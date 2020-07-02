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Трудности с возвращением в Европу у велогонщиков из США и стран Южной Америки

Велогонщики Южной Америки надеются вернуться в Европу гуманитарным рейсом  

 

 

  Неопределённость по поводу международных перелётов между Европой и Америкой ставит под угрозу планы по возвращению в Европу велогонщиков, которые во время карантина остались в странах Южной и Северной Америки. Евросоюз сохраняет ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса для граждан государств, сильно пострадавших от эпидемии. В список таких стран попадают страны Южной Америки и США. Для гонщиков, имеющих карту резидента европейской страны или рабочую визу, ограничений меньше.

 

  Власти Колумбии уже запланировали на 19 июля гуманитарный рейс из Боготы в Мадрид, в число 200 пассажиров которого должны войти 107 спортсменов (велогонщиков, теннисистов, футболистов).

 

 Эквадорскому гонщику команды Ineos, победителю Джиро д’Италия-2019 Ричарду Карапасу, а также его товарищу по команде Джонатану Нарваэсу придётся своими силами преодолевать 900 км до столицы Колумбии, чтобы также попасть на этот рейс.

 

Ричард Карапас. Photo (c) Instagram @ richardcarapaz

 

 

  Как сообщает El Telegrafo, Карапасу и Нарваэсу придётся добиться разрешения, чтобы попасть на этот рейс, а затем, если оно будет получено, проделать большую часть пути или на велосипедах, или на автомобиле.

 

  В числе гонщиков, которые должны приехать в Европу из Колумбии, также победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь, Ригоберто Уран, Даниэль Мартинес, Серхио Игита, Джонатан Кайседо, Эстебан Чавес, Наиро Кинтана.

 

 Несколько спортсменов из США и Канады – Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Чед Хага (Sunweb), Сепп Кусс (Jumbo-Visma), остались в Европе во время пандемии.

  Бен Кинг (NTT) и  Ларри Уорбасс (AG2R La Mondiale) успели вернуться из США в Европу до усиления органичений, введённых недавно. Но в США остаются Тиджей Ван Гардерен и Лоусон Крэддок (EF Pro Cycling).

 

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Теги к статье: Ричард Карапас Эган Берналь Ригоберто Уран

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Комментарии

  • Earl57
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (12)
    Earl57-Фото

    Я недавно открыла для себя ведушего с канала Global Mountain Bike Network, которого зовут Блейк Самсон. У меня нет горного велосипеда и я не собираюсь когда-либо им обзаводиться, однако ролики с Блейком смотрю с огромным интересом ибо это настоящее шоу. Блейк избрал для образ дурковатого недотепы. Я посмотрела, на чем он специализировался как профи.

    Blake Samson
    Dirt jump and slopestyle pro
    Born in Zimbabwe but now resident in the Isle of Wight, UK, Blake has travelled the world as a pro rider competing in the world’s premier dirt jump and slopestyle competitions. Despite his world-class dirt heritage, he’s an incredible all-rounder who is equally at home charging down mountain sides as he is pulling 360 tucks or flip-whips. Think fast and fun. But wherever his tyres take him, he does it all with an infectious sense of fun which is proof, if any were needed, that for Blake riding is a way of life.


    Прыжки на велосипеде во время езды по узким лесным или горным тропам с поворотом в воздухе на 360 градусов требуют отменной техники. Какой либо страховки там не предусмотрено, врежется в дерево в процессе прыжка - мало не покажется...
    На самом деле когда люди смотрят на дурковатого чувака, они сначала смеются, а потом запоминают как надо делать и как не надо. Намного лучше запоминают, чем если бы он те же 10-15 минут с серьезным видом читал им лекцию. Так что в итоге это совсем не глупо оказывается. И как говорили китайские мудрецы, вещи не такие как кажутся.
    А несколько видео с Нино Шуртером - это вообще песня! Нино и сам большой любитель приколоться.

  • Earl57
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    Чего то этот талант не помог Ремко в виртуальных гонках, когда его сделали даже немолодые Де Гент и Нико Рош...

    В виртуальных гонках отсутствуют многие факторы: наличие группового соревнования; отсутствие ветра с меняющимся направлением; подсказки в ухо и т.д. Виртуальная гонка, на мой взгляд, не может отображать уровня подготовки гонщика к реальной.

    Вот таки интересно, почему отсутствие ветра с меняющимся направлением по разному влияет на Ремко и Ван Авермата, Роша и Де Гента? Если бы ветер был, у Ремко было бы преимущество перед более тяжелыми и более опытными гонщиками? Похоже что вы не смотрели виртуальный Фландрии, где Ван Авермат победил за счет тактики и хорошего знания особенностей трассы. Он не стал дергаться сразу после после старта, как это сделали Ремко и Бетиоль, а дождался нужного момента и уже тогда "включил газ" на всю мощность. Благо в кои веки на нем никто не мог повиснуть. А держать такие ватты столько времени Ремко физически не в состоянии. Бетиоль быстро бросил, а Ремко старался как мог. 

    Ну а подсказки в ухо к реальной физической форме гонщика вообще отношения не имеют.

     

    Цитата: Camel
    Ван Арт - это ещё один талантище. Но не Эвенпул ли на ЧЕ всех "щёлкнул", включая фаворитов и чемпиона Европы в андерах Аффини?
    Я не люблю Эвенпула, он не скромный, зазвездился рановато, ведёт себя, как подорваный... Тем не менее надо признать, очень талантливый гонщик.

    На том ЧЕ фаворитов как раз не было. Самыми топовыми раздельщиками там были Лампарт и Аффини. Да и дистанция была всего 14 км.

    О таланте гонщика.

    Недавно читала интервью с Риккардо Рикко. Он продал свой магазин мороженого на Тенерифе и вернулся в Италию. Так он сказал: Если бы у меня была голова, моя карьера сложилась бы по-другому. У него был реальный талант, а закончилось все 12-летней дисквалификацией, которая закончится в 2024. Я вспоминаю комментарии Курдюкова, когда он беспрерывно восхвалял гениальность Рико, а Нибали назвал "разочарованием Италии". А кто где в итоге оказался? Когда у Рикко спросили, кто сейчас лучший гонщик в Италии, он ответил - Нибали. А ведь злейшим соперником был по молодости.

    Одного таланта недостаточно, как бы много его не было.

    Интересно, а Ремко вот так может? Ни разу не видела в его исполнении

    https://www.instagram.com/p/CB3dtH9AgWH/

  • Earl57
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (2)
    Earl57-Фото

    Итальянцы о медийности в велоспорте

    Пресса интересуется только капитанами и победителями этапов. На грегари не обращает внимания. А скелет на дне - это механики, массажисты, тренеры, водители автобусов. Без которых не было чемпионов...

  • Ice
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (2)
    Ice-Фото

    Жаль, что в велоспорте так мало харизматичных и медийных личностей, причем адекватного склада, не балаболящих о своем величии))) Если послушать форумных мудрецов, Петя давно не торт, стар, сыт, ленив. А презентуют его так, что я вообще не помню, чтобы кого-то подобным образом представляли. Вы не правы, он не стар, он суперстар)))

  • Camel
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (12)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Чего то этот талант не помог Ремко в виртуальных гонках, когда его сделали даже немолодые Де Гент и Нико Рош...

    В виртуальных гонках отсутствуют многие факторы: наличие группового соревнования; отсутствие ветра с меняющимся направлением; подсказки в ухо и т.д. Виртуальная гонка, на мой взгляд, не может отображать уровня подготовки гонщика к реальной.

    Цитата: Earl57
    ...И на разделке чемпионата Бельгии в прошлом году Ремко талант тоже не помог, когда Ван Арт привез ему почти 40 сек на дистанции 51 км...

    Ван Арт - это ещё один талантище. Но не Эвенпул ли на ЧЕ всех "щёлкнул", включая фаворитов и чемпиона Европы в андерах Аффини?

    Я не люблю Эвенпула, он не скромный, зазвездился рановато, ведёт себя, как подорваный... Тем не менее надо признать, очень талантливый гонщик.

     

  • uran
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (12)
    uran-Фото
    Совсем разное ощущение гонка и станок: на станке нет того азарта, драйва, зацепиться за отрыв, или за пелетон. По себе сужу если что.
  • Camel
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (12)
    Camel-Фото

    Цитата: sashaney
    Ольга, откуда такие познания о внутреннем мире? Восхищаюсь.

    Не только вы! good

  • Адриен
    Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
    Адриен-Фото
    Раньше в велоспорте блистали всё больше конькобежцы.Эрик Хайден, его сестра Бет, Шейла Янг,Клара Хьюз... Ну а сейчас и лыжники подключились.
  • sashaney
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (12)
    sashaney-Фото
    Ольга, откуда такие познания о внутреннем мире? Восхищаюсь.
  • Ice
    Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
    Ice-Фото

    Хороший гонец, почти всегда был рядом с Рогличем, будет полезен на Туре однозначно.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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