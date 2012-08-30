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Бен Херманс о влиянии социальной изоляции на психологическое состояние велогонщиков

Бен Херманс предупреждает о влиянии социальной изоляции на психологическое состояние велогонщиков

 

  34-летний бельгийский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Бен Херманс (Ben Hermans) считает, что новые правила безопасности, требующие ограничения общения велогонщиков до старта и во время гонок, могут создать дополнительные психологические трудности во время такого сложного соревнования как Тур де Франс. В интервью Het Nieuwsblad Бен Херманс рассказал, что влияние социальной изоляции на гонщиков недооценивается.  

 

 

Бен Херманс о влиянии социальной изоляции на психологическое состояние велогонщиков

Photo © Instagram @ hermansben

 

 

   Бен Херманс: «Недавно я получил от команды 13-страничный документ, полный ограничений, которые UCI требует соблюдать. Эти требования заставили меня задуматься. Нельзя недооценивать социальную изоляцию, в которой в итоге окажутся велогонщики.

 

  Так, в тренировочном лагере на высоте гонщик находится вдали от дома три недели. Потом, при возвращении домой ему нельзя ни с кем видеться кроме членов семьи. Более того, во время домашнего карантина нужно провести два молекулярных теста.

 

 Те же тесты будут делать каждую неделю во время Гранд-тура, и, например, в день отдыха тоже. Во время Гранд-тура будешь жить вне дома ещё четыре недели, причём нельзя общаться ни с кем, кроме команды. Если всё сложить вместе, то едва ли получится увидеться с родными в течение 7 – 8 недель.

 

  До сих пор фактору социальной изоляции не предавалось значения, но известно, что выступление во многом зависит от психологического состояния гонщика. Некоторые справляются с ситуацией лучше других. Но более чувствительные будут мучиться. На таком Гранд-туре окажешься в большей изоляции, чем обычно бывает на этой гонке».

 

  Программа Бена Херманса, которая в начале года включала дебют на Тур де Франс, теперь изменилась. Бельгийский гонщик примет участие в Вуэльте Бургоса, Тиррено-Адриатико, Флеш Валлонь, Амстел Голд Рэйс, Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльте Испании.

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Теги к статье: Бен Херманс Israel Start-Up Nation Ben Hermans

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 15:33 | Регистрация: 17.05.2015

    Ну да, всё правильно. По любому этот сезон будет НЕНОРМАЛЬНЫМ. А значит и ЦЕНА побед в нем будет СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ. Да и состоятся ли некоторые запланированные гонки - большой вопрос. Во многих странах COVID не сдается, даже - наоборот... Ко всему, о чем написал Hermans можно добавить ГЛАВНУЮ проблему - отсутствие публики. Без неё любой вид спорта превращается в СУРРОГАТ. Это как в театре. Разве может он существовать без ПРЯМОГО человеческого контакта ? Ну да, спектакли можно транслировать по ТВ, по сети. Но это уже НЕ театр. Почти кино... То, что на экране - НЕ НАСТОЯЩЕЕ. По сути - какая разница, видим ли мы на нем натурального Фрума или ... программу, изображающую Фрума ? Как МАТРИЦА... Я к тому, что - при любых обстоятельствах - НЕЛЬЗЯ опускаться до ЗАМЕНИТЕЛЕЙ. Иначе - даже когда всё налаживается - потом от них НЕ ИЗБАВИТЬСЯ. Появляется ПРЕЦЕДЕНТ... Было бы самым правильным вообще ОТМЕНИТЬ все гонки в 2020. Понимаю, что финансовые проблемы, тоска по нормальной жизни, "хлеба и зрелищ"... Но это как один раз встать на колени...

  2. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 16:50 | Регистрация: 4.05.2017

    Советую посмотреть запись с груповой гонки чемпионата Словении 2020, все как обычно, зрители, рукопожатия, интервью

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 17:08 | Регистрация: 7.12.2014

      И маски были в лучшем случае у одного из тысячи. У оргов чемпионата вообще ни у кого не было и в помине.

      Один из зрителей на обочине принес большую канистру с каким-то напитком и щедро наливал из нее окружающим)) Лепота!

      1. RVL

        Сегодня, 18:06 | Регистрация: 30.08.2012

        Угомонитесь, переболеют все , пока вакцины нет...рано или поздно, в сложности от состояния здоровья. Примите это как данность и не эксплуатируйте эту историю

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Крис Фрум переходит в велокома ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Если слухи о сумме контракта окажутся верны (трёхлетний по 5 млн. евро в год) - то это будет главная победа Фрумми в карьере.

     

    И тогда мы поздравим К. Фрума с таким успехом!

     

  • Адриен
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (5)
    Адриен-Фото

    По сегодняшним временам вроде как НОРМАЛЬНАЯ новость... А на деле - как то мерзковато... Что же, такова сущность современного профессионального спорта. А вообще - хочется, чтобы Фрум в следующем году был НАГОЛОВУ сильнее и Берналя, и Томаса, и остальных Ineos*овцев... Вот тогда такой деловой и бескомпромиссный Брэйлсфорд почешет репу ...

  • RVL
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (4)
    RVL-Фото

    Угомонитесь, переболеют все , пока вакцины нет...рано или поздно, в сложности от состояния здоровья. Примите это как данность и не эксплуатируйте эту историю

  • Бакеша
    Крис Фрум переходит в велокома ... (4)
    Бакеша-Фото
    Ну конечно! Молодые наступают на пятки
  • Earl57
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (4)
    Earl57-Фото

    И маски были в лучшем случае у одного из тысячи. У оргов чемпионата вообще ни у кого не было и в помине.

    Один из зрителей на обочине принес большую канистру с каким-то напитком и щедро наливал из нее окружающим)) Лепота!

  • дрокер
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (4)
    дрокер-Фото

    Советую посмотреть запись с груповой гонки чемпионата Словении 2020, все как обычно, зрители, рукопожатия, интервью

  • дрокер
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (5)
    дрокер-Фото

    Цитата: RVL
    Это как надо Берналю и Томасу мотивировать себя...если,что работать на Фруми. Посмотрим на эту ментально физическую схватку. Фрум как Конта когда то в Астане с лэнсом...свой среди чужих, чужой среди своих

    Не совсем корректное сравнение, тогда Альберто был на голову сильнее, потом просто сказал, что не понимает по английски:)

  • Александра
    Крис Фрум переходит в велокома ... (4)
    Александра-Фото

    Тоже первым делом подумала о том, что Фрум с буквой К на рукаве - это какая-то сюрная картинка.))

  • Адриен
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (4)
    Адриен-Фото

    Ну да, всё правильно. По любому этот сезон будет НЕНОРМАЛЬНЫМ. А значит и ЦЕНА побед в нем будет СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ. Да и состоятся ли некоторые запланированные гонки - большой вопрос. Во многих странах COVID не сдается, даже - наоборот... Ко всему, о чем написал Hermans можно добавить ГЛАВНУЮ проблему - отсутствие публики. Без неё любой вид спорта превращается в СУРРОГАТ. Это как в театре. Разве может он существовать без ПРЯМОГО человеческого контакта ? Ну да, спектакли можно транслировать по ТВ, по сети. Но это уже НЕ театр. Почти кино... То, что на экране - НЕ НАСТОЯЩЕЕ. По сути - какая разница, видим ли мы на нем натурального Фрума или ... программу, изображающую Фрума ? Как МАТРИЦА... Я к тому, что - при любых обстоятельствах - НЕЛЬЗЯ опускаться до ЗАМЕНИТЕЛЕЙ. Иначе - даже когда всё налаживается - потом от них НЕ ИЗБАВИТЬСЯ. Появляется ПРЕЦЕДЕНТ... Было бы самым правильным вообще ОТМЕНИТЬ все гонки в 2020. Понимаю, что финансовые проблемы, тоска по нормальной жизни, "хлеба и зрелищ"... Но это как один раз встать на колени...

  • SportSpirit
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Между строк всех интервью и высказываний (Томаса, Берналя, Брейлсфорда) я подчитываю, что Крис сейчас функционально не тянет. 

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