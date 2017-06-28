VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дэн Мартин о переходе в команду Israel Start-Up Nation

Дэн Мартин: «Всегда следую интуиции при выборе команды»

 

 

  Во время первого тренировочного сбора команды Israel Start-Up Nation 33-летний ирландский гонщик Дэн Мартин признался, перешёл в эту команду, следуя своей интуиции, которой всегда доверял при подписании контрактов.

 

    В интервью Cycling Weekly Дэн Мартин рассказал, почему выбрал команду Israel Start-Up Nation и что решил изменить в процессе подготовки к новому сезону.

 

  Дэн Мартин: «Если бы в это время год назад мне сказали, что я буду сидеть здесь, в Израиле, с командой Israel Cycling Academy, я бы был немного удивлён. Многие спрашивали, почему я решил перейти сюда, но теперь это объяснять не надо. Цели команды ясны, потому что команда приложила огромные усилия, чтобы стать командой Мирового тура в 2020 году.

 

  С самого начала моих переговоров с командой они упоминали, что стремятся в Мировой тур. Никто, включая меня самого, не ожидал, что это произойдёт так быстро. Кажется, что выбран верный момент, и проект будет успешным.

 

  Очень похоже на ощущения, с которыми в 2008 году работал в команде Slipstream,  - тот же статус аутсайдера, такое же спокойствие. Но учитывая выступление и лучшее из возможных техническое обеспечение, у нас есть всё, чтобы быть конкурентоспособными.

 

  Процесс подписания контракта с этой командой отличался от всех, которые у меня были прежде. Было похоже на собеседование при приёме на работу. Чувствовал себя так, словно эти ребята тщательно анализируют мою личность, чтобы удостовериться, что я не разрушу всё, когда приду в команду, что впишусь в неё. Похоже, так подписывали всех других гонщиков, потому что, кажется, все очень хорошо ладят друг с другом.

 

  С командами я всегда просто следую интуиции. То же самое было, когда перешёл в Slipstream в 2008. Тогда я мог перейти в более крупные команды, но действовал так, как подсказывало чутьё, и встретился с людьми, которые хотели со мной работать. Нет ничего лучше таких отношений.

 

  С самого начала у этих ребят была невероятная вера в мои способности, уверенность, что я могу прогрессировать дальше. Но меня ещё привлек дух команды, менталитет, толерантность и факт, что они очень спокойны.

 

  Цель – выступать так хорошо, как только в наших силах, и результаты последуют. Мы хотим бороться на недельных гонках и Гранд-турах, не упуская возможностей".

 

  За время 12-летней карьеры было всего два сезона, когда Дэн Мартин не одержал ни одной победы. Сезон 2019 года именно такой -  лучшим результатом стало 2-е место на финальном этапе Тура Страны Басков-2019 и 2-е место в общем зачёте этой гонки.

 

  "В прошлом году мы изменили план моих тренировок, и стало понятно, что это не сработало. Тогда мы намного увеличили количество тренировок на выносливость, что лишило меня взрывной силы. Это сказалось на результатах. Думаю, у меня было лишь два сезона из 12, когда я не выиграл ни одной гонки. Этот сезон был таким.

 

  Надо просто добавить мощности, взрывной силы, и, надеюсь, это принесёт плоды. Уверен, так и будет.

 

  Из-за того, что в прошедшем сезоне была поставлена цель бороться за генеральную классификацию на Тур де Франс, мы поменяли мой тренировочный процесс. Но в этой команде просто хотят побеждать на гонках, что мне прекрасно подходит.

 

  Когда поедем на Тур де Франс, я не собираюсь отсиживаться и намеренно терять время. Первая неделя будет трудной и она мне полностью подходит. Мы собираемся быть активными на каждой гонке и посмотрим, сработает ли это».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дэн Мартин Israel Start-Up Nation

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 00:03 | Регистрация: 28.06.2017

    И на презентации команды про Тур говорили, столько ресурсов на это потратят с минимумом выхода. Лучше бы второй состав заявили, а не единственного генеральщика...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Camel
    Стевен Крёйсвейк: «Наша команд ... (6)
    Camel-Фото

    Цитата: 0x5F375A86
    Человек в этом году забрался на подиум ТДФ, а вы прочите ему место во "втором эшелоне", интересные вы аналитики.

    Да хоть бы вообще в каком-нибудь эшелоне остался. Эвенпулы с Погачарами поддавливают.

  • RVL
    Команда INEOS объявила о партн ... (20)
    RVL-Фото
    сейчас в моде колаборации по любым признакам.
    хэштеги рулят. инеос -сразу мерседес-сразу паруса-сразу велосипеды и так покругу
  • RVL
    Команда INEOS объявила о партн ... (20)
    RVL-Фото
    а у Кири на глазах все это происходит
  • levonardo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (30)
    levonardo-Фото

    Изначально речь шла про флаг, а не пр форму.

     

  • Alya
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (30)
    Alya-Фото

    Сколько раз Ильнур Закарин побеждал в российской велоформе? При всей престижности Тура, Джиро и Вуэльты - гонщик там высутпает не за страну)))

  • 0x5F375A86
    Стевен Крёйсвейк: «Наша команд ... (6)
    0x5F375A86-Фото

    Человек в этом году забрался на подиум ТДФ, а вы прочите ему место во "втором эшелоне", интересные вы аналитики.

  • am14
    Стевен Крёйсвейк: «Наша команд ... (6)
    am14-Фото
    Время идёт, возможности уходят. Стевен скорее всего будет капитаном второго эшелона, подбирать то, что останется после дележа между Рогличем и Дюмоланом. За три прошедших года ему ни разу не удалось подобраться к той термоядерной форме Джиро-2016. Очень жаль, что не хватило тогда Акульего хладнокровия на спуске...
  • Ice
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (30)
    Ice-Фото

    Цитата: Alya
    А сколько раз и где товарищ Закарин поднимал флаг?

    Статистику поищите о его победах. Слышали, что такое образное выражение? О престиже страны погуглите еще. Если это юморок, то он откровенно плосковат)))

  • Camel
    Стевен Крёйсвейк: «Наша команд ... (6)
    Camel-Фото

    Поэтому в гонке создавать на них давление надо раньше, заставить раньше начать работать таких ребят как Квятковский. Надо постараться надавить на них заранее

     

    Стратег однако! biggrin

    Что ж раньше-то не надавил на ИНЕОС? Пока в этой команде Фрум, Берналь, Квятковский и другие ребята, они на Туре непобедимы. А тут ещё и новый спонсор, да КАКОЙ!

    Тоже мне аналитик!

  • SportSpirit
    Стевен Крёйсвейк: «Наша команд ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Нравятся мне такие развернутые интервью, а не формальные вопросы-ответы. 

     

    Кройсвик - скромный трудяга-гонец и честный человек, описал свои мысли по поводу прихода Дюмолана, как есть, т.к. позиции Стейвена как потенциального капитана после прихода Тома стали самыми шаткими. Все решит гонка) но у меня пока не возникает картинки, где Том - звездный грегари. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 декабря

Michael Albasini (Mitchelton-Scott)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Loic Vliegen (Circus - Wanty-Gobert)

Stan Dewulf (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2019 (48)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)