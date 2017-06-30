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Эган Берналь: «Возможность рассчитывать на нескольких сильных гонщиков – сила команды Ineos, а не слабость»

Эган Берналь о пути к успеху, целях на ближайшее будущее

 

 

  Эган Берналь, завершивший сезон, поднявшись на третью ступень подиума классики – Монумента Ломбардии-2019,  посетил штаб-квартиру производителя спортивной обуви и одежды Sidi в Мазере (Тревизо).

 

  Следующей остановкой 22-летнего колумбийского велогонщика команды Ineos будет Париж, где 15 октября пройдёт презентация маршрута Тур де Франс-2020.

 

  В велотуфлях Sidi Shot Эган Берналь выиграл первый в карьере Гран-тур, став первым колумбийцем – победителем Тур де Франс. Сейчас эта пара туфель Sidi Shot вернулась к основателю и владельцу компании Sidi Дино Синьори (Dino Signori), но уже с автографом победителя Большой Петли. Для Дино Синьори и его дочери Розеллы, вместе с которой он руководит компанией, это 15-й победа на Тур де Франс, которую одержали гонщики в велотуфлях Sidi.

 

Эган Берналь: «Возможность рассчитывать на нескольких сильных гонщиков – сила команды Ineos, а не слабость»

 

Эган Берналь: «Возможность рассчитывать на нескольких сильных гонщиков – сила команды Ineos, а не слабость»

 

Эган Берналь: «Возможность рассчитывать на нескольких сильных гонщиков – сила команды Ineos, а не слабость»

 

Эган Берналь: «Возможность рассчитывать на нескольких сильных гонщиков – сила команды Ineos, а не слабость»

 

Эган Берналь: «Возможность рассчитывать на нескольких сильных гонщиков – сила команды Ineos, а не слабость»

Photo (c) SIDI

 

  Дино Синьори: «Берналь доказал, что он не только редкий талант, он также чемпион. Выиграть Тур де Франс в 22 года нелегко. Для этого нужна холодная голова, сильные ноги и выдающиеся способности. Мне нравится его стиль ведения гонки. Также я ценю его жизненную позицию вне велосипеда. Мы гордимся, что он стал частью нашей команды, и надеемся, что вместе достигнем ещё больших успехов».

 

  Эган Берналь: «После моего опыта в маунтинбайке и с тех пор, как я начал выступать в профессионалах на шоссе, я всегда езжу в туфлях Sidi. Они сразу впечатлили меня от дизайна до технологий. Я не могу просить большего. Выбор велотуфель, как и выбор седла – очень сложный процесс для нас, велогонщиков. В отношении велотуфель я не сторонник перемен, фактически, стараюсь весь сезон обходиться одной, максимум двумя парами.

 

  Жёлтая майка изменила мою жизнь. В 22 года я выиграл Тур де Франс, и стал первым спортсменом из моей страны, кто сумел это сделать. Мечта сбылась. Это сделало меня знаменитостью в Колумбии. Но для меня это не стало слишком тяжёлой ношей, потому что мне нравится внимание, но я отдаю себе отчёт в том, что это также накладывает большую ответственность. В этом году во время Тура я не думал, что могу выиграть, думал так до того самого дня, когда надел жёлтую майку после Коль д’Изеран. Моей целью было выступить хорошо, помогать команде, возможно, показать, что я могу быть претендентом в 2020 году. Но, конечно, единственное, о чём я думал, надев жёлтую майку, отдать все силы, чтобы её сохранить до Парижа.

 

  Сейчас я собираюсь присутствовать на презентациях маршрутов Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020, а потом мы с командой составим план на следующий сезон. Что касается будущего, я хочу продолжать концентрироваться на Гран-турах, пусть даже я завершил сезон на высокой ноте на однодневных гонках в Пьемонте и Ломбардии. У меня впереди много времени  задуматься о классиках. Возможно, однажды в будущем мне бы хотелось выиграть Ломбардию или Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  В любом случае, сезон 2020 года начнётся у меня в феврале с Тура Колумбии.

 

  С Италией у меня особенные отношения. Здесь я развивался как велогонщик, выучил язык, приобрёл много друзей и болельщиков, мне нравится итальянская кухня. Особенно тёплые воспоминания я храню о моём первом опыте выступления в команде Androni и спортивном директоре Джованни Эллена (Giovanni Ellena), который стал моим другом. Он и команда дали мне уверенность, подготовили к выходу на большую сцену профессионального велоспорта перед тем, как я пришёл в свою нынешнюю команду Ineos».

 

  На вопрос о том, что в составе команды Ineos теперь будет много победителей Гран-туров, помимо Берналя это Крис Фрум, Герант Томас, а также победитель Джиро д’Италия-2019 Ричард Карапас, Эган Берналь ответил:

 

  «Возможно, это проблема для тех, кто смотрит на нас со стороны. Возможность рассчитывать на нескольких сильных гонщиков, мы рассматриваем как сильную сторону, а не слабость. Сезон долог, в нём ставится много целей, но в нём бывают и неожиданные происшествия. В конце концов, по местам гонщиков расставляет дорога, а ноги решают, кто сильнейший».

 

 

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Теги к статье: Эган Берналь Ineos Тур де Франс Джиро д'Италия

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 30.06.2017

    Для тех команд которые хотят выиграть Тур де Франс, срочно заключайте контракт с Sidi. Без этих туфлей вы никогда не выиграете эту гонку. )))

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Адриен
    Винченцо Нибали: «Смена команд ... (2)
    Адриен-Фото

    Да, переходы в другие команды иногда стимулируют МОЛОДЫХ спортсменов, но для гонщиков не первой молодости  это на уровне ПЛАЦЕБО.  Если  и принесет успех, то все же несистемный и кратковременный.  ПРИЧИНЫ побед и поражений  надо искать В СЕБЕ, а не во вне ...  Тому же Вальверде подобные стимулы ни к чему, уверен, что и в другой команде он бы демонстрировал такой же уровень. Почему ? Лидер ! А это значит, что не он зависит от команды, а она от него!.. А с Нибали... Когда силы уже не те, побед становится меньше, а неуспехов - больше, тогда начинается поиск ВЫХОДА из черной полосы. Один из таковых - смена обстановки. Но вряд ли он прибавит сил и убавит лет... Я совершенно не злорадствую, и если ошибусь - буду искренне рад. Только как то неудобно смотреть на увядающего большого спортсмена, который не только не добивается ярких побед, но даже и просто ярких выступлений... Ведь и проигрыш бывает достойным и красивым, когда всем очевидно - есть еще порох в пороховницах.

  • Серж
    Микель Ланда завершил работу в ... (17)
    Серж-Фото

    не надо было из Астаны тогда уходить

  • VeloVelo
    Микель Ланда завершил работу в ... (17)
    VeloVelo-Фото
    Ланда одиночка, по мне так это очевидно.
    Он всегда делает только то, что хочет сам.
    На такого перца лейтенантов не найдешь.
  • VeloVelo
    Микель Ланда завершил работу в ... (17)
    VeloVelo-Фото
    Подписываюсь )
  • VeloVelo
    Микель Ланда завершил работу в ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Как раз амбиций у него не так уж и много.
    Один гонор, которого хватает для того, чтобы быть на виду.

    Ланда любит горы. Горы любят Ланду.
    Но, для генеральщика этого недостаточно.

  • Александра
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (12)
    Александра-Фото

    Все по делу сказал. Нос не дерет, ложной скромностью не страдает. Счастлив, что номер один, так это же вполне понятно и законом не карается.))

    После того, как закончилась спортивная жизнь прыгуна с трамплина, он, наверное, и не думал, что все самое главное еще впереди.

  • Astanaforever
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Для тех команд которые хотят выиграть Тур де Франс, срочно заключайте контракт с Sidi. Без этих туфлей вы никогда не выиграете эту гонку. )))
  • Astanaforever
    Винченцо Нибали: «Смена команд ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Повторяет путь Контадора как и Трек Сегафредо. Не удивлюсь если когда то туда перейдет Фруминатор. )))
  • EL-Fenomeno
    Бауке Моллема – победитель кла ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    На Ломбардии всегда побеждают велогонщики с именем. И пускай Моллема был в фаворитах гонки где то в рядах 3-го эшелона, но его упорство, ну и да, смелость тоже, переросли в отличные дивиденды.

    А Вальверде насобирал тройку 2-х мест на осенних классиках этого сезона, но я думаю он бы с радостью обменял их на одно 1 место.

    Цитата: Александра
    У Трека завершение сезона такое, что обзавидоваться.)

    Так сказать, порадовали на всех фронтах) причёи взяли победы на самых важных однодневных гонках, что состоялись этой осенью.

  • GTX
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (12)
    GTX-Фото
    новый тренд на velolive - хейтерство Роглича, а он то сказал все как и есть на самом деле.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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