    официальных данных у меня нет, возможно они и есть, но никогда не задавался целью их найти
    данная информация получена мною от профильных медработников, на стыке 80-х и 90-х годов, в приватных беседах. там ещё озвучивалась не только сокращение самих беременностей, но и сложность забеременеть, возросшее количество патологий, сложности протекания беременности и т.д.
    территориально - восток Украины
    просто отложилось в памяти...

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