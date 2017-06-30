Эган Берналь: «Возможность рассчитывать на нескольких сильных гонщиков – сила команды Ineos, а не слабость»

Эган Берналь о пути к успеху, целях на ближайшее будущее

Эган Берналь, завершивший сезон, поднявшись на третью ступень подиума классики – Монумента Ломбардии-2019, посетил штаб-квартиру производителя спортивной обуви и одежды Sidi в Мазере (Тревизо).

Следующей остановкой 22-летнего колумбийского велогонщика команды Ineos будет Париж, где 15 октября пройдёт презентация маршрута Тур де Франс-2020.

В велотуфлях Sidi Shot Эган Берналь выиграл первый в карьере Гран-тур, став первым колумбийцем – победителем Тур де Франс. Сейчас эта пара туфель Sidi Shot вернулась к основателю и владельцу компании Sidi Дино Синьори (Dino Signori), но уже с автографом победителя Большой Петли. Для Дино Синьори и его дочери Розеллы, вместе с которой он руководит компанией, это 15-й победа на Тур де Франс, которую одержали гонщики в велотуфлях Sidi.

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Дино Синьори: «Берналь доказал, что он не только редкий талант, он также чемпион. Выиграть Тур де Франс в 22 года нелегко. Для этого нужна холодная голова, сильные ноги и выдающиеся способности. Мне нравится его стиль ведения гонки. Также я ценю его жизненную позицию вне велосипеда. Мы гордимся, что он стал частью нашей команды, и надеемся, что вместе достигнем ещё больших успехов».

Эган Берналь: «После моего опыта в маунтинбайке и с тех пор, как я начал выступать в профессионалах на шоссе, я всегда езжу в туфлях Sidi. Они сразу впечатлили меня от дизайна до технологий. Я не могу просить большего. Выбор велотуфель, как и выбор седла – очень сложный процесс для нас, велогонщиков. В отношении велотуфель я не сторонник перемен, фактически, стараюсь весь сезон обходиться одной, максимум двумя парами.

Жёлтая майка изменила мою жизнь. В 22 года я выиграл Тур де Франс, и стал первым спортсменом из моей страны, кто сумел это сделать. Мечта сбылась. Это сделало меня знаменитостью в Колумбии. Но для меня это не стало слишком тяжёлой ношей, потому что мне нравится внимание, но я отдаю себе отчёт в том, что это также накладывает большую ответственность. В этом году во время Тура я не думал, что могу выиграть, думал так до того самого дня, когда надел жёлтую майку после Коль д’Изеран. Моей целью было выступить хорошо, помогать команде, возможно, показать, что я могу быть претендентом в 2020 году. Но, конечно, единственное, о чём я думал, надев жёлтую майку, отдать все силы, чтобы её сохранить до Парижа.

Сейчас я собираюсь присутствовать на презентациях маршрутов Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020, а потом мы с командой составим план на следующий сезон. Что касается будущего, я хочу продолжать концентрироваться на Гран-турах, пусть даже я завершил сезон на высокой ноте на однодневных гонках в Пьемонте и Ломбардии. У меня впереди много времени задуматься о классиках. Возможно, однажды в будущем мне бы хотелось выиграть Ломбардию или Льеж-Бастонь-Льеж.

В любом случае, сезон 2020 года начнётся у меня в феврале с Тура Колумбии.

С Италией у меня особенные отношения. Здесь я развивался как велогонщик, выучил язык, приобрёл много друзей и болельщиков, мне нравится итальянская кухня. Особенно тёплые воспоминания я храню о моём первом опыте выступления в команде Androni и спортивном директоре Джованни Эллена (Giovanni Ellena), который стал моим другом. Он и команда дали мне уверенность, подготовили к выходу на большую сцену профессионального велоспорта перед тем, как я пришёл в свою нынешнюю команду Ineos».

На вопрос о том, что в составе команды Ineos теперь будет много победителей Гран-туров, помимо Берналя это Крис Фрум, Герант Томас, а также победитель Джиро д’Италия-2019 Ричард Карапас, Эган Берналь ответил:

«Возможно, это проблема для тех, кто смотрит на нас со стороны. Возможность рассчитывать на нескольких сильных гонщиков, мы рассматриваем как сильную сторону, а не слабость. Сезон долог, в нём ставится много целей, но в нём бывают и неожиданные происшествия. В конце концов, по местам гонщиков расставляет дорога, а ноги решают, кто сильнейший».