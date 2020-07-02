Трудности с возвращением в Европу у велогонщиков из США и стран Южной Америки

Earl57

Виктор Кампенартс продолжает э ... (12) Я недавно открыла для себя ведушего с канала Global Mountain Bike Network, которого зовут Блейк Самсон. У меня нет горного велосипеда и я не собираюсь когда-либо им обзаводиться, однако ролики с Блейком смотрю с огромным интересом ибо это настоящее шоу. Блейк избрал для образ дурковатого недотепы. Я посмотрела, на чем он специализировался как профи.

Blake Samson

Dirt jump and slopestyle pro

Born in Zimbabwe but now resident in the Isle of Wight, UK, Blake has travelled the world as a pro rider competing in the world’s premier dirt jump and slopestyle competitions. Despite his world-class dirt heritage, he’s an incredible all-rounder who is equally at home charging down mountain sides as he is pulling 360 tucks or flip-whips. Think fast and fun. But wherever his tyres take him, he does it all with an infectious sense of fun which is proof, if any were needed, that for Blake riding is a way of life.



Прыжки на велосипеде во время езды по узким лесным или горным тропам с поворотом в воздухе на 360 градусов требуют отменной техники. Какой либо страховки там не предусмотрено, врежется в дерево в процессе прыжка - мало не покажется...

На самом деле когда люди смотрят на дурковатого чувака, они сначала смеются, а потом запоминают как надо делать и как не надо. Намного лучше запоминают, чем если бы он те же 10-15 минут с серьезным видом читал им лекцию. Так что в итоге это совсем не глупо оказывается. И как говорили китайские мудрецы, вещи не такие как кажутся.

А несколько видео с Нино Шуртером - это вообще песня! Нино и сам большой любитель приколоться. Прыжки на велосипеде во время езды по узким лесным или горным тропам с поворотом в воздухе на 360 градусов требуют отменной техники. Какой либо страховки там не предусмотрено, врежется в дерево в процессе прыжка - мало не покажется...На самом деле когда люди смотрят на дурковатого чувака, они сначала смеются, а потом запоминают как надо делать и как не надо. Намного лучше запоминают, чем если бы он те же 10-15 минут с серьезным видом читал им лекцию. Так что в итоге это совсем не глупо оказывается. И как говорили китайские мудрецы, вещи не такие как кажутся.А несколько видео с Нино Шуртером - это вообще песня! Нино и сам большой любитель приколоться.

Earl57

Виктор Кампенартс продолжает э ... (12) Цитата: Camel Цитата: Earl57 Чего то этот талант не помог Ремко в виртуальных гонках, когда его сделали даже немолодые Де Гент и Нико Рош...

В виртуальных гонках отсутствуют многие факторы: наличие группового соревнования; отсутствие ветра с меняющимся направлением; подсказки в ухо и т.д. Виртуальная гонка, на мой взгляд, не может отображать уровня подготовки гонщика к реальной.

В виртуальных гонках отсутствуют многие факторы: наличие группового соревнования; отсутствие ветра с меняющимся направлением; подсказки в ухо и т.д. Виртуальная гонка, на мой взгляд, не может отображать уровня подготовки гонщика к реальной. Вот таки интересно, почему отсутствие ветра с меняющимся направлением по разному влияет на Ремко и Ван Авермата, Роша и Де Гента? Если бы ветер был, у Ремко было бы преимущество перед более тяжелыми и более опытными гонщиками? Похоже что вы не смотрели виртуальный Фландрии, где Ван Авермат победил за счет тактики и хорошего знания особенностей трассы. Он не стал дергаться сразу после после старта, как это сделали Ремко и Бетиоль, а дождался нужного момента и уже тогда "включил газ" на всю мощность. Благо в кои веки на нем никто не мог повиснуть. А держать такие ватты столько времени Ремко физически не в состоянии. Бетиоль быстро бросил, а Ремко старался как мог. Ну а подсказки в ухо к реальной физической форме гонщика вообще отношения не имеют. Цитата: Camel Ван Арт - это ещё один талантище. Но не Эвенпул ли на ЧЕ всех "щёлкнул", включая фаворитов и чемпиона Европы в андерах Аффини?

Я не люблю Эвенпула, он не скромный, зазвездился рановато, ведёт себя, как подорваный... Тем не менее надо признать, очень талантливый гонщик.

На том ЧЕ фаворитов как раз не было. Самыми топовыми раздельщиками там были Лампарт и Аффини. Да и дистанция была всего 14 км. О таланте гонщика. Недавно читала интервью с Риккардо Рикко. Он продал свой магазин мороженого на Тенерифе и вернулся в Италию. Так он сказал: Если бы у меня была голова, моя карьера сложилась бы по-другому. У него был реальный талант, а закончилось все 12-летней дисквалификацией, которая закончится в 2024. Я вспоминаю комментарии Курдюкова, когда он беспрерывно восхвалял гениальность Рико, а Нибали назвал "разочарованием Италии". А кто где в итоге оказался? Когда у Рикко спросили, кто сейчас лучший гонщик в Италии, он ответил - Нибали. А ведь злейшим соперником был по молодости. Одного таланта недостаточно, как бы много его не было. Интересно, а Ремко вот так может? Ни разу не видела в его исполнении https://www.instagram.com/p/CB3dtH9AgWH/

Earl57

Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (2) Итальянцы о медийности в велоспорте Пресса интересуется только капитанами и победителями этапов. На грегари не обращает внимания. А скелет на дне - это механики, массажисты, тренеры, водители автобусов. Без которых не было чемпионов...

Ice

Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (2) Жаль, что в велоспорте так мало харизматичных и медийных личностей, причем адекватного склада, не балаболящих о своем величии))) Если послушать форумных мудрецов, Петя давно не торт, стар, сыт, ленив. А презентуют его так, что я вообще не помню, чтобы кого-то подобным образом представляли. Вы не правы, он не стар, он суперстар)))

Camel

Виктор Кампенартс продолжает э ... (12) Цитата: Earl57 Чего то этот талант не помог Ремко в виртуальных гонках, когда его сделали даже немолодые Де Гент и Нико Рош... В виртуальных гонках отсутствуют многие факторы: наличие группового соревнования; отсутствие ветра с меняющимся направлением; подсказки в ухо и т.д. Виртуальная гонка, на мой взгляд, не может отображать уровня подготовки гонщика к реальной. Цитата: Earl57 ...И на разделке чемпионата Бельгии в прошлом году Ремко талант тоже не помог, когда Ван Арт привез ему почти 40 сек на дистанции 51 км... Ван Арт - это ещё один талантище. Но не Эвенпул ли на ЧЕ всех "щёлкнул", включая фаворитов и чемпиона Европы в андерах Аффини? Я не люблю Эвенпула, он не скромный, зазвездился рановато, ведёт себя, как подорваный... Тем не менее надо признать, очень талантливый гонщик.

uran

Виктор Кампенартс продолжает э ... (12) Совсем разное ощущение гонка и станок: на станке нет того азарта, драйва, зацепиться за отрыв, или за пелетон. По себе сужу если что.

Camel

Виктор Кампенартс продолжает э ... (12) Цитата: sashaney Ольга, откуда такие познания о внутреннем мире? Восхищаюсь. Не только вы!

Адриен

Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4) Раньше в велоспорте блистали всё больше конькобежцы.Эрик Хайден, его сестра Бет, Шейла Янг,Клара Хьюз... Ну а сейчас и лыжники подключились.

sashaney

Виктор Кампенартс продолжает э ... (12) Ольга, откуда такие познания о внутреннем мире? Восхищаюсь.

Ice

Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4) Хороший гонец, почти всегда был рядом с Рогличем, будет полезен на Туре однозначно.