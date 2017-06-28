Дэн Мартин о переходе в команду Israel Start-Up Nation

Дэн Мартин: «Всегда следую интуиции при выборе команды»

Во время первого тренировочного сбора команды Israel Start-Up Nation 33-летний ирландский гонщик Дэн Мартин признался, перешёл в эту команду, следуя своей интуиции, которой всегда доверял при подписании контрактов.

В интервью Cycling Weekly Дэн Мартин рассказал, почему выбрал команду Israel Start-Up Nation и что решил изменить в процессе подготовки к новому сезону.

Дэн Мартин: «Если бы в это время год назад мне сказали, что я буду сидеть здесь, в Израиле, с командой Israel Cycling Academy, я бы был немного удивлён. Многие спрашивали, почему я решил перейти сюда, но теперь это объяснять не надо. Цели команды ясны, потому что команда приложила огромные усилия, чтобы стать командой Мирового тура в 2020 году.

С самого начала моих переговоров с командой они упоминали, что стремятся в Мировой тур. Никто, включая меня самого, не ожидал, что это произойдёт так быстро. Кажется, что выбран верный момент, и проект будет успешным.

Очень похоже на ощущения, с которыми в 2008 году работал в команде Slipstream, - тот же статус аутсайдера, такое же спокойствие. Но учитывая выступление и лучшее из возможных техническое обеспечение, у нас есть всё, чтобы быть конкурентоспособными.

Процесс подписания контракта с этой командой отличался от всех, которые у меня были прежде. Было похоже на собеседование при приёме на работу. Чувствовал себя так, словно эти ребята тщательно анализируют мою личность, чтобы удостовериться, что я не разрушу всё, когда приду в команду, что впишусь в неё. Похоже, так подписывали всех других гонщиков, потому что, кажется, все очень хорошо ладят друг с другом.

С командами я всегда просто следую интуиции. То же самое было, когда перешёл в Slipstream в 2008. Тогда я мог перейти в более крупные команды, но действовал так, как подсказывало чутьё, и встретился с людьми, которые хотели со мной работать. Нет ничего лучше таких отношений.

С самого начала у этих ребят была невероятная вера в мои способности, уверенность, что я могу прогрессировать дальше. Но меня ещё привлек дух команды, менталитет, толерантность и факт, что они очень спокойны.

Цель – выступать так хорошо, как только в наших силах, и результаты последуют. Мы хотим бороться на недельных гонках и Гранд-турах, не упуская возможностей".

За время 12-летней карьеры было всего два сезона, когда Дэн Мартин не одержал ни одной победы. Сезон 2019 года именно такой - лучшим результатом стало 2-е место на финальном этапе Тура Страны Басков-2019 и 2-е место в общем зачёте этой гонки.

"В прошлом году мы изменили план моих тренировок, и стало понятно, что это не сработало. Тогда мы намного увеличили количество тренировок на выносливость, что лишило меня взрывной силы. Это сказалось на результатах. Думаю, у меня было лишь два сезона из 12, когда я не выиграл ни одной гонки. Этот сезон был таким.

Надо просто добавить мощности, взрывной силы, и, надеюсь, это принесёт плоды. Уверен, так и будет.

Из-за того, что в прошедшем сезоне была поставлена цель бороться за генеральную классификацию на Тур де Франс, мы поменяли мой тренировочный процесс. Но в этой команде просто хотят побеждать на гонках, что мне прекрасно подходит.

Когда поедем на Тур де Франс, я не собираюсь отсиживаться и намеренно терять время. Первая неделя будет трудной и она мне полностью подходит. Мы собираемся быть активными на каждой гонке и посмотрим, сработает ли это».